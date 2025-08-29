‘Man’s Best Friend’
Sabrina Carpenter desencadena la polèmica amb la portada del seu nou disc en ple auge del conservadorisme i les ‘tradwives’
La cantant nord-americana apareix en una imatge amb un minivestit negre, mentre un home, de qui no se’n mostra el rostre, l’agafa pels cabells, insinuant un acte sexual
Alba Giraldo
En un moment en què els Estats Units viuen un auge dels valors tradicionals i TikTok se suma a aquesta tendència amb els polèmics vídeos de ‘tradwives’ —abreviació de ‘traditional wife’, o esposa tradicional, dones que abracen i promouen els rols de gènere tradicionals, centrats en la llar, la cuina, la criança dels fills i el servei al marit—, el país sencer s’ha escandalitzat en veure la portada del nou disc de Sabrina Carpenter, titulat ‘Man’s Best Friend’ (El millor amic de l’home). En la imatge apareix la cantant de 26 anys amb un minivestit negre, mentre un home, a qui no se li veu la cara, l’agafa dels cabells, insinuant un acte sexual.
La polèmica es va desencadenar quan la jove va anunciar que el seu setè àlbum es publicaria aquest divendres 29 d’agost, poc més d’un any després de convertir-se en l’estrella de l’estiu amb ‘Espresso’ i el seu disc ‘Short n’Sweet’, i les opinions es van dividir entre aquelles persones que consideraven que aquesta portada era sarcàstica i reivindicativa, i aquelles que van acusar l’artista de sexualitzar-se i de voler promoure la submissió de les dones a través d’aquest tipus d’imatges. Poc després, l’artista va respondre a les crítiques compartint altres portades alternatives del disc que, en aquest cas, com ella mateixa va apuntar amb ironia, estaven «aprovades per Déu».
Balls polèmics
Aquesta no és la primera vegada que Carpenter genera polèmica per les seves actuacions i al·legats a favor de la sexualitat. Durant la seva gira ‘Short n’ Sweet Tour’, que, de fet, va passar per Barcelona de la mà del Primavera Sound, l’artista feia coreografies provocatives i vestia peces com bodis amb cotilla i lluentons brillants, lligacames i camisons de puntes. Tot i que el moment que més cridava l’atenció del concert era amb la cançó ‘Juno’, un tema pop sobre l’embaràs, en què, després de pronunciar la frase "Have you ever tried this one?" (¿Alguna vegada has provat aquesta?, en espanyol), recreava les seves postures sexuals favorites sobre l’escenari.
«Sempre em fa molta gràcia quan la gent es queixa», va assegurar Carpenter a la revista ‘Rolling Stone’. «Diuen: ‘Només canta sobre això [sobre sexe]’. Però aquestes són les cançons que has popularitzat. Es nota que t’encanta el sexe i hi estàs obsessionada», va apuntar l’artista. «Hi ha molts més moments que les postures de ‘Juno’, però aquests són els que publiques i comentes cada nit. No puc controlar-ho. Si vens a l’espectacle, també escoltaràs les balades, els números més introspectius. Hi veig ironia i humor en tot això, perquè sembla ser un tema recurrent», va afegir l’exestrella Disney.
‘Provocacions’ d’altres artistes
De fet, no és la primera intèrpret –dona– acusada d’immoralitat sexual en la cultura pop. El 1992, Madonna va llançar el comentat llibre ‘Sex’, de fotografia eròtica, que incloïa imatges explícites de la cantant i altres personatges. A través d’aquesta obra, l’artista mostrava les seves fantasies, amb escenes de sexe explícit, trios, posats sexuals i recreació del BDSM. En el seu moment, artistes com Britney Spears i Christina Aguilera també van deixar de banda els seus personatges de ‘noia bona’ i van adoptar estils més sensuals, que van generar controvèrsia.
També Miley Cyrus va viure el conservadorisme en les crítiques quan es va allunyar de la seva imatge de ‘noia Disney’ i va apostar per la seva carrera en solitari trencant per complet amb ‘Hannah Montana’. La primera cançó d’aquesta nova era va ser ‘We Can’t Stop’, on feia una apologia de l’ús de les drogues i del sexe. L’escàndol va créixer encara més quan poc després va aparèixer despullada al videoclip de ‘Wrecking Ball’.
Fins i tot, a escala nacional, Aitana va haver d’enfrontar-se fa dos anys als comentaris en contra dels seus balls, que molts van qualificar com a «provocatius», sobre l’escenari durant la cançó ‘mi amor’, en què movia el cul com li venia de gust. L’artista va respondre als missatges durant la gira ‘alpha’: «De la cançó no us diré res, només que a la vida us sentiu lliures de fer el que realment us doni la gana».
Auge dels valors tradicionals
La polèmica de Carpenter es produeix en un context social als Estats Units marcat pels constants atacs als drets reproductius i l’accés a anticonceptius. Recentment, el govern de Trump va decidir destruir anticonceptius per valor de 9,7 milions de dòlars, uns subministraments que ja estaven adquirits i llestos per ser enviats a regions fràgils o afectades per conflictes.
L’administració també va cancel·lar aquesta setmana una subvenció de milions de dòlars per a un programa d’educació sexual de Califòrnia, després que els educadors es neguessin a eliminar del pla d’estudis les referències a la identitat de gènere, les persones trans i de gènere no binari. El programa tenia com a objectiu ajudar a prevenir els embarassos infantils no desitjats i les malalties de transmissió sexual. Així mateix, els EUA estan vivint un auge de models tradicionals de maternitat i la figura de les ‘tradwives’ (esposes tradicionals, en espanyol).
En l’entrevista amb ‘Rolling Stone’, Carpenter també va abordar la realitat de ser dona en la indústria musical. «No vull ser pessimista, però sento que mai he viscut en una època en què les dones hagin sigut tan desprestigiades i escrutades en tots els sentits», va expressar. «Estem en un moment tan estrany que pensaries que es tracta d’empoderament femení i dones donant suport a altres dones, però en realitat, tan bon punt veus una foto d’algú amb un vestit en una catifa vermella, has de dir tot el que se t’acudeix de dolent sobre ella», va denunciar.
