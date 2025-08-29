L’art farà lluir tres dies el parc del Cardener
El festival Microscopies que uneix creació i natura arriba a la sisena edició a la zona de la fàbrica dels Panyos i el Pont Nou
El primer any va ser una gran creu de Tom Carr en un punt elevat del parc del Secà que porta des d’aleshores el títol de "Vèrtex". Dotze mesos després, els "Somnis arrelats" d’Àngels Freixanet es van instal·lar a l’exterior de la Torre Lluvià. El 2022 va ser el torn de "Memòria del mite", una peça de Marta Pruna que observa la ciutat des dels plans de la Torre Santa Caterina. Fa dos estius, a la Séquia, prop del parc de l’Agulla, Marc Sellarès va inaugurar "Manresa 1808", i en l’edició de la Festa Major del 2024 Mario Molins va col·locar el bloc de pedra batejat "Què ens mou?" a la riera de Rajadell, prop de l’aiguabarreig amb el riu Cardener, a la zona de can Poc Oli. Cinc edicions del festival Microscopies han llegat cinc escultures a l’Anella Verda de Manresa i enguany aquest itinerari artístic que va creixent any rere any s’incrementarà amb "Semença de temps" i aire, de Dolors Puigdemont (Amer, 1950).
La sisena edició del certamen d’art efímer i natura tindrà per escenari el Parc del Cardener en el tram més urbà, entorn de la Fàbrica dels Panyos i el Pont Nou. Dolors Puigdemont signarà l’escultura que s’incorpora al catàleg d’obres permanents de l’Anella Verda i una quinzena més d’artistes participaran en el projecte amb instal·lacions de caràcter transitori.
Les Microscopies 2025 s’inauguraran aquest divendres, 29 d'agost, a les 18 h, i a les 18.30 i les 20 h el Sauti Duo -Magdalena Maria Myrczik i David Almagro Garcia- representarà la performance-concert "Ritu". El dissabte es repetirà l’esquema d’actuacions i s’hi afegirà "Visatges in-situ", el nom del concert de cant a cappella que protagonitzen Mar Serinyà Gou i Jordi Homs Artigues, sota el Pont Nou (19 i 20.30 h).
El diumenge, a les mateixes hores, es podrà escoltar novament Serinyà i Homs. Cadascun dels tres dies, tothom qui ho vulgui podrà passejar per l’espai i contemplar les obres d’art exhibides, a partir de les 6 de la tarda i fins que es pongui el sol.
Els artistes, a més de Puigdemont, seran Susana Malagón, Vicent Matamoros i Berta Esteve, Clara Payàs, Periko Raspa, Matthieu Kowad, Xavier Sis, Javier Olaizola, Emma i Xènia Flores i Ainhoa Solé i Quim Moya i els integrants de L’Art de Viure (Fundació Ampans).
