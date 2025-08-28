Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’electrònica d’Oxigen repeteix convocatòria aquest divendres a la Festa Major de Manresa

Manresa No És Grisa convida a la placeta de la Mel els artistes Daniel Aguilar, Mara Bravo, Emeieme i Rolaway

Un moment de la passada edició, quan es va estrenar el primer Oxigen | ARXIU /OSCAR BAYONA

Susana Paz

Manresa

L’associació Manresa No És Grisa, que s’estrenava en la passada festa major, torna aquest divendres (19 h) amb la tercera convocatòria del festival d’electrònica Oxigen, després de la posada de llarg l’agost passat i d’una segona edició, a la Torre Busquet, el juny.

Repetiran a la placeta de la Mel i repetiran fórmula, com expliquen Pere Bacardit i Josep Carmona que, amb Ariadna Caberols son els fundadors de Manresa No És Grisa. La bona rebuda del públic i dels comerciants del barri els ho han posat «fàcil».

El viatge sonor burxarà en el house, el techno més fosc però també més melòdic, passant pel funky i disco amb els artistes barcelonins Daniel Aguilar i Mara Bravo, el duet manresà Emeieme i Rolaway, d’Oliana. Oxigen, expliquen, s’està consolidant com una «marca» que vol ser referència de l’electrònica a la Catalunya central.

