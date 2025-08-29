Clepton torna a l’escenari per lleialtat a l’amic Joan
El quartet manresà actua aquest divendres a la nit a la plaça Sant Domènec, en el primer concert després de quatre anys, i ho fa amb disc nou
En el balanç dels guanys i les pèrdues que el pas del temps inevitablement inscriu a les nostres vides, els quatre integrants de Clepton se senten amb una tranquil·litat d’esperit que els permet viure la música sense pressions. Ja no és hora de concerts ni de compromisos amb la indústria, però avui faran una excepció amb una actuació a Sant Domènec en la primera gran nit de la celebració ciutadana que retorna cada any a finals d’agost. «No teníem intenció de pujar novament a un escenari, però ens vam animar perquè és la Festa Major de Manresa», explica Xavi Collado (veu), el 25 per cent d’una banda que completen Pau Lafoz (bateria), Guillem Ubach (baix) i Jordi Jet Serra (guitarra).
«Volem provar de fer el nou disc sencer per transmetre la història que porta implícita i després tocarem les nostres cançons més conegudes», explica el cantant. L’àlbum, amb el nom de Joan, té una raó de ser, una ànima que transcendeix la passió musical comuna.
Clepton va emergir en l’escena musical a finals de la primera dècada del nou segle amb un pop independent que va donar fruits com "Sentit únic" (2011) i "Matrjoshka" (2015). Als inicis de l’aventura, va aparèixer a la seva vida en Joan Pocorull, director artístic del concurs Manresa Proposa Música: en la final en què també hi havia Flight Rose, mereixedors del segon premi, Kòdul, Histèrica i els Ninots i Blame, va néixer entre l’organitzador i Clepton un vincle especial. «Va ser un guia espiritual», rememora Collado: «és el nostre amic, sempre ens donava un cop de mà i ens va ajudar en la producció dels discos que vam gravar».
La biografia de moltes bandes revela trajectòries paral·leles: de l’efervescència juvenil es passa a la realitat de la vida familiar i el món laboral. I les prioritats canvien. En el cas de Clepton, a més, la distància física es va imposar quan Ubach va anar a viure a Itàlia.
Mentrestant, l’amic Joan travessava el calvari de l’addicció. Ser fill d’una família cristiana, al nucli de la Creu de Barberà (avui en dia, Sabadell), i tenir una infància de jocs i excursions, no el va protegir de la pitjor descoberta que pot fer un adolescent. L’heroïna el va acompanyar durant una dècada, dels 16 als 26, però aquesta història té un final feliç. Primer, amb el capítol necessari i obligat de la rehabilitació; després, amb bones noves familiars -el naixement dels seus dos fills bessons- i el diagnòstic de la sida. A finals dels 90, en Pocorull es va separar, es va establir a Manresa i va recuperar el contacte amb l’escena musical.
Va ser en aquest context que va conèixer els Clepton i va començar «una relació d’estima i admiració mútua que es manté fins avui», tal com van explicar els integrants del grup fa uns mesos quan van publicar el disc Joan amb el qual homenatgen l’amistat i transmeten un missatge d’esperança. Pocorull continua a la capital bagenca, té una altra filla i es dedica a la música i la poesia.
Sempre que vingui de gust
Fa deu anys que Clepton va pitjar el botó de pausa. «Quan vam començar, érem amics, vivíem històries plegats, teníem experiències compartides i els discos ho reflectien», recorda Collado. Amb la marxa de Guillem Ubach al país transalpí, aquest fil es va trencar, però no l’amistat ni el desig de trobar-se i fer música. Ara fa quatre anys, Clepton va tornar per celebrar deu anys de la publicació de Sentit únic amb un concert als Carlins, el primer en sis anys i l’últim fins al que duran a terme avui a la nit a la plaça Sant Domènec.
«Ja no teníem experiències comunes i vam buscar una història externa que ens unís», afegeix Collado. I la van trobar en la «vida complexa» del Joan, facturant un disc que van treure a principis de març. «Al principi, li va costar acceptar-ho, però el Joan es va anar obrint i ara ja ens acompanya; en el festival FABA vam fer una audició i va venir», apunta el solista de Clepton. El treball té «un missatge pedagògic en relació amb el consum de drogues i, alhora, un missatge cultural sobre la història del grup, parla de com es coneixen i evolucionen les persones».
Repassant la història del que és fins ara el darrer projecte de Clepton, Collado explica que «el disc té tres etapes, a partir de la vida del personatge». La primera, continua detallant, «és la nostra versió més crua, més punk», en la segona «hi ha més psicodèlia i efectes, és més experimental, i s’allunya del que hem fet nosaltres». La tercera, conclou, «parla de la maduresa del Joan i té el so dels Clepton dels inicis». Un feina d’orfebreria musical que «intentarem adaptar a les exigències d’un directe».
El grup no té la més mínima intenció de fer més concerts, encara que Collado reconeix que mai pots dir que d’aquesta aigua no en beuràs. Diferent és la vocació de «continuar fent discos, al nostre ritme. Ens agrada retrobar-nos i gaudir de la música». Des de l’aparició de Joan, «ens ha sorprès que, després de tant temps sense fer res, la gent encara ens recordi, avui en dia tot va a molta velocitat».
Els quatre integrants de Clepton, nascuts tots ells en el trànsit dels 80 als 90, tenen cadascun la seva vida i no seria fàcil posar-se d’acord per reiniciar la roda dels concerts. Ja estan en un altre moment vital: «ens uneix l’amor per la música i volem anar fent coses junts sense pressió».Per això serà tan especial la cita d’aquesta nit: Clepton torna a la Festa Major, i ho fa amb un disc nou.
