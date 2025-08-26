El llegat que deixa Verónica Echegui: serà protagonista de 'Ciudad de sombras', la nova sèrie pendent d'estrena a Netflix
L'actriu madrilenya forma part del repartiment principal del thriller policíac que adapta la saga literària de Milo Malart
Carlos Merenciano
La recent mort de Verónica Echegui, als 42 anys, ha deixat una profunda empremta en el món del cinema i la televisió a Espanya. Reconeixible per la seva intensitat interpretativa i el seu compromís amb cada personatge, l’actriu madrilenya s’acomiada del públic amb un treball que ja es preveu com un dels més potents de la seva carrera: Ciudad de las sombras, una sèrie de Netflix encara pendent d’estrena.
Un comiat a l’alçada del seu talent
En aquesta producció, Echegui interpreta la subinspectora Rebeca Garrido, que s’uneix a l’inspector Milo Malart (Isak Férriz) per investigar un crim impactant a la mateixa Casa Milà de Barcelona. La sèrie, basada en la primera novel·la de la tetralogia escrita per Aro Sáinz de la Maza, combina el suspens, la cruesa i la tensió emocional en un entorn carregat de simbolisme i foscor. La producció, a càrrec d’Arcadia —responsables també de El cuerpo en llamas—, garanteix un alt nivell de qualitat narrativa i visual.
Un repartiment i equip de primer nivell
Dirigida per Jorge Torregrossa (Fariña, Intimitat), i amb guions de Carlos López i Clara Esparrach, la sèrie compta amb un repartiment sòlid que inclou Ana Wagener, Manolo Solo i Jordi Rico. Rodada a Barcelona entre la tardor i l’hivern de 2024, la ficció constarà de sis episodis que combinen investigació criminal amb un retrat profund dels seus protagonistes.
Un llegat que perdurarà
Tot i que la seva marxa ha estat inesperada, Verónica Echegui deixa rere seu una trajectòria marcada pel risc, la sensibilitat i la veritat interpretativa. Ciudad de la ssombras no només serà una fita més en la seva carrera, sinó també un testimoni del seu amor per la interpretació. L’estrena, que ara es converteix en un homenatge pòstum, permetrà al públic retrobar-se amb el seu art i recordar per què va ser una de les grans intèrprets de la seva generació.
- Xènia Vilella, dietista:'Aliments tan saludables com l'oli o els fruits secs mai tindran una puntuació alta a Nutriscore perquè els greixos tenen més calories
- Els últims dies de la Fonda Domingo de Lles
- Un guaita català va ajudar a frenar l'incendi de Zamora amb el seu mòbil i el seu 'smartwatch
- La festa dels famosos arriba Manresa: la ciutat serà la seu de la Bresh per una nit
- Dos ADF de la regió que es van enamorar durant la dana de València han tornat a anar com a voluntaris a Zamora
- Els fills de la Maite Cots protagonitzen la primera encesa de la Moscada infantil
- Mor l'actriu Verónica Echegui als 42 anys
- Una sentència condemna Sant Joan de Vilatorrada a pagar 255.500 euros a un veí per fer servir els seus terrenys com a pàrquing d'una escola