El Concurs Exposició d'Artistes Manresans premia el talent d'Anna Benet i Joan Buchaca
La 95a edició del certamen ha registrat un augment de la participació amb prop d'una seixantena d'obres de pintors i escultors
Un paisatge del berguedà Joan Buchaca Fernández, veí de Navàs i que justament avui fa els 55, i una ceràmica d'Anna Benet Prat (Sant Salvador de Guardiola, 1990) han estat aquesta tarda les obres guanyadores del Concurs Exposició d'Artistes Manresans, una institució de la ciutat que cada any fan possible el Cercle Artístic de Manresa amb el suport de l'Ajuntament. Ja són 95 edicions i la d'enguany ha repuntat el nombre de participants amb 57 propostes creatives, 49 en la modalitat de pintura i 8 en la d'escultura. "Hem superat el llindar de la cinquantena", ha expressat amb satisfacció Joan Carrió, president de l'entitat organitzadora. La mostra amb totes les obres estarà oberta a l'Espai7 del Casino fins al 14 de setembre, amb entrada gratuïta cada dia de 17.30 a 20.30 h excepte els dilluns laborables.
"Aquest quadre és molt important per mi", ha explicat Buchaca el dia del seu aniversari en conversa amb aquest diari. "Els meus avis materns van venir a Catalunya des del poble de Mojácar i jo, quan hi vaig anar el juny de l'any passat, vaig pintar aquest oli", ha afegit el propietari de la recompensa de 1.000 euros que va lligada al triomf en el certamen. Mojácar és una població costanera de la província d'Almeria a vuit hores en cotxe de la Catalunya central que va inspirar Buchaca a fer la tela "Aiguamolls (Costa del Sol)". "És una obra de tipus figuratiu realista", ha remarcat tot contemplant la imatge pictòrica d'un espai aquós de tons clars i amb una taca de verd que atorga molta personalitat a la composició.
Joan Buchaca porta tota la vida pintant, remarca, i és un assidu als concursos de pintura ràpida. "No hi vaig tant com voldria perquè tinc una feina que m'ocupa els caps de setmana", matisa. Darrerament, ha pres part en diverses exposicions i ara no en té cap en perspectiva tot i que no descarta tornar a penjar les seves obres a les parets d'una sala.
Anna Benet va guanyar el Premi Tendències Regió7 del 2024 i avui s'ha fet mereixedora dels 1.000 euros del Concurs d'Artistes Manresans en la categoria d'escultura amb una obra que reflecteix perfectament el seu treball dels darrers anys. Amb "Tares", la bagenca que viu al Konvent de Cal Rosal expressa la feina que fa al torn amb la ceràmica. "M'agrada crear peces escultòriques amb aquesta eina de producció artesanal i que serveix per fer coses quotidianes", ha anotat: "aquesta peça que vaig presentar al concurs és un cub fet de peces". L'obra vencedora revela un pòsit abstracte a partir de la deformació d'estructures recognoscibles.
El premi d'aquesta tarda posa la rúbrica a un 2025 en què el seu talent s'ha expressat en sengles exposicions al Centre d'Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de la Calç, de Calders, i al Museu del Ciment, a Castellar de n'Hug. "De cara al 2026 estic preparant un projecte amb ceràmica i so", ha avançat. Mentrestant, continuarà obrant al torn del Konvent amb la doble vocació de continuar manipulant la ceràmica explorant "noves línies".
Les dues obres passen a formar part del fons del Museu de Manresa.
Joan Carrió ha destacat en el parlament davant del nombrós públic assistent l'auge de la categoria d'escultura, ha agraït la col·laboració municipal i ha volgut posar en relleu que "el concurs és un reflex de l'art de Manresa". L'alcalde Marc Aloy ha remarcat que el concurs del Cercle "és el certamen més antic que es fa a la ciutat". I ambdós han recordat que aquest divendres (20 h) s'inaugura a l'Espai d'Art del Cercle l'exposició "Plaers" de Josep Maria Sarrate.
- La Guàrdia Civil investiga la mort d'una veïna de Manresa en caure d'un cotxe en marxa a Osca
- Apareix mort un home de Manresa de 53 anys en una ruta del Pirineu d'Osca
- El manresà mort al Pirineu aragonès és una de les 15 víctimes mortals a la zona aquest estiu
- Dos accidents en dotze minuts en aquest punt de la C-55, a Manresa
- «A les terrasses del Passeig no aspiro a fer-hi molts diners»
- L'altre Montserrat per triomfar a Instagram: Un desconegut santuari modernista reprodueix l'skyline del massís
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- La pluja refreda un Tap'Antic de bogeria