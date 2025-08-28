Entrevista | MARC ALOY Alcalde de Manresa
“La meva obessió és millorar el dia a dia”
Amb grans projectes arrancats com la Fàbrica Nova o el carrer Guimerà, Aloy repassa encerts i reptes encara pendents a la ciutat
Estem a mig mandat i fa 5 anys que és alcalde. Tot i que intueixo la resposta li demano: satisfet?
Content perquè veig que tots aquells compromisos que vaig adoptar amb la ciutadania estan tirant endavant. Ara veus com es fa realitat la feina de l’anterior mandat, projectes que han requerit molt esforç i molta dedicació. La gent em diu que hi ha moviment. El carrer Guimerà es transforma; la Fàbrica Nova recupera la vida; tenim una nova entrada, la del polígon del Pont Nou, que ens connectarà el Congost amb la ciutat amb una avinguda àmplia i arbrada; un parc tecnològic en obres; es recupera patrimoni amb equipaments municipals com l’Anònima... Hi ha projectes que tenen un recorregut llarg com és el cas de la Fàbrica Nova. D’aquí que hi entrin estudiants encara passarà temps i tinc ganes de veure-ho.
Un cop acabin les obres de consolidació de la Fàbrica Nova hi haurà diners per continuar?
Estem treballant amb el Govern perquè és una universitat pública i hi ha de fer una aposta molt important. El conseller de la Presidència sempre em demana com està. No és el projecte d’una conselleria, ha de ser un compromís del govern, i per tant negociem amb el conseller de la Presidència, cosa que és bon senyal. Els diners no els necessitem per l’any 2025 o 2026. Ara tenim una obra en marxa, però el projecte necessitarà finançament el 2026, 2027, el 2028 i fins que no estigui acabat.
També hi deu haver algun tema que li generi mal regust, insatisfacció...
Hem d’aprofundir molt més en alguns temes. Amb la implantació del nou hem passat per primera vegada del 70% de reciclatge i això vol dir que hem assolit l’objectiu. No hi ha cap altra ciutat del país de la dimensió de Manresa que estigui reciclant tant com nosaltres. Però certament hem tingut problemes. Hi ha carrers que es veuen bruts, hi ha zones de contenidors que han de millorar molt, i hi ha incivisme. Hi ha persones que no utilitzen bé el model. Estem mirant com adoptar mesures per resoldre totes aquestes qüestions.
Quines mesures aplicaran, doncs, per millorar el servei?
Estem ajustant el model. Hi ha àmbits, sobretot al Centre Històric, que no tenen prou capacitat i hem incrementat el nombre de contenidors, els dies de recollida i la neteja de l’entorn dels contenidors perquè malauradament hi ha persones que no ho fan bé i no ens podem permetre tenir el carrer brut, l’espai públic brut. De forma persistent, la policia local de paisà va a aquells punts més conflictius per enxampar infractors i posar sancions. N’hem interposat més de 40. Els informadors ambientals que han estat un any repartint targetes a la ciutadania, ara ja no tenen aquesta tasca i majoritàriament es podran dedicar a ser al carrer i informar a persones que encara no saben com funciona el sistema.
Quina serà la seva prioritat per aquesta segona meitat del mandat?
Jo ara tinc una obsessió pel dia a dia. Hi ha molts temes del dia a dia que hem de millorar. Abans de marxar de vacances en una reunió de govern vaig traslladar que a la tardor, de cara a la tornada de vacances, cada regidoria pensés què podem fer per millorar el dia a dia a la ciutat. Des de tots els punts de vista. Hem de ser més eficients en allò quotidià. Podem estar fent la Fàbrica Nova, el polígon del Pont Nou o el carrer Guimerà... Quedaran molt bé, n’estic segur, però si surto de casa i els contenidors estan bruts o el carrer està brut, m’emprenyo, i és normal. Qualsevol persona s’emprenya perquè la majoria són responsables i quan tenim veïns que conviuen amb nosaltres i no ho són, ens genera neguit. No ho podem permetre.
