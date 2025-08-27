EL FUTUR SERÀ AIXÍ
Gerard d'Haro, poeta de 19 anys: "Quan escric poso paraules al que molta gent no sap expressar"
El poeta manresà Gerard d'Haro va publicar el passat abril «Dietari personal», un recull de més de 50 poemes on l'autor mostra la seva part més íntima
El jove va proclamar-se guanyador del 1r Slam Poetry de Manresa en els seus inicis en el món de la poesia l'any 2022
«Aquest llibre soc jo despullant-me», diu el Gerard Espinoza Haro (Manresa, 2006), conegut artísticament com a Gerard d’Haro. El jove fa referència a Dietari personal, publicat el passat mes d’abril i que recull un total de 52 poemes ordenats de forma cronològica des del novembre de 2022 fins al juliol de 2024. «Una professora em va dir: ‘Has de fer alguna cosa amb això, és necessari que arribi a més gent’» i, dit i fet, s’hi va llançar.
Els primers poemes del llibre marquen l’inici d’Espinoza en aquest món, on es va introduir per la porta gran. Una visita de la poeta Eli Sanz a l’Institut va captivar el Gerard, que aquella mateixa tarda va acudir a un recital de la barcelonina. Allà va decidir apuntar-se al 1r Slam Poetry de Manresa, que va acabar guanyant un mes després amb Silenci i L’ombra. «Els meus pares només havien llegit el meu primer poema, Deliri guiri, i van flipar», explica.
A partir d’aquí, el jove es va aficionar a la poesia: «No tinc cap rutina, però em vaig enganxar molt sobretot amb Plou Amunt, que vaig escriure just després del concurs», detalla. Sobre aquest poema, el manresà assegura que va suposar un canvi estilístic: «A diferència dels dos anteriors, aquí deixo una porta oberta a descobrir-me a mi mateix». Aquesta porta, segons el poeta, és per on va continuar el seu camí i li va servir per «fugir de tot, de la vida». «La poesia és un refugi», conclou.
Sembla que Dietari personal és un viatge per on es pot veure l’evolució personal del Gerard. «Escrivint sobre mi he escrit sobre tothom. Amb el llibre, el lector pot trobar-se a si mateix», diu convençut. Assumint que «és fàcil connectar amb el poemari», l’autor afegeix que quan va començar a escriure, es va adonar que allò que feia arribava als altres i era una forma de «posar paraules al que molta gent no sap descriure». A part d’endinsar-nos en la ment del manresà, entre versos també hi ha una forta crítica social conduïda a través de l’humor: «Tot l’art hauria de ser una eina de reivindicació», sentencia el jove.
Per si no fos prou escriure un poemari, Espinoza va autoeditar el llibre: «És dur perquè ho has de fer tot». Un cop llest, va encarregar 200 exemplars que principalment està intercanviant: «Els diners arribaran, marxaran i tornaran. Si vius en abundància, tot arriba». Tanmateix, el Gerard confessa que li ha costat acceptar «la fredor d’un llibre» perquè no pot veure la reacció del lector. «Recitar ho porto molt bé perquè veig com la gent queda atrapada», finalitza.
Més enllà d’incloure els seus versos amb la lletra de l’autor digitalitzada, l’obra compta amb 12 il·lustracions creades per Martí Subirana, un antic company de classe. A més, els dos poemes presentats al 1r Slam Poetry estan musicats per Natxo Tarrés, exmembre de Gossos i amb qui el jove manté una amistat.
