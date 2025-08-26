Una exposició al Museu de Manresa, que s’inaugura aquest dissabte, recorda la lluita per la democràcia a les acaballes del franquisme
"L'Assemblea Democràtica del Bages: una pionera oposició al franquisme" la comissaria Ignasi Perramon i es podrà visitar fins a finals d'octubre | Tindrà dues visites guiades
Amb la col·laboració de memoria.cat, la mostra forma part del programa "Segur que tomba" i del programa sobre els 50 anys de les últimes detencions del franquisme a la ciutat
El març de 1971, en una reunió de més d’una cinquantena de persones a l’església de Camps, es creava oficialment, en sessió plenària, l’Assemblea Democràtica del Bages, el primer òrgan local unitari de lluita antifranquista de Catalunya. Mesos més tard, el 7 de novembre es constituïa l’Assemblea de Catalunya. Naixia el lema compartit de «Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia».
Els primers anys de l’Assemblea del Bages van ser de clandestinitat i repressió, en què el funcionament va recaure sobretot a Manresa, però després de la mort del dictador l’activitat es va estendre arreu de la comarca i va afavorir les grans mobilitzacions al carrer. «La commemoració d’aquest fet i les confluències socials, polítiques, culturals i laborals antifranquistes que es van produir a la comarca i singularment a la ciutat de Manresa», apunta Salvador Redó, president de memoria.cat, són «l’espina dorsal» de l’exposició L’Assemblea Democràtica del Bages: una pionera oposició al franquisme, que s’inaugurarà el dissabte 30 d’agost a les 7 de la tarda al Museu de Manresa.
La mostra és una de les activitats del programa d’actes de commemoració dels 50 anys de les últimes detencions del franquisme a la ciutat, que engega aquest divendres amb un itinerari pels escenaris de la repressió franquista a Manresa del 1975, inclòs en les Visites a la Manresa Desconeguda, amb les places ja exhaurides. L’exposició forma part del programa «Segur que tomba» endegat per Memòria en Xarxa de la Diputació de Barcelona conjuntament amb diferents museus de la demarcació i, en el cas de la capital del Bages, amb el Museu de Manresa i amb la col·laboració de Manresa Cultura i de l’Associació Memòria i Història de Manresa (www.memoria.cat).
La mostra, apunta Redó, està comissariada per Ignasi Perramon i Carrió, «integrant del moviment antifranquista a Manresa, que va viure en primera línia els esdeveniments ocorreguts a la ciutat i a la comarca i que va estar en la constitució d’organismes com la mateixa Assemblea del Bages, la Comissió de Promoció Política, la Unió Socialista del Bages o la Comissió ciutadana de Solidaritat». Perramon, regidor de l’Ajuntament de Manresa en diferents etapes, «ha posat al servei de l’exposició la seva experiència vital i també el seu arxiu personal» que suma més de seixanta anys de militància social, cultural i política.
Visites guiades i proposta educativa
Paral·lelament a l'exposició, que es podrà visitar fins a finals d'octubre, s’han organitzat dues visites guiades a càrrec de persones que van participar-hi. Seran el dissabte 6 de setembre i el dissabte 18 d’octubre (11 h). L'activitat és gratuïta però és imprescindible reserva prèvia.
Aixi mateix, l'Associació Memòria i Història de Manresa ha elaborat una proposta educativa gratuïta, "Repressió i oposició: el Bages s’enfronta a la dictadura", adreçada als centres de secundària i batxillerat que gira al voltant de l'exposició. Es pot accedir clicant aquí .
Descoberta 34
Una característica del programa Memòria en Xarxa de la Diputació de Barcelona és que cada museu implicat aporta una peça del seu fons que tingui relació amb el tall temporal en el qual es mou l’exposició. Enguany es tracta del motlle de guix del rostre de Pau Casals fet per l’artista manresà Josep Barés i Soler i que, un cop fos en bronze, constitueix la part central del monument dedicat al català universal i que es pot veure al parc de Puigterrà de la ciutat, inaugurat el 1976. Es tracta de la «Descoberta 34» del museu que presentarà, també dissabte, el mateix artista.