La brutícia, entesos. Quins temes més l’ocupen?
La mobilitat. Hi ha moltes queixes que a Manresa no es pot aparcar, que costa molt, que és molt car i que al centre no hi ha lloc. Aquest és el marc que tenim, que segurament té raó de ser. Hem de mirar de resoldre-ho i fer-ho més fàcil. Per això estem generant 800 places d’aparcament al Congost. I per això la nova avinguda de l’Esport ens permetrà tenir un servei públic de transport urbà directe entre la zona esportiva, l’avinguda de l’Esport i el centre de la ciutat, connectant aquestes 800 places amb sant Domènec.
Aquest transport serà gratuït?
Formarà part del bus urbà. L’Ajuntament hi posa molts diners i és molt econòmic. També estem treballant molt perquè hi hagi una tarifa de dia als aparcaments. Que puguis venir a passar el dia a Manresa i que sàpigues que tindrà un cost, però no en funció de les hores. Igualment, hi ha barris com plaça Catalunya o Sagrada Família que estan molt saturats de vehicles. Tenim carrers estrets i voreres estretes que hauríem d’ampliar i posar-hi arbres, però resulta que no sabem on posar els cotxes. Hi hem treballat amb solars concrets que ens permetran tenir espais per generar bosses d’aparcament importants. La mobilitat és un tema que preocupa a la ciutadania i em preocupa.
Què més?
L’altre és l’incivisme: els patinets, la brutícia, la neteja, els contenidors, les pintades, les activitats irregulars, les ocupacions, que no han de ser una via per tenir habitatge, i que s’han reduït moltíssim. No ens podem permetre que hi hagi persones que llancin la merda fora del contenidor, perquè l’espai públic és de tots. Com més incivisme hi ha, més diners de tots hi hem de dedicar. No hauríem d’haver de destinar 80.000 euros a netejar pintades a les parets. Per què hem de pintar a les parets? La persona que aparca obre una vorera no està pensant que una persona invident es pot fer mal, que és un espai públic, a part que rebenta les voreres perquè no estan pensades perquè siguin aparcaments. Hi ha molts temes del dia a dia vinculats a la falta de civisme, i hem de ser molt rigorosos i estrictes.
Com pensa combatre l’incivisme?
Perseguint-lo
El tema de seguretat ciutadana sembla que hagi passat a un segon pla, darrerament...
Incivisme no és el mateix que seguretat ciutadana. No és un problema de seguretat llençar una bossa d’escombraries fora del contenidor. Jo tinc la sensació que estem millor. Tenim moltes menys queixes perquè les xifres baixen. Aquest primer semestre els robatoris amb violència i intimidació, que són els que més ens preocupen perquè hi ha una agressió física, gairebé s’han reduït el 50%. Això no vol dir que el pròxim semestre es tornin a incrementar. Això és gràcies a la feina de coordinació entre Mossos d’Esquadra, Policia Local, Policia Nacional... Quan vaig assumir l’alcaldia fa cinc anys teníem, més o menys, 86 policies al carrer. Ara en tenim 106. No només això sinó que hi hem sumat uns policies que estaven fent unes tasques de vigilància a edificis municipals i que ara també són al carrer. Això es nota. Hem pogut reforçar la policia de proximitat, hem pogut anar als barris, que era un dels dèficits que teníem. Sant Domènec, que era un punt molt calent, ara és un espai que en els darrers temps està molt més tranquil. La seguretat és un tema que mai tindrem resolt. Sempre hi haurà problemàtiques. Però jo crec que estem en la bona línia.
En educació han posat en marxa, juntament amb Ensenyament, les noves zones escolars per evitar que hi hagi determinats centres escolars amb un molt alt percentatge de nouvinguts com passa ara. No ha agradat a tothom. Quina valoració en fan?
