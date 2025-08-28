Les bateries preparen les baquetes per celebrar la 16a edició a la Festa Major de Manresa
Sant Domènec viurà dissabte la tradicional trobada amb una quarantena de participants, la més jove de només 6 anys
I ja en seran 16. La Trobada de Bateries de Manresa, que coordina el músic manresà Ernest Larroya, ja ho té tot a punt per convertir Sant Domènec en el paradís de la percussió (aquest dissabte, 19 h). De nou. De moment, ja s’havien apuntat més d’una quarantena de participants que ja tenen els vídeos didàctics que els passa Larroya per aprendre’s les cançons. La més jove d’aquesta edició «té 6 anys i els més grans, superen la seixantena».
La trobada és ja una tradició de la Festa Major de Manresa», subratlla Larroya, encantat d’actuar a Sant Domènec: «és un espai molt cèntric que tiba públic que no coneix la trobada». Enguany, la meitat del repertori serà enllaunat i, l’altre, en directe amb l’orquestra Zàping Versions. Està previst que s’interpretin una tretzena de temes, d’AC/DC a Bruno Mars: «del rock més clàssic a la música actual, un ventall ampli per a tothom». El primer i únic assaig ja el van fer diumenge al Kursaal.
