Los Sírex, doble sessió per a una banda incombustible a la Festa Major de Manresa
El grup torna per tercera vegada a un teatre Kursaal que s’omplirà dilluns i dimarts en un nou exercici de nostàlgia
Les nits a la plaça Sant Domènec tindran el protagonisme dels grups de versions amb Reinas del Mambo, Zàping i L80P
Serà la tercera vegada que actuïn al teatre del Passeig, just quan el grup està de gira per la celebració dels seus 65 anys de trajectòria artística. Los Sírex, la banda més longeva de l’estat (o pràcticament) esgotarà (o pràcticament) les entrades dels dos concerts programats al Kursaal, el dilluns 1 i el dimarts 2 de setembre (18 h). De moment, els fans del grup ja han ocupat 1.500 butaques de les 1.600 disponibles.
El grup està format per Antoni Miquel 'Leslie' (veu), Juanjo Calvo (guitarra solista i cors), Pepe Fontseré (guitarra rítmica i cors), Paco Ramírez (baix), Albert Escudero (bateria) i Quim Bernat (teclat, saxo i cors). El so beat i pop rock dels 60 es reviu en uns concerts on es la banda recupera l’essència de les actuacions que els van catapultar a l’estat amb temes com Si yo tuviera una escoba, Que se mueran los feos, San Carlos Club i El Tren de la Costa, entre himnes del rock’n’roll espanyol dels anys 60 i 70. Concebuts com una celebració de la història del rock espanyol, a ningú no se li escapa que suposen, per a tota una generació, l’oportunitat de reviure la nostàlgia d’una època daurada.
El 2010 i el 2015, la banda que lidera , Leslie, que amb Pepe Fontseré són els dos supervivents de la formació clàssica, va actuar amb Los Mustang, una altra icona dels anys seixanta. I, evidentment, van exhaurir entrades.
Versions en clau ‘revival’ a la plaça Sant Domènec
Els grups de versions tindran (quasi) tot el protagonisme a la plaça Sant Domènec. Aquest divendres, després del concert dels manresans Clepton i passada la mitjanit, pujaran a l’escenari las Reinas del Mambo, un nou grup femení amb molta força i molt ritme. El seu repertori barreja clàssics dels 80, 90 i èxits actuals amb unes potents coreografies. Dissabte serà el torn de Zàping Versions (a partir de les 23 h), una banda formada per músics amb llarga trajectòria amb grups com Sapo o Txarango amb un directe que va dels clàssics fins al hits més actuals. I diumenge (a partir de 23.30 h), la festa i la nostàlgia arribarà al seu punt àlgid amb Los 80 Principales. El grup repassarà els grans èxits dels anys 80 i 90 en un viatge que faran amb Queen, Pink Floy. AC/DC, Dire Straits, El Último de la Fila, Tequila o Alaska.
