Els concerts marquen el pas de la festa manresana

El pop espanyol, el rock català i les noves tendències han definit al llarg dels anys el to de les principals propostes en un debat continu que també ha inclòs els espais de les actuacions

El carrer Sallent del polígon dels Dolors s’ha consolidat en els darrers anys com l’escenari dels grans concerts

El carrer Sallent del polígon dels Dolors s'ha consolidat en els darrers anys com l'escenari dels grans concerts / ARXIU/OSCAR BAYONA

Toni Mata i Riu

Manresa

Un concert multitudinari de Sau va acabar de matinada amb una pluja desfermada, en el de Mecano Ana Torroja va cantar quieta per una lesió a l’esquena, els Tyets van sortir a l’escenari amb la samarreta del Baxi i Suu va tenir un auditori reduït pel coronavirus i l’aigua va escapçar la seva actuació. Des del 1980 i fins a l’any passat, el relat històric dels concerts principals de la Festa Major de Manresa està farcit d’anècdotes, però és també la crònica del seu temps, dels canvis en els gustos musicals, les preferències dels programadors, les alegries o penúries pressupostàries, l’emergència i la consolidació de grups catalans (d’Els Pets i els Gossos a Els Catarres i Mushkaa passant per Antònia Font i Manel) i els debats sobre la idoneïtat dels espais que hostatgen les actuacions.

Mai plou a gust de tothom, i quan es fa públic el nom dels caps de cartell sempre hi ha comentaris a favor i en contra. Enguany, Els Catarres i Dr. Prats repetiran com a estrelles d’un programa que busca la varietat i que, havent-se consolidat el carrer Sallent com a escenari dels concerts amb més assistència, omple també altres punts de la ciutat, sobretot els més cèntrics. La Festa Major del 2025 ja és aquí i la música tornarà a ser un dels plats forts al costat de grans trobades ciutadanes com el castell de focs, la Mostra i el Correfoc.

Ana Torroja va cantar lesionada en el concert de Mecano que va tancar els 80 al solar de la Florinda amb onze mil persones

Ana Torroja va cantar lesionada en el concert de Mecano que va tancar els 80 al solar de la Florinda amb onze mil persones / ARXIU/JORDI SERRA

1980-1989. De La Trinca a Mecano passant per Sabina

Radio Futura va inaugurar la dècada dels 80, que va portar a Manresa grans noms del panorama estatal

Ni el camp de futbol del Pujolet ni La Trinca ja no existeixen, però a la Manresa de la Transició l’estadi era un punt de trobada d’aficionats que a la Festa Major del 1980 va convocar sis mil persones amb un reclam imbatible i gens esportiu, el trio de Canet que treia suc amb humor i enginy a situacions de traç gruixut com la presumpte fi del franquisme en l’adveniment de la democràcia. La Trinca va venir tres cops més al llarg d’una dècada en què la gran celebració ciutadana del final de l’agost va viure moments inoblidables que encara es recorden, com els 4.000 fans que va aplegar Sabina i els més d’11.000 de Mecano, aleshores en el punt àlgid de la seva popularitat.

«Potser Manresa no havia vist encara mai una concentració amb tant nombre de gent com la del dimecres a la matinada al Camp del Pujol»: així va començar la crònica de Lluís Torra en aquest diari, que va titular «6000 vidents al Pujolet».

Els caps de cartell

1980: Radio Futura, La Trinca

1981: Pau Riba, Toti Soler, La Trinca

1982: La Trinca

1983: La Salseta del Poble Sec

1984: Los Rebeldes

1985: La Trinca

1986: La Unión

1987: K-Melot

1988: Joaquín Sabina

1989: Mecano, Los Rebeldes

El pop-rock en castellà va sovintejar la Festa Major de Manresa amb formacions com Radio Futura, Los Rebeldes i La Unión. El 1988, Joaquín Sabina va inaugurar el solar de la Florinda com a espai per a grans concerts i, tot i que es va témer que l’aventura acabaria en fracàs per falta d’assistència, finalment es van superar tots els recels i van ser quatre mil els espectadors que s’hi van aplegar.

El mateix indret va batre totes les previsions l’estiu següent amb Mecano. Un concert amb onze mil persones a la Florinda que Ana Torroja va cantar sense moure’s gaire a l’escenari per una lesió a l’esquena. El grup havia tret "Descanso dominical" i el públic va respondre de forma massiva en una actuació que encara recorden molts dels que hi van ser.

