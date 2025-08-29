L'art renova el compromís amb la natura en les Microscopies del parc del Cardener
El festival de land-art obre la sisena edició fent un cant a la connexió entre l'home i el seu entorn i presenta dotze propostes estètiques que es poden gaudir durant el cap de setmana
Un arbust de plàstic, un silenci esculpit en blocs d'arenisca, siluetes sobre l'escorça dels plataners, fòssils que ens parlen del pas d'un temps que ens transcendeix, un cor de branques de bosc i un niu arran de terra, un camp d'arrels que retraten l'essència i un altre de llistons de fusta que simbolitzen la petjada que deixa en tots nosaltres aquell gest, aquella paraula, aquella persona que molts anys després encara recordem. Les obres efímeres que configuren l'itinerari natural de la sisena edició del festival Microscopies apropa l'espectador a diverses realitats creatives, filosòfiques i espirituals que no deixen indiferent. Nou propostes d'arts visuals i tres actuacions escèniques donen vida a un certamen que s'ha inaugurat aquesta tarda al parc del Cardener de Manresa i es podrà gaudir encara dissabte i diumenge, des de les 6 de la tarda fins que es pongui el sol.
Les Microscopies, com ha recordat l'alcalde Marc Aloy en l'acte d'obertura, van néixer en un moment difícil: l'agost del 2020 "no podíem fer Festa Major, però no podia no haver-n'hi i no ens vam resignar, vam buscar alternatives a partir de mantenir la distància i fer activitats a l'aire lliure". El resultat d'aquest propòsit va ser un festival de land-art, una branca de la pràctica artística que busca la creació en la natura. Any rere any, la vocació és la mateixa: durant tres dies, s'instal·len en algun punt de l'Anella Verda de Manresa diferents escultures i instal·lacions que duren el que dura el festival, però cada agost, també, un artista convidat deixa una peça de forma permanent amb l'objectiu a llarg termini de crear un itinerari artístic en el cinturó natural de l'entorn de la capital bagenca. La d'enguany és "Semença de temps i aire", de Dolors Puigdemont, que s'ubica propera a l'antiga fàbrica dels Panyos i se suma a les obres precedents de Tom Carr (al parc del Secà), Àngels Freixanet (Torre Lluvià), Marta Pruna (Torre Santa Caterina), Marc Sellarès (parc de la Séquia) i Mario Molins (riera de Rajadell).
"A vegades em pregunto si l'art pot fer millor la natura o pot fer que estigui més acompanyada", ha reflexionat Roser Oduber, directora artística de les Microscopies, davant dels assistents a la trobada. "Crec que no", ha respost: "no podem millorar-la, la natura és una partitura que ens va donada i els artistes hi podem aportar una nota, dissonant, crítica, mística, però la partitura ja existeix".
El festival d'enguany, ha apuntat la regidora de Cultura Tània Infante, és el més proper al nucli urbà. Les obres estan situades entre la fàbrica dels Panyos, que l'any vinent complirà dos centenaris, i el Pont Nou. A més de les obres de Susana Malagón, Vicent Matamoros i Berta Esteve, Clara Payàs, Periko Raspa, Matthieu Kowad, Xavier Sis, Javier Olaizola, Emma i Xènia Flores i Ainhoa Solé i Quim Moya i el col·lectiu L'Art de Viure de la Fundació Ampans, hi ha altres actuacions.
