Dan Brown, Luz Gabás, Ken Follet, Gemma Ruiz, Jo Nesbo i Brandon Sanderson, entre les novetats editorials de tardor
El llarg llistat de noms inclou les noves novel·les del manresà Cesc Martínez i el navassenc Xavier Mas Craviotto
Europa Press
Els nous títols de Dan Brown, Luz Gabás, Ken Follet, Gemma Ruiz Palà, Brandon Sanderson, Leonardo Padura, Vicenç Villatoro, Jo Nesbo, Leïla Slimani, Joan-Lluís Lluís, Cristina Fernández Cubas, Josep Vallverdú, John Grisham i Santiago Posteguillo són algunes novetats que editorials amb seu a Barcelona proposen per la rentrée de la tardor.
Abans de setembre es publicaran en l'última setmana d'agost 'Morir en la arena' (Tusquets), de Leonardo Padura, i 'La calavera de l'apòstol' (Columna), de Jaume Clotet, segona part de la trilogia protagonitzada per un monjo de Montserrat i una mossa d'Esquadra.
Ja al setembre, un dels llibres més esperats és 'L'últim secret' (Planeta/Columna), de Dan Brown, que suposa el retorn del seu icònic personatge Robert Langdon, en un mes que també es publicarà 'El cercle dels dies' (Plaza & Janés/Rosa dels Vents), de Ken Follet, per la qual cosa coincidiran dos dels autors més supervendes.
Entre altres llibres de setembre en castellà figuren el retorn de Cristina Fernández Cubas amb 'Lo que no se ve' (Tusquets); 'Las buenas noches' (Seix Barral), d'Isaac Rosa; 'Sigue lloviendo' (Planeta), d'Alice Kellen; 'Auge i caída del conejo Bam' (Anagrama), d'Andrés Barba; 'Corazón de oro' (Planeta), de Luz Gabás, i 'Poética de la autodestrucción' (Blackie Books), de Juarma.
En català s'editarà 'Una cançó de pluja' (Club Editor), de Joan-Lluís Lluís; 'La conversió de Habib' (Univers), de Jordi Serra i Fabra; 'El mar, que brilla i riu' (Columna), de Montse Barderi; 'La ciutat errant' (Anagrama), del manresà Cesc Martínez; 'Polonesa' (Proa), de Vicenç Villatoro; 'Gràcies' (Edicions 62), de Carme Riera; 'Escenari' (L'Altra Editorial), de Toni Sala; 'Naturalistes morts' (Pagès), d'Anna Aguilar-Amat; 'Memòria dibuixada' (L'Avenç), de Roser Rius, i es recuperarà 'Cartes des dels camps de concentració' (Club Editor), de Pere Vives.
També es publicaran les traduccions de les obres 'El viento sopla donde quiere' (Seix Barral), de Susanna Tamaro; 'La guardiana' (Salamandra/Amsterdam), de Yael van der Wouden; 'M'emportaré el foc' (Angle Editorial), de Leïla Slimani; 'Tatá' (Duomo), de Valérie Perrin; 'Unos cuantos sueños' (Random House), de Chimamanda Ngozi Adichie; 'Vaim' (Random House), del Nobel Jon Fosse, i 'Gliff' (Raig Verd), d'Ali Smith.
En assaig i memòries sortiran 'La película de mi vida' (Tusquets), d'Esteve Riambau; 'Obra lírica completa' (Llibres del Kultrum), de Cole Porter; 'El sello indeleble' (Destino), de Juan Luis Arsuaga i Manuel Martín-Loeches; 'El verano de los inocentes' (Anagrama), de Roger Mateos; 'El poder de la verdad' (Ediciones B), de Nevenka Fernández; 'Jane. Una biografía literaria de Jane Austen' (Lumen), d'Ana Jarén i Cristina Oñoro; 'El caso Nóos' (Roca Editorial), del jutge José Castro, i 'La bandera en la cumbre' (Capitán Swing), de Pablo Batalla Cueto.
