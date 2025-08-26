El pas del Duo Dinámico per Manresa i Solsona
La mort de Manuel de la Calva trenca un duet musical de llarga trajectòria que va actuar en diverses ocasions a la Catalunya central
El Dúo Dinámico tenia dos flascons amb l'elixir de la joventut, i el primer ja s'ha trencat avui dimarts amb la mort de Manuel de la Calva (Barcelona, 1937) a 88 anys per una fibrosi pulmonar. La metàfora és de la periodista de Regió7 Pepa Mañé, que així va titular la crònica del concert que la dupla -completada per Ramon Arcusa (Barcelona, 1936)- va protagonitzar el 29 d'agost del 2016 al Kursaal amb motiu de la Festa Major. "L'exilir de l'eterna joventut": el Dúo Dinàmico, fa nou anys, va estar dues hores sobre l'escenari i va demostrar que, si bé algunes de les seves lletres no resistien el pas del temps ('Quince años tiene mi amor'), i ja aleshores n'eren conscients, el seu carisma i el compromís amb el públic es mantenien intactes. No en va, aquell estiu van omplir les vuit-centes butaques del teatre dos dies seguits.
Arcusa i De la Calva van debutar el 1958 a Barcelona i aviat els van començar a reclamar arreu de l'Espanya franquista. La història de la música pop a l'estat espanyol té un capítol pioner reservat al Dúo Dinámico, així com l'emergència del fenomen fan, que a mitjan segle amb tanta potència van simbolitzar figures internacionals com Elvis Presley i The Beatles. A Manresa encara es recorda que van actuar als anys 70 a la Sala Loyola, posteriorment anomenada Sala Ciutat i avui desapareguda. Curiosament, va ser un concert matinal, ja que en aquella època es programaven actuacions a les 12 del migdia.
Mil dues-centes persones van fer petita la Sala Xelsa de Solsona en el concert que el Dúo Dinámico va protagonitzar el 3 de setembre del 2000. Quaranta anys després de debutar, era el primer cop que els barcelonins pujaven a un escenari de la localitat i Manuel de la Calva va fer broma dient que "si tardeu quaranta anys més a tornar-nos a portar a Solsona, jo aniré amb un bastó i el Ramon, en comptes de la guitarra, tocarà l'harmònica". Cançons que han traspassat la memòria de diverses generacions i una capacitat magnètica per connectar amb el públic van fer del Dúo Dinámico una llegenda que fins fa ben poc encara estava en actiu.
Santa Margarida de Montbui el 2006 i Olesa de Montserrat el 2013 són altres destinacions de la Catalunya central que van acollir Ramon Arcusa i Manuel de la Calva per escoltar i cantar temes com "Resistiré", gairebé un himne, "Lolita, la, la, la", "Quisiera ser", "El final del verano" i "Búsqueme a esa chica", entre molts altres. L'agost del 2011, el Dúo Dinámico va trepitjar el Kursaal per primer cop, també durant la Festa Major. Manuel de la Calva va exclamar que el magnífic ambient del teatre manresà li recordava "un guateque com els d'abans". Ramon Arcusa, per la seva part, va comentar que quan era petit havia vingut en diverses ocasions a la ciutat per fer els famosos exercicis espirituals a la Cova de Sant Ignasi, i juntament amb el seu inseparable company havia tornat per anar a concerts i festes a la Pista Castell i al Casino.
Ja aleshores tenien més de 70 anys cadascun, celebraven mig segle de música plegats i, encara que de tant en tant un tamboret els ajudava a combatre el cansament, no cedien un mil·límetre al desànim i es lliuraven en cos i ànima a satisfer els espectadors. Una gran complicitat cultivada durant dècades, fins i tot en un moment en què De la Calva vivia a Madrid i Arcusa a Miami.
El duet va tornar a Manresa cinc anys després, per la Festa Major del 2016. L'un i l'altre, estaven al llindar de la vuitantena, però van exhaurir entrades dos dies seguits. Van entusiasmar un auditori procliu a deixar-se entusiasmar. I que ho va fer perquè els artistes s'hi van deixar la pell. Avui, Manuel de la Calva se n'ha anat per sempre. Fa tres anys, en un concert a Sitges, es va desplomar i, des d'aleshores, ha explicat Arcusa, ha viscut amb la fibrosi pulmonar amb un esperit "positiu". L'elixir tenia data de caducitat, però les cançons del Dúo Dinámico són memòria sentimental.
- Xènia Vilella, dietista:'Aliments tan saludables com l'oli o els fruits secs mai tindran una puntuació alta a Nutriscore perquè els greixos tenen més calories
- La festa dels famosos arriba Manresa: la ciutat serà la seu de la Bresh per una nit
- Els últims dies de la Fonda Domingo de Lles
- Un guaita català va ajudar a frenar l'incendi de Zamora amb el seu mòbil i el seu 'smartwatch
- Dos ADF de la regió que es van enamorar durant la dana de València han tornat a anar com a voluntaris a Zamora
- La pluja deixa excursionistes atrapats en un refugi del Pedraforca
- Els fills de la Maite Cots protagonitzen la primera encesa de la Moscada infantil
- Mor l'actriu Verónica Echegui als 42 anys