Mor Manuel de la Calva, del Dúo Dinámico, als 88 anys

El cantant patia una fibrosi pulmonar i ha traspassat aquest dimarts a l'Hospital Sanderson de Madrid

Manuel de la Calva, en una imatge d'arxiu / ARXIU/KOTE RODRIGO (EFE)

EFE

Madrid

Manuel de la Calva, membre del Dúo Dinámico, ha mort aquest dimarts a 88 anys a l'Hospital Anderson de Madrid, segons que ha confirmat a EFE qui va ser la seva parella artística, Ramón Arcusa.

Aquest ha explicat que el cantant i compositor patia una fibrosi pulmonar, diagnosticada després d'un incident en un concert a Sitges (Garraf) fa 3 anys, en què es va desplomar, tot i que durant tot aquest temps ell es va mantenir "positiu, xerraire i lluitant fins fa poc" contra la malaltia.

De moment es desconeix el lloc on serà instal·lada la capella ardent de De la Calva, qui com a membre del Dúo Dinámico atresora un gran nombre d'èxits des dels seus inicis a finals dels anys 50, com 'Perdóname', 'Amor de verano', 'Esos ojitos negros' o 'Resistiré', recuperat com a himne durant la pandèmia de la covid-19.

