Els concerts marquen el pas de la festa manresana
El pop espanyol, el rock català i les noves tendències han definit al llarg dels anys el to de les principals propostes en un debat continu que també ha inclòs els espais de les actuacions
Un concert multitudinari de Sau va acabar de matinada amb una pluja desfermada, en el de Mecano Ana Torroja va cantar quieta per una lesió a l’esquena, els Tyets van sortir a l’escenari amb la samarreta del Baxi i Suu va tenir un auditori reduït pel coronavirus i l’aigua va escapçar la seva actuació. Des del 1980 i fins a l’any passat, el relat històric dels concerts principals de la Festa Major de Manresa està farcit d’anècdotes, però és també la crònica del seu temps, dels canvis en els gustos musicals, les preferències dels programadors, les alegries o penúries pressupostàries, l’emergència i la consolidació de grups catalans (d’Els Pets i els Gossos a Els Catarres i Mushkaa passant per Antònia Font i Manel) i els debats sobre la idoneïtat dels espais que hostatgen les actuacions.
Mai plou a gust de tothom, i quan es fa públic el nom dels caps de cartell sempre hi ha comentaris a favor i en contra. Enguany, Els Catarres i Dr. Prats repetiran com a estrelles d’un programa que busca la varietat i que, havent-se consolidat el carrer Sallent com a escenari dels concerts amb més assistència, omple també altres punts de la ciutat, sobretot els més cèntrics. La Festa Major del 2025 ja és aquí i la música tornarà a ser un dels plats forts al costat de grans trobades ciutadanes com el castell de focs, la Mostra i el Correfoc.
1980-1989. De La Trinca a Mecano passant per Sabina
Radio Futura va inaugurar la dècada dels 80, que va portar a Manresa grans noms del panorama estatal
Ni el camp de futbol del Pujolet ni La Trinca ja no existeixen, però a la Manresa de la Transició l’estadi era un punt de trobada d’aficionats que a la Festa Major del 1980 va convocar sis mil persones amb un reclam imbatible i gens esportiu, el trio de Canet que treia suc amb humor i enginy a situacions de traç gruixut com la presumpte fi del franquisme en l’adveniment de la democràcia. La Trinca va venir tres cops més al llarg d’una dècada en què la gran celebració ciutadana del final de l’agost va viure moments inoblidables que encara es recorden, com els 4.000 fans que va aplegar Sabina i els més d’11.000 de Mecano, aleshores en el punt àlgid de la seva popularitat.
«Potser Manresa no havia vist encara mai una concentració amb tant nombre de gent com la del dimecres a la matinada al Camp del Pujol»: així va començar la crònica de Lluís Torra en aquest diari, que va titular «6000 vidents al Pujolet».
Els caps de cartell
1980: Radio Futura, La Trinca
1981: Pau Riba, Toti Soler, La Trinca
1982: La Trinca
1983: La Salseta del Poble Sec
1984: Los Rebeldes
1985: La Trinca
1986: La Unión
1987: K-Melot
1988: Joaquín Sabina
1989: Mecano, Los Rebeldes
El pop-rock en castellà va sovintejar la Festa Major de Manresa amb formacions com Radio Futura, Los Rebeldes i La Unión. El 1988, Joaquín Sabina va inaugurar el solar de la Florinda com a espai per a grans concerts i, tot i que es va témer que l’aventura acabaria en fracàs per falta d’assistència, finalment es van superar tots els recels i van ser quatre mil els espectadors que s’hi van aplegar.
El mateix indret va batre totes les previsions l’estiu següent amb Mecano. Un concert amb onze mil persones a la Florinda que Ana Torroja va cantar sense moure’s gaire a l’escenari per una lesió a l’esquena. El grup havia tret "Descanso dominical" i el públic va respondre de forma massiva en una actuació que encara recorden molts dels que hi van ser.
1990-1999. El rock català va entrar a les nostres vides
Els 90 van començar encara a la Florinda amb Víctor Manuel i Ana Belén, Sau va batre rècords i Gossos es va estrenar
Encara amb el record dels concerts de Sabina i Mecano, Manresa va acollir el primer any de la dècada dels 90 una de les parelles de moda de la progressia espanyola, Ana Belén i Víctor Manuel. El rumb de la programació musical de la Festa Major, però, va virar amb la irrupció del rock en català i, així, Els Pets, Sau, Sangtraït i, més endavant, els locals Gossos van ser els caps de cartell de la Festa Major de la ciutat. Entremig, dues visites de Celtas Cortos.
Quatre mil persones van escoltar la parella artística i sentimental a la darrera cita a la Florinda. El concert va començar amb Víctor Manuel en mode pacifista amb "Cruzar de brazos" -ja havia esclatat la primera Guerra del Golf- i Ana Belén va triomfar amb "El hombre del piano". No va faltar, és clar, "La puerta de Alcalá" per tancar la vetllada abans dels bisos. En total, dues hores.
Els caps de cartell
1990: Ana Belén i Víctor Manuel
1991: Els Pets
1992: Celtas Cortos
1993: Sangtraït
1994: Sau
1995: Orquestra Panorama
1996: Celtas Cortos
1997: Gossos
1998: Dr. Calypso
1999: Orquestra Cimarrón
L’any següent, canvi d’escenari: Els Pets -aleshores amb només "Els Pets" i "Calla balla" com a carta discogràfica de presentació- a la plaça del Milcentenari, dos mil joves saltant i certificant la irrupció d’un nou fenomen que va marcar la dècada.
