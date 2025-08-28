L'art omple les sales d'exposició
Josep Maria Sarrate mostra els seus "plaers" al Cercle i els concursos de fotografia i d'artistes manresans proclamaran guanyadors
La Festa Major és cada any el punt de partida de diverses exposicions d'art i fotografia que tenen lloc al Casino i el Cercle Artístic.
Les millors imatges tenen premi en el concurs de fotografia
Una cita indispensable de la festa gran de la capital bagenca és el Concurs de Fotografia que organitza Foto Art Manresa, un certamen que, de fet, té dues parts. Durant la Festa Major, els participants busquen les millors instantànies en els diferents actes que es porten a terme, sobretot els que tenen el foc com a protagonista. Posteriorment, els autors que volen participar presenten les imatges i durant la festa de l’any següent es fa l’acte de lliurament de premis -avui dijous, a les 19 h, a la biblioteca del Casino- i l’exposició de les fotografies concursants, fins al 5 de setembre.
L’art del territori es manifesta en el concurs del Cercle
El Concurs Exposició d’Artistes Manresans és una institució del calendari cultural de la ciutat i una cita clàssica de la Festa Major. El concurs que convoca el Cercle Artístic de Manresa arriba enguany a la 95a edició i, camí del centenari, és un aparador de la riquesa creativa de la Catalunya central. L’any passat, Eduard Fíguls va obtenir el primer premi amb una peça escultòrica. La lectura del veredicte tindrà lloc avui dijous a les 19.30 h a l’Espai 7 del Centre Cultural el Casino, i tot seguit, s’inaugurarà l’exposició de les obres participants, oberta fins al 14 de setembre.
Josep Maria Sarrate confessa els seus plaers a l’Espai d’Art
El Cercle Artístic de Manresa és fidel a cada cita amb la Festa Major a través de l’exposició amb la qual dona protagonisme a un artista de la ciutat o el seu entorn. En aquesta ocasió, les parets de l’Espai d’Art de l’entitat, al carrer Barreres, s’ompliran amb l’obra de Josep Maria Sarrate, arquitecte i artista amb una destacada i dilatada trajectòria al darrere. La mostra que es podrà veure des d’avui i fins al 19 de setembre -i que s’inaugurarà el divendres 30 d’agost a les 20 h- porta per títol Plaers i permetrà el visitant entrar en una dimensió personal de l’autor de les obres.