Octubre tindrà la nova novel·la de Gemma Ruiz Palà, 'Una dona de la teva edat' (Proa), i també 'Animals inexpressius' (L'Altra Editorial), del navasenc Xavier Mas Craviotto; 'La mare incompleta' (Angle Editorial), de Bel Olid; 'La verge de la punyalada' (La Campana), de Xavier Theros; 'Pel carril del mig' (Segona Perifèria), d'Albert Pijuan; 'Els nou llibres' (Navona), de Flavia Company --amb l'heterònim Haru--, i 'Ingrata pàtria' (Proa/Destino), de Martí Domínguez.
En castellà s'editaran 'Los tres mundos' (Ediciones B), de Santiago Posteguillo, tercera part de la seva sèrie sobre Julio César; 'Está lloviendo y te quiero' (Planeta), d'Antonio Mercero, un dels Carmen Mola; 'Madre mujer muerta' (Galaxia Gutenberg), d'Adolfo García Ortega; 'Incensurable' (Lumen), de Luna Miguel; 'El balanceo del Alacrán' (Destinació), d'Eduardo Fernán-López, i 'Mil cosas' (Anagrama), de Juan Tallón.
Entre les traduccions hi figuren la recuperació de 'Filla de la venjança' (Blackie Books), de Michael McDowell, autor de la saga Blackwater; 'Un largo camino' (Salamandra), del Nobel Abdulrazak Gurnah; 'Minnesota' (Reservoir Books/Proa), de Jo Nesbo; 'Revolución' (Libros del Asteroide), d'Hugo Gonçalves; 'Mi trabajo' (Anagrama), d'Olga Ravn; 'Las cosas más preciosas' (Planeta/Columna), de Rebecca Yarros; 'Autopsia' (Ediciones B), de Patricia Cornwell, i 'El bosque en pleno invierno' (Salamandra), de Susanna Clarke.
En assaig i memòries es publicaran 'El abuelo Delibes' (Destino), de Germán Delibes; 'C. Tangana. Del rap crudo a la alfombra roja' (Libros del Kultrum), de Joan S. Lluna i José de Montfort; 'Inevitablemente yo' (Planeta), d'Antonio Orozco; 'Metamorfosis' (Arcàdia), de Yayo Herrero, i 'La vuelta al mundo en ochenta juegos' (Acantilado), de Marcus de Sautoy.
Durant el mes de novembre es publicarà la reedició de 'El hechizo de Lily Dahl' (Seix Barral/Edicions 62), de Siri Hustvedt, així com 'La tierra de las cosas perdidas' (Tusquets), de John Connolly; 'El director' (Random House), de Daniel Kehlmann; 'La viuda' (Plaza & Janés), de John Grisham; 'Islas de Ascuaoscura' (Nova), de Brandon Sanderson, i 'Los Whittier' (Plaza & Janés), de Danielle Steel.
En català es publicaran 'Escolta, Sefarad' (Edicions 62), d'Alfred Bosch; 'Una vida normal' (La Campana), de Lolita Bosch, i 'Abans que encara' (Navona), de Miquel de Palol, i 'El retorn de Rovelló' (La Galera), de Josep Vallverdú, seqüela del clàssic de la literatura infantil catalana.
En castellà ho faran 'El vigía de las esquinas' (Galaxia Gutenberg), de Luis Mateo Díez; 'Cuando ellos se van' (Plaza & Janés), de Julia Navarro; 'El invierno en Millburn' (Penya-segat), d'A. G. Porta, i 'Bue' (Random House), de Martín Caparrós.
A l'apartat de memòries i assaig s'editaran 'Pan de ángeles' (Lumen), de Patti Smith; 'Los escalones' (Plaza & Janés), de Sylvester Stallone; 'Libro de mis vidas' (Salamandra), de Margaret Atwood, i 'Sorpresas te da la vida' (Libros del Kultrum), de Rubén Blades.
