Dansa i fotografia van de conjunt per la fira

La sala gran del Casino acollirà fins al mes d’octubre el treball de Roser Blanch, vinculat a la Mediterrània

El moviment i el gest són els objectius de la fotògrafa Roser Blanch

Toni Mata i Riu

Manresa

Fixar el moviment: sembla una contradicció, però la pintura, l’escultura i, finalment, la fotografia s’han construït al llarg dels segles deixant constància d’un instant. Talment com va fer Edward Muybridge en la famosa seqüència del galop del cavall, Roser Blanch dissecciona el moviment inherent a la dansa. L’exposició resultant del treball de l’artista es podrà veure a la sala gran del Casino des d’aquest dijous fins al 19 d’octubre.

La mostra forma part del Programa d’impuls a la dansa d’arrel i està vinculada a la Fira Mediterrània de Manresa. Blanch explora les formes que es dibuixen en la dansa tradicional de nova creació. La recerca que l’autora porta a terme és sobre l’essència del gest, on trobem els vincles amb l’origen, la memòria, el cos, el ser i el sentir.

L’exposició parteix de projectes que neixen al Programa, iniciatives que vinculen la tradició i la vivència contemporània de la dansa des de diferents perspectives, ja sigui la participació ciutadana, els esbarts o bé la professionalització. L’escenògrafa Anna Alcubierre ajuda a fer que la composició sigui més plena. El projecte compta amb la col·laboració de diverses entitats, entre les quals l’Esbart Manresà amb l’espectacle "Rapte", Quim Bigas i l’Esbart Rocasagna de Gelida i Pere Seda amb l’Esbord. Tots ells han guanyat el premi Delfí Colomé els darrers anys.

