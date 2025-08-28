«Escoltar l’Escolania transcendeix l’àmbit religiós, per això sortim de Montserrat»
El cor montserratí inicia el curs amb nou director i una gira de 13 concerts per Europa i Catalunya
Pau Jorquera ha agafat el relleu de Llorenç Castelló, qui havia dirigit el cor aquests últims onze anys
S'han incorporat 7 nous escolans, en total són 40, però només en canten 34
Ja s’ha acabat l’estiu per als escolans de Montserrat. Diumenge van tornar de vacances i ja han començat els assajos del nou curs que arriba amb un calendari de gires que inclou 13 concerts fora de l’abadia amb recitals a Europa i Catalunya. I amb un nou director: Pau Jorquera, que agafa el relleu de Llorenç Castelló, que havia estat onze anys al capdavant del cor. Jorquera n’era el subdirector durant els darrers anys. Serà, com explicava ell mateix, un relleu continuista.
Des de dijous 21 d’agost, els visitants de la Basílica de Santa Maria de Montserrat ja han pogut tornar a escoltar el cor de veus blanques, que aquest any està format per 34 nens. Aquest curs s’han incorporat 7 noves veus. En total hi ha 40 escolans, 6 dels quals comencen quart de primària i, per tant, no participen encara al cor sinó que reben un any de preparació. Als escolans els queden dues setmanes abans de començar el curs escolar. Reben l’educació com qualsevol altre nen de Catalunya, amb l’excepció que a la una del migdia surten a cantar a la Basílica i a les tardes continuen la seva formació musical. Hi ha alumnes des de quart de primària fins a segon d’ESO que estudien a l’escola més antiga de Catalunya, datada del 1307. «Ens sentim responsables d’aquesta antiguitat, però contents de poder tirar endavant amb el projecte», explicava ahir Pare Efrem de Montellà, prefecte de l’Escolania en la presentació del nou curs. Afegia que és l’única escola que ha passat «el filtre» dels segles i que manté el mateix mètode educatiu: «ensenyar els nois i ajudar-los a créixer al mateix temps que ells fan un servei i aprenen fent-lo».
La majoria d’escolans començaran el curs el 4 de setembre, excepte els de quart, que ho faran el dia 9. Aquestes setmanes prèvies funcionen com «unes colònies»: a les tardes fan activitats, van a la piscina o fan excursions, mentre que cada matí assagen la veu abans de cantar. L’exigència que comença a finals d’agost es manté fins a final de curs, amb assajos diaris que impliquen un esforç vocal gairebé professional. Per això disposen d’un equip de seguiment: dos professors de cant i una logopeda que vetllen pel bon estat de la veu dels nois i que els ajuden si detecten qualsevol canvi en el registre.
Gira a Europa i a Catalunya
En total, l’Escolania de Montserrat cantarà al llarg d’aquest curs 434 vegades en els serveis litúrgics de la Basílica i oferirà 13 concerts en ciutats europees i catalanes. La setmana que ve ja viatjaran a Brussel·les, en el marc de l’exposició sobre el Mil·lenari que acull el Parlament Europeu del 2 al 4 de setembre. També actuaran en escenaris destacats com l’església de Sant’Anselmo all’Avento de Roma, en col·laboració amb el festival de Peralada (3 d’octubre). El maig, faran una gira per diferents ciutats d’Hongria: el 26 a Pecs, el 27 a Budapest, el 28 a Debrecen i el 29 a Szeged.
Tot i la projecció internacional, no obliden les arrels. Actuaran a Esplugues de Llobregat (10 d’octubre, per celebrar els 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena), a la Catedral de Girona (7 de novembre, amb el Secretariat de Corals Infantils de Catalunya), i també a Barcelona (Hotel Palace i L’Auditori), Llinars del Vallès, Reus, Sabadell i Terrassa.
El nou director, Pau Jorquera, reivindicava ahir el valor nacional de cantar a casa: «Escoltar l’Escolania transcendeix l’àmbit religiós. Té un valor múltiple: música, patrimoni i història. Aquest és el motiu pel qual sortim de Montserrat». Va recordar que fa més de 50 anys que el cor actua fora del monestir i que «molta gent, fins i tot no religiosa, s’emociona quan ens escolta, i això ens omple d’orgull».
«Com no se’ns ha acudit abans?»
Jorquera també destacava la consolidació del cor mixt Schola Cantorum, creat fa tres anys. Està format per noies i nois de 17 a 24 anys. Canten un cop al mes a la Basílica, fet que permet als escolans tenir algun cap de setmana lliure. Aquest any participaran en 37 serveis litúrgics i també oferiran un concert a Reus, en el marc del Congrés Nacional de Confraries de la Setmana Santa de Catalunya (dissabte 30 de maig).
Els membres de la Schola Cantorum passen una audició per entrar-hi, però no resideixen a l’Escolania. Es troben un cap de setmana al mes i combinen els assajos amb activitats culturals i de convivència. «Les noies ho viuen amb molta emoció. Algunes ens han dit: ‘M’hauria agradat ser escolana’. Ara també poden sentir que en formen part. Mantenir el valor patrimonial i que puguin formar part, és un encaix en què tothom hi guanya: Com no se’ns havia acudit abans?», reflexionava Jorquera. Segons el director, tant els pelegrins com la comunitat han acceptat la nova formació coral i estan molt orgullosos d’escoltar-la. n
- Apareix mort un home de Manresa de 53 anys en una ruta del Pirineu d'Osca
- El manresà mort al Pirineu aragonès és una de les 15 víctimes mortals a la zona aquest estiu
- Dos accidents en dotze minuts en aquest punt de la C-55, a Manresa
- L'altre Montserrat per triomfar a Instagram: Un desconegut santuari modernista reprodueix l'skyline del massís
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- La Guàrdia Civil investiga la mort d'una veïna de Manresa en caure d'un cotxe en marxa a Osca
- Coneix les 24 tapes que s'oferiran al Tap'Antic 2025
- Els veïns de la Rasa dels Molins denucien que pateixen una plaga de l’escarabat dels oms