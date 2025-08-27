Post Malone, Lady Gaga, Katy Perry, Sabina i Fito, a l'agenda musical després de l'estiu
Barcelona acollirà concerts de grans estrelles internacionals i estatals en els propers mesos abans no acabi l'any
Javier Herrero/EFE
Pràcticament liquidada la temporada de festivals alhora que l'estiu, la celebració ja aquest dimarts de l'única actuació de Shawn Mendes a Espanya anticipa una agenda de concerts fins a l'arribada del 2026 de nou molt activa, amb estrelles foranes com Lady Gaga, Katy Perry o Post Malone.
Seran, no obstant això, mesos amb majoria absoluta de figures nacionals i compromisos tan importants com els últims concerts de la carrera de Joaquín Sabina, l'esperat retorn als escenaris de Fito y Fitipaldis o la llarga residència de "rècord" de Dani Martín a Madrid.
Les visites foranes
Encara a l'estiu, el 12 de setembre, arribarà el nord-americà Post Malone, que protagonitzarà la cita més multitudinària de la tornada de les vacances a l'Estadi Olímpic Lluis Companys de Barcelona.
Aquest mateix mes, l'italià Damiano David farà els seus primers concerts sense Maneskin el 21 al Sant Jordi Club de la ciutat comtal i, l'endemà, al Movistar Arena de Madrid.
L'octubre serà el mes de Lady Gaga. El seu recent disc 'Mayhem' ha retornat el vigor comercial a la nord-americana, que no actuava a l'estat des del 2018. Amb tot esgotat i gran expectació, arribarà al Palau Sant Jordi de Barcelona el 28, 29 i 31 d'octubre, a l'espera de si la coincidència amb Halloween oferirà sorpreses.
Una altra diva pop i compatriota seva brillarà al novembre en aquest mateix espai, Katy Perry, que hi actuarà el dia 9 i de nou l'11 al Movistar Arena de Madrid, amb una gira que recorre tots els seus grans èxits, de 'I Kissed A Girl' a 'Firework'.
Aquest mes acollirà molts altres concerts a càrrec d'estrelles foranes, com els bojos rockers suecs The Hives, amb doble cita a Barcelona i Madrid els dies 1 i 2, així com el vocalista de Rammstein, l'alemany Till Lindeman, el 13 al Sant Jordi Club.
També permetrà gaudir del funk còsmic del britànic Jamiroquai el dia 6 al Palau Sant Jordi, en una única data, com els seus compatriotes del grup de folk-rock Mumford &Sons el dia 23 i el romàntic James Arthur, aquest al Movistar Arena el dia 18.
A més, els amants de Roxette podran reviure les seves cançons a València (15 de novembre, Roig Arena) i Barcelona (16, Sant Jordi Club) després de la reformulació del duo per la mort de la seva històrica vocalista, Marie Fredriksson.
Figures llatines
Amb formats de gires relativament àmplies, com les dels artistes nacionals, visitaran Espanya a la tardor importants figures llatinoamericanes, com Sebastián Yatra, amb vuit parades des del 30 d'agost a Valladolid fins al seu últim concert al Movistar Arena el 27 de setembre, amb parada el 20 de setembre al Palau Sant Jordi.
Quinze actuacions oferirà també el colombià Manuel Turizo al llarg d'octubre, amb parada al Sant Jordi Club de Barcelona el dia 11, creuant-se pel país amb l'argentí Duki, un dels protagonistes de les Festes del Pilar a Saragossa, que a més passarà per Sevilla (10 d'octubre), A Coruña (12), Barcelona (24) i tindrà tres 'shows' a Madrid (27, 28 i 29).
Finalment, el porto-riqueny Anuel AA, una de les grans figures de l'urbà llatí, tocarà en vuit ciutats espanyoles, amb inici a València el 14 de novembre i concerts a Barcelona els dies 22 i 26 del mateix mes al Palau Sant Jordi.
Adéu a Sabina
L'actualitat de la música en directe a Espanya en els propers mesos també passa per l'últim concert de Joaquín Sabina després de gairebé 50 anys de trajectòria. Serà el 30 de novembre a Madrid, però abans tocarà a punts com Sevilla (2, 4 i 6 de setembre), Barcelona (2 i 4 d'octubre) o Bilbao (5 i 7 de novembre).
A la inversa, el públic celebrarà la tornada després de dos anys i mig d'aturada de Fito y Fitipaldis, amb deu dates el 2025 d'una gira que seguirà l'any vinent. Arrencaran el 21 i 22 de novembre a Santander i acabaran l'any a Madrid el 29 i 30 de desembre. A Barcelona actuaran al Palau Sant Jordi els dies 16 i 17 de gener de 2026.
Un altre que torna després d'una llarga absència dels escenaris és Dani Martín. Ho farà amb una aposta singular: deu actuacions sense moure's del Movistar Arena i amb totes les entrades esgotades, des del 14 de novembre.
A ells se sumaran una llarga llista d'artistes que estaran oferint els seus espectacles per tot Espanya, com Manuel Carrasco, Quevedo, Leiva, Bunbury, Loquillo, Ana Belén, Vanesa Martín, Antonio Orozco, Saiko, Love of Lesbian o Mónica Naranjo, amb la seva breu gira de grans èxits per sis ciutats, des de Sevilla (11 d'octubre) a Barcelona (19 de desembre).
A més, figures com Guitarricadelafuente, Belén Aguilera, Daviles de Novelda o Mora faran el salt a grans recintes com el Movistar Arena, on, a finals d'any, Raphael defensarà el seu títol de "rei del Nadal" davant de David Bisbal i la seva gira especial per a les festes.