Crítica del concert de Mecano que va publicar Jordi Fortuny a Regió7 el 4 de setembre del 1989

Crítica del concert de Mecano que va publicar Jordi Fortuny a Regió7 el 4 de setembre del 1989 / REGIÓ7

Lluís Gavaldà i Els Pets han actuat molts cops a Manresa, els primers durant les festes majors dels anys 90

Lluís Gavaldà i Els Pets han actuat molts cops a Manresa, els primers durant les festes majors dels anys 90 / ARXIU/XAVIER GÓMEZ

1990-1999. El rock català va entrar a les nostres vides

Els 90 van començar encara a la Florinda amb Víctor Manuel i Ana Belén, Sau va batre rècords i Gossos es va estrenar

Encara amb el record dels concerts de Sabina i Mecano, Manresa va acollir el primer any de la dècada dels 90 una de les parelles de moda de la progressia espanyola, Ana Belén i Víctor Manuel. El rumb de la programació musical de la Festa Major, però, va virar amb la irrupció del rock en català i, així, Els Pets, Sau, Sangtraït i, més endavant, els locals Gossos van ser els caps de cartell de la Festa Major de la ciutat. Entremig, dues visites de Celtas Cortos.

Quatre mil persones van escoltar la parella artística i sentimental a la darrera cita a la Florinda. El concert va començar amb Víctor Manuel en mode pacifista amb "Cruzar de brazos" -ja havia esclatat la primera Guerra del Golf- i Ana Belén va triomfar amb "El hombre del piano". No va faltar, és clar, "La puerta de Alcalá" per tancar la vetllada abans dels bisos. En total, dues hores.

Els caps de cartell

1990: Ana Belén i Víctor Manuel

1991: Els Pets

1992: Celtas Cortos

1993: Sangtraït

1994: Sau

1995: Orquestra Panorama

1996: Celtas Cortos

1997: Gossos

1998: Dr. Calypso

1999: Orquestra Cimarrón

L’any següent, canvi d’escenari: Els Pets -aleshores amb només "Els Pets" i "Calla balla" com a carta discogràfica de presentació- a la plaça del Milcentenari, dos mil joves saltant i certificant la irrupció d’un nou fenomen que va marcar la dècada.

Dos anys després, Sau va protagonitzar un concert que des del primer moment va merèixer el qualificatiu d’històric. Carles Sabater i Pep Sala van aplegar vint mil persones a l’estadi d’atletisme del Congost en una nit que va acabar amb una pluja torrencial.

Líders de la segona onada del rock en català, els manresans Gossos van ser els caps de cartell de la Festa Major del 97, amb 2.200 espectadors al Nou Congost. Primera presència a la ciutat amb estatus d’estrelles. No seria l’última, ni de bon tros.

Crítica de Carles Blaya del concerts de Gossos, que va publicar Regió7 el

Crítica de Carles Blaya del concerts de Gossos, que va publicar Regió7 el / REGIÓ7

La plaça Sant Domènec es va omplir en el concert d’Antònia Font del 2003

La plaça Sant Domènec es va omplir en el concert d'Antònia Font del 2003 / ARXIU/JOSEP ROJAS

2000-2009. La festa s’instal·la a la plaça Sant Domènec

L’actuació d’Antònia Font va apropar la música al centre de la ciutat després de l'èxit d'Estopa al Congost

La flama dels grans concerts va prosseguir amb l’entrada del nou segle. En la Festa Major del 2000, la presència dels Estopa al Nou Congost va atreure fins a 4.500 persones, i uns pocs centenars més es van quedar a fora perquè no quedava una entrada a la venda. Els següents anys, la gran novetat ja no va ser el nom del cap de cartell sinó el trasllat de la música a la plaça de Sant Domènec.

Els caps de cartell

2000: Estopa

2001: Sopa de Cabra

2002: Café Quijano

2003: Antònia Font

2004: Els Pets, Gossos

2005: Macaco, Betagarri

2006: Berri Txarrak, Dr. Calypso,

2007: Antònia Font

2008: Facto Delafé y las Flores Azules

2009: Manel

Els primers van ser Antònia Font, el 2003, una proposta que va reunir uns 2.500 espectadors. La música, així, deixava el Congost i s’ubicava al cor de la ciutat, creant un circuit amb l’Alternativa. Els Pets van tornar, Gossos va repetir, en clau espanyola van tocar Café Quijano i Facto Delafé y las Flores Azules. I, al final de la dècada, Manel va començar a treure el cap.

