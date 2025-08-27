La Mostra de Venècia inaugura el curs amb molt 'glamour'
La pel·lícula "Estrany riu", que protagonitza l'actor bagenc Jan Monter, es projectarà aquest dijous a la secció Orizzonti
Esteve Soler
La Mostra de Venècia obre portes i dóna el tret de sortida avui dimecres a la temporada de cinema 2025/2026. Tot i que ningú discutirà que el festival de Canes té una capacitat irrepetible per atraure el millor cinema d’autor del planeta, també sembla evident que el certamen italià aconsegueix arrossegar el nombre més gran d’estrelles nord-americanes a l’illa del Lido. I ho fa en un moment determinant, quan s’inicien les especulacions sobre qui acabarà guanyant els premis de la temporada, amb els Oscars al capdavant.
La capacitat de Venècia per seleccionar la guanyadora de la popular estatueta daurada és llegendària, destacant l’efecte en els darrers 15 anys amb films com ‘Gravity’, ‘Birdman’, ‘Spotlight’, ‘La la land’, ‘La forma del agua’, ‘Roma’, ‘Joker’… Enguany l’efecte d’atracció de la Mostra sembla haver crescut. Fem una llista dels directors presents aquest 2025: Jim Jarmush, Lucrecia Martel, Paolo Sorrentino, Werner Herzog, Guillermo del Toro, Noah Baumbach, Olivier Assayas, Yorgos Lanthimos, Laszlo Nemes, Benny Safdie, Park Chan-Wook, Valerie Donzelli, Sofia Coppola, Gus Van Sant, Luca Guadagnino, Kathryn Bigelow, Laura Poitras, François Ozon, Julian Schnabel, Mamoru Hosoda…
Centenars de firmes del món del cine demanen al festival una postura "clara" contra el "genocidi" a Gaza
Centenars de figures del cinema italià i internacional, unides sota el paraigua del moviment 'Venice4Palestine', han demanat en una carta oberta dirigida a la Bienal i al Festival de Cine de Venècia una postura "clara e inequívoca" de condemna del "genocidi" a Gaza, segons informa la premsa italiana.
"La càrrega és massa pesada per continuar vivint com abans. Des de fa gairebé dos anys, ens arriben imatges inconfusibles des de la Franja de Gaza i Cisjordània. Assistim, incrèduls i impotents, al turment d'un genocidi perpetrar en directe per l'Estat d'Israel a Palestina", assenyalen en la missiva.
La carta està firmada, entre altres, pel director de cine i guionista italià Marco Bellocchio, l'actriu Laura Morante, el director de cine estatunidenc Abel Ferrara, la directora de cine italiana Alice Rohrwacher i la seva germana, l'actriu Alba Rohrwacher, i els germans i actors Toni i Peppe Servillo.
Davant d'aquesta situació, els signants exigeixen a la Bienal i al Festival de Cine de Venècia "una postura clara e inequívoca". "És hora no només d'empatia, sinó també de responsabilitat", subratllen. També reclamen "espais i narratives per a Palestina".
"A Venècia, tota l'atenció se centrarà en el món del cine; tots tenim el deure de donar a conèixer les històries i les veus dels qui estan essent massacrats, fins i tot amb la indiferència còmplice d'Occident", afegeixen.
Segons la premsa italiana, la Bienal de Venècia i el Festival Internacional de Cine de Venècia han respost a aquesta carta assegurant que "sempre" han estat, al llarg de la seva història, "espais de debat obert i sensibilitat cap als problemes més urgents que enfronten la societat i el món".-Europa Press
La selecció és intimidadora, però no menys que el grup d’intèrprets que els acompanyen presencialment amb les seves pel·lícules: Emma Stone, Adam Driver, Cate Blanchett, Oscar Isaac, Julia Roberts, George Clooney, Adam Sandler, Dwayne Johnson, Amanda Seyfried, Christoph Waltz, Valeria Bruni Tedeshi, Greta Gerwig, Andrew Garfield, Jesse Plemons, Jude Law, Paul Dano, Emily Blunt, Jacob Elordi, Mia Goth, Gal Gadot, Al Pacino, Gerard Butler, John Malkovich, Jason Mamoa…
Ara de debò… Com es gestiona un festival així? Doncs amb molta professionalitat i amb molta experiència. Cal recordar que des de l’antiga burgesia del Venetto del 1932 ja es van inventar això dels festivals de cinema i que la Mostra de Venècia celebra enguany la seva edició 82… Una excepcionalitat que experimentarà en primera fila el jove actor Jan Monter, de Castellbell i el Vilar, protagonista del film ‘Estrany riu’, de Jaume Claret Muxart, present a la secció Orizzonti. Una estrena que tindrà lloc aquest dijous 28 d'agost, a les 19.30 h a la Sala Casinò, i en què posarem la nostra atenció.
- Elevades ofertes de diners i cartes d'amor a funcionàries: els mètodes dels presos per aconseguir mòbils i seguir delinquint durant la condemna
- La festa dels famosos arriba Manresa: la ciutat serà la seu de la Bresh per una nit
- Apareix mort un home de Manresa de 53 anys en una ruta del Pirineu d'Osca
- Les pluges i una lesió dificulten la ruta d’un grup d’excursionistes al Pedraforca
- El Manel reobre al públic amb una estètica totalment renovada i «preparats per fer molta feina»
- Un guaita català va ajudar a frenar l'incendi de Zamora amb el seu mòbil i el seu 'smartwatch
- La DGT alerta del perill de no cordar els cinturons de darrera encara que no viatgi ningú
- L'alcalde de la Seu sobre el detingut per posar explosius: 'Que tothom estigui tranquil, és un cas aïllat