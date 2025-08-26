La pitjor estrena que puguis imaginar
La Cia. Paranys de Sant Joan de Vilatorrada representarà divendres «La funció que surt malament» al Teatre Conservatori de Manresa
El principi fonamental de la Llei de Murphy assegura que si una cosa pot sortir malament, sortirà malament. Allò de la torrada que sempre cau pel cantó de la mantega. O allò de la companyia de teatre que està preparant una obra i el dia de l’estrena no hi ha res que li surti bé. No és el cas de la Cia. Paranys, de Sant Joan de Vilatorrada, a qui cal desitjar que tot vagi rodó aquest divendres, a les 20 h al Teatre Conservatori de Manresa, però sí que en aquest tràngol s’hi troba el grup escènic amateur de qui tracta el muntatge "La funció que surt malament". Teatre dins el teatre per inaugurar les sessions de sala de la Festa Major.
«Al final hem fet un cop de cap i ens atrevim a estrenar a l’agost, un fet gens habitual», explica Montse Mas, intèrpret d’una companyia a qui res no espanta. El repartiment de La funció que surt malament està integrat per Dolors Garzón (regidora), Laia Giralt (secretària i ajudant inspectora), Jaume Carné (Carles Salsaseca), Albert Giralt (Tomàs Calvet), Anna Selga (Patrícia), Lídia Mallofré (Florència Calvet) i Carles Gutiérrez (Cecili Salsaseca), a més de Mas, que fa de directora i inspectora Cardenya. La direcció de l’espectacle va a càrrec d’Albert Ruiz.
«Fa ben bé un any que estem assajant, potser més», apunta Mas sobre un projecte que culminarà el divendres amb l’estrena a la capital bagenca. «Va sortir la possibilitat d’actuar a la Festa Major, l’Albert ens ho va comentar i ens vam decidir perquè sinó hauria passat un altre estiu, la tardor, ... i no trobaríem el moment. Hi ha bolos de les altres obres que tenim en cartell, la Innocentada, els compromisos de la gent, ... Ara era el moment, encara que sigui agost».
"La funció que surt malament" és una peça de Henry Lewis, Jonathan Sayer i Henry Shields que es va estrenar el 2012 al West End de Londres i, tres anys després, va obtenir el prestigiós Premi Olivier a la millor comèdia. El muntatge en versió castellana ("La función que sale mal") és a la cartellera, per setena temporada consecutiva, del Teatro Amaya de Madrid.
L’espectacle explica la història d’una companyia que afronta l’estrena d’una obra de misteri amb la intenció que tot vagi molt bé i l’èxit acompanyi la vetllada. Però les bones intencions queden sepultades per una allau de catastròfiques situacions que converteixen la nit en un pel·lícula de terror absurd: decorats que cauen, actors que obliden el text, objectes que no apareixen, ... La funció, com diu el títol, no surt gens bé.
El Joan Pera, en Peyu i Jordi del Rio, per la Festa Major
L’estrena de «La funció que surt malament» significarà el tret de sortida de les representacions escèniques que tindran lloc als teatres de la ciutat amb motiu de la Festa Major de Manresa. El muntatge de la Cia. Paranys se celebrarà aquest divendres a les 20 h al Teatre Conservatori.
Dissabte, Joan Pera tornarà un cop més al Kursaal amb motiu de la Festa Major. Amb dues funcions a les 18 i les 21 h, el conegut actor mataroní protagonitzarà la comèdia «Un sogre de lloguer», escrita per Susanna Garachana i dirigida per Jaume Viñas, amb Muntsa Alcañiz, Júlia Jové i Edu Lloveras completant el repartiment. La peça explica els embolics d’un actor a qui encarreguen que es faci passar pel pare d’un hippie que es veu obligat a fer un sopar amb la seva xicota i la sogra.
En Peyu presentarà diumenge (18 i 21 h) l’espectacle «La niña bonita», que recrea amb humor els tòpics de les festes majors, inclòs el bombo, les boles i un pernil de premi.
Per la seva part, el mateix diumenge a les 17.30 h, al Teatre Conservatori, l’actor artesenc Jordi del Rio representarà el seu espectacle «L’avi Tonet», pensat per al públic familiar.
«Hem hagut de fer una marató d’assaigs durant l’agost, i mai hi hem sigut tots, però teníem feta, ja que l’escenografia la teníem preparada fa temps», comenta Mas de la prèvia d’una estrena que tindrà lloc només dos mesos abans del debut de Paranys al Kursaal, en aquesta ocasió amb La cançó de les mentides. «Actuar a casa sempre és molt gratificant», assegura una actriu de llarga trajectòria.
«La gent del món del teatre segur que se sentirà identificada amb aquesta comèdia», anota Mas: «hi passen coses que segur que també els hi han passat, llums que no van, actors que apareixen a l’escenari quan no toca, coses per l’estil. Riem de nosaltres mateixos».
Als integrants de Paranys no els consta que aquesta obra s’hagi representat mai abans a Catalunya, tot i que tampoc s’atreveixen a fer una afirmació categòrica en aquest sentit. Trepitjar el Conservatori, a més, serà especial per als membres de la companyia que participen a la Innocentada.
La Cia. Paranys va tenir una vida activa a Sant Joan de Vilatorrada fins que va quedar en suspens, però no es va dissoldre. Un grup d’intèrprets sorgit de l’Aula de Teatre del CAE van fer diversos projectes, a finals dels 90, i en un moment donat «ens vam plantejar d’establir-nos com a companyia i vam aprofitar que Paranys encara existia, malgrat la inactivitat». El grup va reflotar i avui en dia fa nombrosos bolos dels seus espectacles al llarg de l’any i del país.