Tot i que el percentatge d’immigració a la ciutat és del 21%, al voltant del 40% en edat escolar són alumnes de famílies nouvingudes. Ells ja han nascut aquí i ja són d’aquí. L’escola, el sistema, ha de ser procurar que tots els centres tinguin un percentatge que reflecteixi la situació del país i de les ciutats. No podem permetre que tinguem centres absolutament segregats on tots els alumnes són d’origen migrat o centres on tots són d’aquí. Llavors no estem treballant bé la cohesió social, la convivència i la llengua. Les noves zones escolars ens permeten repartir molt millor l’alumnat en els diversos centres perquè no hi hagi segregació. No és qüestió d’un any, sinó de molts anys. El món ha canviat i ho hem d’entendre. Hem d’aconseguir que l’escola continuï sent una eina fonamental de cohesió social i d’aprenentatge de la llengua.
La societat és més complexa...
Certament. Entre els anys 60 i 80 la població a Catalunya es va doblar amb gent que venia de l’estat, però que parlava una altra llengua i tenia una altra cultura. Manresa també va canviar molt. Ara no hem doblat la població sinó que l’hem incrementat en 10.000 habitants i, en canvi, estem preocupats perquè hi ha molta gent de fora. És cert que són més llengües, més països, més creences, més religions... Aleshores vam ser capaços de cohesionar el país socialment i l’escola en català va fer una gran feina i ho ha de continuar fent.
Més temes que preocupa a la ciutadania. Es fa prou en habitatge?
És un dret fonamental, però que no està garantit tot i que ho diu la Constitució. En 15 anys no s’havia generat cap nou habitatge de protecció oficial a la ciutat, i en un mandat n’estem fent 100. Per tant crec que s’està fent molta feina. Hem posat a disposició de la Generalitat solars perquè es puguin construir habitatges i confiem que el Pla de Barris, molt enfocat al Centre Històric i a l’habitatge, ens ajudi. Hem de fer més feina? I tant que sí, molta més. Però hem donat un tomb en les polítiques d’habitatges molt importants.
Mentrestant, però, el Centre Històric continua igual...
Hem d’aprofitar sempre totes aquelles iniciatives privades que tenen interès a fer alguna activitat a la ciutat. Hem de posar les coses fàcils, la catifa vermella. L’Administració pública no ho ha de fer tot ni tampoc no ho pot fer tot. La ciutat avança quan som capaços de sumar esforços la iniciativa pública i la privada. Si esperem que tot el Centre Històric el rehabiliti l’Administració pública, d’aquí a 50 anys encara hi serem. Això val per una activitat industrial, hotelera, d’habitatge... Iniciatives que donin riquesa a la ciutat.
El convent de les caputxines, al carrer Talamanca, acabarà sent un equipament municipal?
A l’últim ple municipal vam viure un moment bonic: la comunió de tots els grups municipals i la ciutadania donant suport a la comunitat de les caputxines amb la germana Pilar, l’última del convent de Manresa. L’acord és simbòlic, però important perquè diu que aquest espai tan emblemàtic ha de ser per a la ciutat. És la voluntat de les caputxines, de la germana Pilar, que és la memòria de l’orde, i dels grups municipals . Ens vam comprometre a què això fos possible. Si pot ser, gratuïtament, però no ens tanquem a altres vies. Hem explicat que hem encarregat unes valoracions i estem en contacte permanent amb els advocats de la federació de les caputxines. La voluntat de tots plegats és arribar a un acord.
Les obres per convertir el carrer Guimerà en una gran illa de vianants ha topat amb certa oposició. Més de 150 veïns han interposat recurs a les contribucions especials que han de pagar. Què en diu?
