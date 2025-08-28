Quan l'escultura de Pau Casals va ser vetada pels jerarques franquistes a Manresa
Memoria.cat publica avui un web que explica les vicissituds de l'obra escultòrica de Josep Barés que, finalment, es va instal·lar al parc de Puigterrà el 1976
Redacció
El 26 de desembre de 1976 s’inaugurava l’escultura en homenatge a Pau Casals situada al parc de Puigterrà de Manresa, una peça escultòrica del polifacètic artista manresà Josep Barés i Soler (1945). Un procés llarg que va començar molt abans, però que va ser vetat amb silenci administratiu per l'alcalde franquista Ramon Soldevila Tomasa (Sant Mateu de Bages 1920-1980). Les vicissituds d'aquesta peça, de la idea a la inauguració, és el que explica el nou web de memoria.cat, creat per Joaquim Aloy i Salvador Redó, que es pot consultar des d'avui (cliqueu aquí). Per què ara? Perquè aquest dissabte, en la inauguració de l’exposició L’Assemblea del Bages: una pionera oposició democràtica al franquisme, al Museu de Manresa, s'exposarà el primer motlle en guix es conserva de la peça de Barés.
Com expliquen els autors, Josep Barés va començar a pensar en l’obra escultòrica el 1974 "com una necessitat vital d’homenatjar Pau Casals". El pare de l'artista, Antoni Barés Amella, violinista i melòman, l'admirava especialment. Fins a arribar el 1976, i empès pel manresà Josep Guardiola i Noguera (Manresa, 1936-2022), "el projecte va anar quallant en la societat manresana". Dinou entitats manresanes van demanar el 5 de març de 1975 en instància adreçada a Soldevila la creació d’un monument a Pau Casals mort dos anys abans a San Juan de Puerto Rico. "El reconeixement públic a Casals s’anava estenent a Catalunya mentre que a Manresa passava de llarg", apunten. Però la instància no va merèixer la resposta de l’alcalde: "Pau Casals romania vetat pels jerarques manresans del règim". Memoria.cat publica l’expedient complet d’aquesta instància, que va acompanyada d’un dibuix de Josep Barés amb l’emplaçament de l’obra a la plaça d’Espanya i cinc pàgines extretes d’un llibre sobre Pau Casals. El conjunt d’aquesta documentació es conserva a l’Arxiu Municipal de Manresa i ha restat inèdit fins ara.
Què va canviar? La designació de Ramon Roqueta Roqueta (Manresa, 1925-2018) com a alcalde de la ciutat el 17 d’octubre de 1975 per l’aleshores governador civil franquista de Barcelona, Rodolfo Martín Villa: del rebuig i del silenci de l’alcalde Soldevila es va passar a la col·laboració i a la predisposició de Roqueta, expliquen Aloy i Redó. Finalment, l'escultura en homenatge a Pau Casals s'instal·lava al parc de Puigterrà tot i que els proposants havien suggerit fins a tres indrets possibles per al monument, molt més cèntrics: La plaça d’España, els parterres de la plaça de Sant Domènec o el final del Passeig de Pere III, a la Bonavista on hi ha l’escultura de la Ben Plantada des del 21 de febrer de 1977, obra de Josep Clarà.
L’aportació central del web creat per l'Associació Memòria i Història de Manresa és una entrevista a Josep Barés realitzada el 7 de juny d'aquest any al voltant de l’obra, de la resposta ciutadana i del paper d’un Ajuntament "immers en el període d’incerteses marcat per la malaltia i la mort de Franco". En el web també hi ha un recull fotogràfic de la inauguració, de les visites a posteriori de l’escultor Josep Maria Subirachs a l’obra ja instal·lada, del llavors president de la Diputació de Barcelona Juan Antonio Samaranch al Museu de Manresa, un recull de premsa del moment i d’impresos editats i la instància no resposta.
La web també suma dues aportacions inèdites més: un àudio del programa Ressòde Ràdio Manresa, precisament sobre l’escultura, i emès pocs dies després de la seva inauguració, en el qual participen Josep Barés, Antolí Bausili, i Ramon Llatjós, i una històrica filmació del muntatge pictòric-musical protagonitzat pel músic manresà Manel Camp (Manresa, 1947) i el mateix Barés a la sala d’actes de la Plana de l’Om el 10 de març de 1988 i que es conserva a l’Arxiu Comarcal del Bages.
Josep Barés és autor de diferents escultures repartides per Manresa: Monument al gos al Parc de l’Agulla, l’Adolescència al carrer de Sant Miquel, el Rellotge de Sol dels jardins de la Font del Gat, l’Ala de Mercuri al Parc Central i de l’acabament escultòric -i el vestíbul- del xamfrà de l’edifici del carrer Guimerà amb Muralla del Carme. Barés també és autor dels quadres de la Galeria de Manresans Il·lustres corresponents a Leonci Soler i March, Oleguer Miró, Ignasi Oms i Ponsa i Joaquim Amat-Piniella.
- Apareix mort un home de Manresa de 53 anys en una ruta del Pirineu d'Osca
- El manresà mort al Pirineu aragonès és una de les 15 víctimes mortals a la zona aquest estiu
- Dos accidents en dotze minuts en aquest punt de la C-55, a Manresa
- L'altre Montserrat per triomfar a Instagram: Un desconegut santuari modernista reprodueix l'skyline del massís
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- La Guàrdia Civil investiga la mort d'una veïna de Manresa en caure d'un cotxe en marxa a Osca
- Coneix les 24 tapes que s'oferiran al Tap'Antic 2025
- Els veïns de la Rasa dels Molins denucien que pateixen una plaga de l’escarabat dels oms