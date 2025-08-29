Els Catarres: «Les cançons gairebé ja no són nostres, passen a ser populars»
Els Catarres tornen a Manresa de nou com un dels plats forts musicals de la festa major
Van inaugurar els macroconcerts al carrer Sallent el 2018, van repetir el 2022 i dissabte hi presenten l’últim disc, Paracaigudistes
Els Catarres tornen a Manresa de nou com un dels plats forts musicals de la festa major. Van inaugurar els macroconcerts al carrer Sallent el 2018, van repetir el 2022 i, aquest dissabte, hi presenten el seu últim disc, Paracaigudistes (2025). Parlem amb Roser Cruells, baixista i veu d’Els Catarres, coincidint amb el seu tercer pas per la Festa Major de Manresa.
Aquest serà el vostre tercer concert a la capital bagenca per festa major. El 2018, quan vau inaugurar l’escenari del carrer Sallent, i el 2022. Funciona venir a Manresa?
Sí! Funciona moltíssim i a nosaltres ens encanta perquè hi tenim amics i família que viuen per la zona i ens sentim una mica com a casa. Recordo uns concerts molt multitudinaris, amb gent fins i tot als laterals. Per a nosaltres era senzillament un concert defesta major i no comptàvem que es desbordaria tant per la gran afluència de públic. Han funcionat molt bé. Manresa és un lloc que ens ha sorprès sempre que hem vingut.
Com valoreu el circuit de festes majors de Catalunya? És un bon camí?
És el camí. On es crea la cultura, l’associacionisme... Som molt fans de les festes majors, no només perquè siguin el nostre medi natural sinó per tot el que significa conceptualment: tot el que comporta a escala social. Per a nosaltres les festes majors són el pilar fonamental de la cultura d’un país.
Els Catarres és un grup més de festivals o de festes majors?
El projecte s’adapta als dos llocs. A vegades, en un festival l’horari és més reduït i el repertori l’hem de modificar, però ens funciona molt bé en els dos escenaris.
Quin públic teniu després de 15 anys?
Molt transversal. A les festes majors és on es veu més: a vegades ve tota la família a veure’ns, des dels nens fins als pares i avis, i tots canten les cançons. És com una banda sonora que coneix tota la família. I per a nosaltres és un honor. És molt fort que les cançons siguin tan transversals perquè és molt difícil que això passi. En els concert veiem nens que canten les nostres cançons i que quan les vam escriure segurament encara no havien nascut. També, moltes parelles que venien als inicis i que ara ho fan amb els fills. Això no els passa a molts grups i és una perla que tenim.
Com descriuríeu el vostre moment actual?
Com un moment molt bonic. Ens hem estabilitzat de molts alts i baixos. El segon disc et marca molt i Postals (2013) ens va col·locar en un lloc molt bo. Després Big Band (2015) també va anar molt bé. Llavors va venir la pandèmia... però crec que després ens hem sabut tornar a posicionar. Ara estem fent moltes festes majors, molts bons festivals. La fent ha acollit molt bé l’últim àlbum que hem tret [Paracaigudistes] i estem tenint molt bones xifres.
I el futur?
La nostra intenció és seguir. Tenim clar que l’any que ve continuarem amb la gira de l’últim disc. També hi ha una sorpresa per a l’hivern que ve... I seguir fent discos.Tenim moltes ganes de tirar el projecte endavant.No li veiem una fi.
D’aquí a uns anys, com voldríeu que us recordés el públic?
El més bonic és que les cançons acompanyin el dia a dia de la gent. Ens expliquen anècdotes de persones a qui la nostra música els ha acompanyat en moments difícils de la seva vida, en malalties... però també en casaments. Fins i tot alguna vegada han demanat matrimoni a dalt l’escenari. Les cançons gairebé ja no són nostres, passen a ser populars. I això és el més maco que et pot passar com a grup, que el públic se senti seves les cançons.