Crítica del concert d'Antònia Font que va signar Marc Serena a l'edició de Regió7 del 31 d'agost del 2003

Crítica del concert d'Antònia Font que va signar Marc Serena a l'edició de Regió7 del 31 d'agost del 2003 / REGIÓ7

Manresa va tornar a tenir un concert multitudinari amb Els Catarres

Manresa va tornar a tenir un concert multitudinari amb Els Catarres / ARXIU/MARTA PICH

2010-2019. Els Catarres apleguen una multitud als Dolors

Els concerts van conquerir nous territoris i el carrer Sallent va aparèixer com a escenari de grans cites

El temor que la plaça Sant Domènec quedés petita i fos un perill per als espectadors a causa del mobiliari urbà va motivar l’agost del 2018 un gir de guió decisiu per fer tornar l’aroma dels grans concerts a la Festa Major. L’organització va decidir quatre dies abans traslladar l’actuació d’Els Catarres al carrer Sallent del polígon dels Dolors, on hi va haver 8.500 persones, segons la Policia Local, validant una aposta que ja no ha tingut marxa enrere.

Caps de cartell

2010: Clepton, Dr. Calypso

2011: Los Manolos, Obrint Pas

2012: Txarango

2013: Oques Grasses, Strombers, Mojinos Escocíos

2014: Gossos, Buhos

2015: Lax’n’Busto, Beth

2016: Sherpah, Judit Neddermann

2017: La Sra. Tomasa

2018: Els Catarres

2019: Doctor Prats

Tot i això, l’any següent, Dr. Prats va aplegar 5.000 persones a Sant Domènec, una ubicació que va generar divisió d’opinions. Durant la segona dècada del XXI, la festa es va expandir i la música també va sonar a la plaça Major, amb Obrint Pas, l’Europa i el parc de la Seu, amb concerts de petit format.

Els dos membres de The Tyets van aparèixer a l’escenari del carrer Sallent amb una samarreta del Baxi Manresa, en el concert de la festa de fa dos anys

Els dos membres de The Tyets van aparèixer a l'escenari del carrer Sallent amb una samarreta del Baxi Manresa, en el concert de la festa de fa dos anys / ARXIU/OSCAR BAYONA

2020-2024. The Tyets es regala un bany de masses

El duet va congregar quinze mil persones en l’apogeu de la seva popularitat en un lustre iniciat amb la covid

La vida de tots plegats es va veure profundament alterada el mes de març del 2020 a causa de la pandèmia de la covid. El confinament que es va començar a aixecar a la primavera va anar seguit de tocs de queda i mesures per evitar el contagi que va afectar la celebració dels actes ciutadans, com ho va ser la Festa Major. Tot i que amb restriccions, es va poder tirar endavant un programa de mínims, en què l’assistència als concerts va requerir reserva prèvia i el compliment de les normes de seguretat.

Suu i Judit Neddermann van ser les caps de cartell d’aquell any atípic, amb sengles actuacions al pati de l’Anònima. En el cas de la primera, els quatre-cents assistents van tenir la mala sort que la pluja va obligar a suspendre la vetllada mitja hora després de l’inici.

Els caps de cartell

2020: Suu i Judit Neddermann

2021: Berta Sala, Sara Roy, Buhos

2022: Els Catarres, Pedro da Costa

2023: The Tyets, Buhos

2024: Figa Flawas, Mushkaa

També va ser a l’aire lliure com es va resoldre la festa del 21, amb Berta Sala i Sara Roy al pati del Casino i altres actuacions a Can Font i el Palau Firal.

El 2022 va tornar la normalitat, i de nou Els Catarres van omplir el carrer Sallent amb vuit mil persones. El carisma d’Èric Vergés, Roser Cruells i Jan Riera es mantenia intacte i la capital del Bages va tenir un nou concert multitudinari. El mateix que l’any següent amb The Tyets com a protagonistes.

El duet format per Oriol de Ramon i Xavier Coca, en plena efervescència de la cançó "Coti x Coti", va firmar el concert més multitudinari del segle XXI a la ciutat amb 15.000 persones al mateix carrer Sallent, on l’endemà Buhos n’hi va congregar 7.500.

El relat històric dels concerts dels caps de cartell de la Festa Major s’atura en Figa Flawas i Mushkaa. Sempre segons les xifres facilitades per l’organització, els primers van repetir els 15.000 espectadors l’agost del 2024.

TEMES