Dos anys després, Sau va protagonitzar un concert que des del primer moment va merèixer el qualificatiu d’històric. Carles Sabater i Pep Sala van aplegar vint mil persones a l’estadi d’atletisme del Congost en una nit que va acabar amb una pluja torrencial.
Líders de la segona onada del rock en català, els manresans Gossos van ser els caps de cartell de la Festa Major del 97, amb 2.200 espectadors al Nou Congost. Primera presència a la ciutat amb estatus d’estrelles. No seria l’última, ni de bon tros.
2000-2009. La festa s’instal·la a la plaça Sant Domènec
L’actuació d’Antònia Font va apropar la música al centre de la ciutat després de l'èxit d'Estopa al Congost
La flama dels grans concerts va prosseguir amb l’entrada del nou segle. En la Festa Major del 2000, la presència dels Estopa al Nou Congost va atreure fins a 4.500 persones, i uns pocs centenars més es van quedar a fora perquè no quedava una entrada a la venda. Els següents anys, la gran novetat ja no va ser el nom del cap de cartell sinó el trasllat de la música a la plaça de Sant Domènec.
Els caps de cartell
2000: Estopa
2001: Sopa de Cabra
2002: Café Quijano
2003: Antònia Font
2004: Els Pets, Gossos
2005: Macaco, Betagarri
2006: Berri Txarrak, Dr. Calypso,
2007: Antònia Font
2008: Facto Delafé y las Flores Azules
2009: Manel
Els primers van ser Antònia Font, el 2003, una proposta que va reunir uns 2.500 espectadors. La música, així, deixava el Congost i s’ubicava al cor de la ciutat, creant un circuit amb l’Alternativa. Els Pets van tornar, Gossos va repetir, en clau espanyola van tocar Café Quijano i Facto Delafé y las Flores Azules. I, al final de la dècada, Manel va començar a treure el cap.
2010-2019. Els Catarres apleguen una multitud als Dolors
Els concerts van conquerir nous territoris i el carrer Sallent va aparèixer com a escenari de grans cites
El temor que la plaça Sant Domènec quedés petita i fos un perill per als espectadors a causa del mobiliari urbà va motivar l’agost del 2018 un gir de guió decisiu per fer tornar l’aroma dels grans concerts a la Festa Major. L’organització va decidir quatre dies abans traslladar l’actuació d’Els Catarres al carrer Sallent del polígon dels Dolors, on hi va haver 8.500 persones, segons la Policia Local, validant una aposta que ja no ha tingut marxa enrere.
Caps de cartell
2010: Clepton, Dr. Calypso
2011: Los Manolos, Obrint Pas
2012: Txarango
2013: Oques Grasses, Strombers, Mojinos Escocíos
2014: Gossos, Buhos
2015: Lax’n’Busto, Beth
2016: Sherpah, Judit Neddermann
2017: La Sra. Tomasa
2018: Els Catarres
2019: Doctor Prats
Tot i això, l’any següent, Dr. Prats va aplegar 5.000 persones a Sant Domènec, una ubicació que va generar divisió d’opinions. Durant la segona dècada del XXI, la festa es va expandir i la música també va sonar a la plaça Major, amb Obrint Pas, l’Europa i el parc de la Seu, amb concerts de petit format.
2020-2024. The Tyets es regala un bany de masses
El duet va congregar quinze mil persones en l’apogeu de la seva popularitat en un lustre iniciat amb la covid
La vida de tots plegats es va veure profundament alterada el mes de març del 2020 a causa de la pandèmia de la covid. El confinament que es va començar a aixecar a la primavera va anar seguit de tocs de queda i mesures per evitar el contagi que va afectar la celebració dels actes ciutadans, com ho va ser la Festa Major. Tot i que amb restriccions, es va poder tirar endavant un programa de mínims, en què l’assistència als concerts va requerir reserva prèvia i el compliment de les normes de seguretat.
Suu i Judit Neddermann van ser les caps de cartell d’aquell any atípic, amb sengles actuacions al pati de l’Anònima. En el cas de la primera, els quatre-cents assistents van tenir la mala sort que la pluja va obligar a suspendre la vetllada mitja hora després de l’inici.
Els caps de cartell
2020: Suu i Judit Neddermann
2021: Berta Sala, Sara Roy, Buhos
2022: Els Catarres, Pedro da Costa
2023: The Tyets, Buhos
2024: Figa Flawas, Mushkaa
També va ser a l’aire lliure com es va resoldre la festa del 21, amb Berta Sala i Sara Roy al pati del Casino i altres actuacions a Can Font i el Palau Firal.
El 2022 va tornar la normalitat, i de nou Els Catarres van omplir el carrer Sallent amb vuit mil persones. El carisma d’Èric Vergés, Roser Cruells i Jan Riera es mantenia intacte i la capital del Bages va tenir un nou concert multitudinari. El mateix que l’any següent amb The Tyets com a protagonistes.
El duet format per Oriol de Ramon i Xavier Coca, en plena efervescència de la cançó "Coti x Coti", va firmar el concert més multitudinari del segle XXI a la ciutat amb 15.000 persones al mateix carrer Sallent, on l’endemà Buhos n’hi va congregar 7.500.
El relat històric dels concerts dels caps de cartell de la Festa Major s’atura en Figa Flawas i Mushkaa. Sempre segons les xifres facilitades per l’organització, els primers van repetir els 15.000 espectadors l’agost del 2024.
