Roser Blanch atrapa el moviment de la dansa tradicional en una exposició al Casino
La fotògrafa presenta "Un gest d'arrel" en el marc del Programa d'Impuls a la dansa d'arrel que es va presentar en la Mediterrània de la pandèmia
La paradoxa de fotografiar el moviment propicia la recerca de fórmules estètiques per fer possible l'impossible. Roser Blanch, dona de teatre i fotògrafa, ha presentat aquest vespre a la sala gran del Casino de Manresa l'exposició "Un gest d'arrel", que va néixer a redós del Programa d'Impuls a la dansa d'arrel i es podrà veure fins al 19 d'octubre, incloent-hi els dies en què se celebrarà a la ciutat la Fira Mediterrània.
"La idea d'aquesta mostra parteix d'un gest, una dansa, i es va anar fent gran", ha explicat Blanch davant dels assistents, que han omplert la sala i han gaudit al final amb la representació d'un fragment de l'espectacle "Rapte", que l'Esbart Manresà portarà el 2 de novembre al Kursaal. El projecte dissecciona "la dansa tradicional de nova creació perquè la dansa d'arrel està ben viva" i el resultat final del treball de Blanch es plasma en una mostra en què també hi han jugat un paper decisiu la comissària Marina Escoda i l'escenògrafa Anna Alcubierre.
"Un gest d'arrel" va comptar amb la participació de set formacions i projectes d'entitats i professionals d'arreu del país: "L'Esbartjo" (Esbart Ciutat Comtal), "N9U" (Esbart Sant Martí de Barcelona), "Rapte" (Esbart Manresà), "ERA" (Quim Bigas i Esbart Rocasagna de Gelida, premi Delfí Colomé 2022), "Folk as queer" (Cia l’Esbord, Pere Seda, premi Delfí Colomé 2023), "Vibra" (Sara Cano i joves del Programa d’Impuls) i el treball de recerca de Xavier Gumà. La col·laboració entre els esbarts i Blanch s'ha acabat transformant en un repertori fotogràfic que es desplega al Casino en forma de flors en què els pètals són panells de fusta gairebé de mida humana.
El director artístic de la Fira Mediterrània, Jordi Fosas, ha recordat que en l'edició de la pandèmia es va presentar a la sala petita del Kursaal el Programa d'Impuls a la dansa d'arrel i l'exposició de Roser Blanch és un dels fruits d'una iniciativa de gran abast que "implica més d'un centenar d'entitats i professionals".
L'exposició es pot visitar cada dia, excepte els dilluns no festius, de 17.30 a 20.30 h amb entrada gratuïta. En les properes setmanes es duran a terme diverses activitats complementàries: un taller de dansa per treballar a l'escola (4 de setembre), un taller de fotografia amb Roser Blanch (25 de setembre), una trobada amb l'artista (26 de setembre) i mostres de l'Esbart Rocasagna (18 de setembre), Esbart Sant Martí (2 d'octubre) i Pere Seda (16 d'octubre).
- La Guàrdia Civil investiga la mort d'una veïna de Manresa en caure d'un cotxe en marxa a Osca
- Apareix mort un home de Manresa de 53 anys en una ruta del Pirineu d'Osca
- El manresà mort al Pirineu aragonès és una de les 15 víctimes mortals a la zona aquest estiu
- Dos accidents en dotze minuts en aquest punt de la C-55, a Manresa
- «A les terrasses del Passeig no aspiro a fer-hi molts diners»
- L'altre Montserrat per triomfar a Instagram: Un desconegut santuari modernista reprodueix l'skyline del massís
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- La pluja refreda un Tap'Antic de bogeria