En aquesta ciutat sempre s’han girat contribucions especials. Fins i tot en percentatges més elevats que el Guimerà, i mai no ens havíem trobat en aquesta situació. El més important és que s’està transformant. Estic segur que agradarà. Serà un carrer Guimerà del segle XXI, amb més ombra, arbrat, amb el trànsit pacificat i un espai públic al servei del comerç, també. Pel que fa a les contribucions., el jutge decidirà. En aquests moments ja es poden veure alguns resultats del projecte de pacificació del centre de la ciutat. Al carrer Pompeu Fabra, plaça Independència i el seu entorn s’ha guanyat espai per a vianants amb voreres amples i arbres . Hem acabat aquestes obres en un moment que no era possible plantar arbres, però ja veiem que aquesta transformació va més enllà del carrer Guimerà i que afavoreix que la gent pugui passejar i fer-ho en carrers adaptats al canvi climàtic.
Aquest setembre han de començar les obres de la futura seu de la Generalitat a la Catalunya central als antics jutjats, un projecte amb una inversió de 22 milions. En aquest context de grans obres faltaria l’anunciat soterrament dels Ferrocarrils de la Generalitat. No se’n sent a parlar. Com està?
S’estan tancant els últims serrells. En els pròxims mesos es licitarà. És un projecte d’una envergadura important i hi ha hagut un canvi de govern entremig. El finançament i la voluntat hi són.
El juny passat Esquerra va celebrar els 5 anys d’alcaldia republicana a la ciutat que coincideix amb l’equador de l’actual mandat. A l’acte va dir que un dels seus objectius serà combatre l’extrema dreta. Què creu que dona vots a l’extrema dreta?
L’Administració pública, el sistema, no ha estat capaç de donar la resposta que la ciutadania espera sobre diversos temes. Per la burocràcia, per la lentitud, perquè tenim un estat del benestar prop del col·lapse, perquè el país ha passat de 6 a 8 milions d’habitants en 20 anys i els serveis públics no s’han incrementat en el mateix percentatge... Els partits d’extrema dreta assenyalen com a culpables a les persones nouvingudes i a les més febles. Hi ha gent que s’ho creu. Ens acusen de frau en l’empadronament, de donar ajudes sense control, de regalar cotxes com ja es deia fa 20 anys... Malgrat que tot això no és veritat, hi ha uns representants polítics que ho diuen cada dia i hi ha gent que s’ho creu. També diuen que ho resoldran, cosa que no és veritat.
Al mateix acte va acusar formacions polítiques tradicionals de virar cap a aquesta extrema dreta....
És una gran irresponsabilitat. Si algú creu que a Manresa hi ha frau en el padró, que ho denunciï, però no es pot anar dient cada dia que a Manresa es comet frau amb el padró. Demano responsabilitat.
I això com es capgira?
Fent que els serveis públics funcionin, atendre les necessitats de la ciutadania i combatre les mentides. També hi ha hagut mentides en l'àmbit personal i la gent se les ha cregut. Aquells que som demòcrates i persones responsables hem de ser conscients que hem d’anar tots a la una contra aquesta ultradreta i aquest populisme que cada dia menteix, assenyala i discrimina, i no té humanitat.
Es tornarà a presentar a les eleccions municipals d’aquí a dos anys?
En aquest mandat hem posat sobre la taula tot un seguit de projectes que la ciutat feia anys que esperava i que són de llarg recorregut. Jo tinc ganes de veure’ls acabats. Demano aquest temps de confiança a la ciutadania per veure com acaben, com entren els primers estudiants a la Fàbrica Nova i com recupera la vida. De totes maneres ho decidirà la militància d’Esquerra Republicana.
Aquest cap de setmana comença el gruix important d’actes de la Festa Major de Manresa. Què en diria?
Són aquests dies tan nostres i entranyables. És moment de retrobament, de comunió, de sentir-nos manresans i manresanes. El que cal és desitjar bona festa major a tothom i que es visqui amb alegria i responsabilitat. També voldria agrair el paper de les entitats perquè sense elles la Festa Major de Manresa no seria possible. n
