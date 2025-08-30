Un centenar de persones exploren com va néixer el moviment assembleari antifranquista a Manresa
El Museu de Manresa inaugura l'exposició "L’Assemblea Democràtica de Catalunya: una pionera oposició al franquisme", amb prop d'un centenar d'assistents
La descoberta d'enguany ha estat el model de guix amb què es fa crear el "Monument a Pau Casals" del Parc de Puigterrà, obra de Josep Barés
El Museu de Manresa va quedar petit per donar cabuda al centenar de persones que no es van voler perdre la inauguració de l'exposició "L’Assemblea Democràtica de Catalunya: una pionera oposició al franquisme" i de la descoberta d'enguany de l'equipament, que va ser el model de guix amb què es fa crear el Monument a Pau Casals, que resta al Parc de Puigterrà, obra de Josep Barés. Amb una assistència que les autoritats van qualificar d'"èxit", els presents van explorar com va néixer el moviment assembleari a Manresa i al Bages per combatre la repressió franquista des de la clandestinitat i lluitar pels ideals de llibertat, l'amnistia i l'autonomia de Catalunya, coincidint, justament, amb els 50 anys de la mort de Franco.
Aquest any, de forma excepcional, l'edició 34 de les 'Descobertes' de la festa major va anar acompanyada de la inauguració de la nova exposició que acollirà el museu fins al 26 d'octubre. La mostra inclou diferents panells informatius sobre la fundació de la pionera Assemblea Democràtica del Bages, creada l'any 1971 en el bressol de l'església de Camps de Fonollosa, mesos abans de la primera sessió plenària de l'Assemblea de Catalunya. A banda, inclou objectes de gran valor i que són testimonis silenciosos d'aquest llegat, com un duplicador dels anys 50 que s'utilitzava per imprimir pamflets en la clandestinitat.
El comissari de l'exposició, Ignasi Perramon, va destacar la important tasca que es va dur a terme a partir de les assemblees que van anar naixent a la comarca, com a Manresa, Navarcles, Sallent, Súria, Callús i Sant Vicenç de Castellet i que van aconseguir que "petits grups de gent amb ideals compartits fossin capaços d'associar-se" per obtenir un "avenç popular".
L'Associació Memòria i Història de Manresa ha estat una de les entitats col·laboradores en la realització de l'exposició. El seu president, Salvador Redó, va explicar que la idea de crear aquesta mostra va sorgir del fet que coneixia la gran quantitat d'arxius que Perramon conservava sobre l'assemblearisme antifranquista a la zona. Com va puntualitzar, es tracta de documents de gran valor que parlen de la "nostra història viscuda".
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, va subratllar la importància de l'exposició, ja que "tracta uns fets transcendentals en la història recent del país, d'aquells que van lluitar per aconseguir la llibertat". Així mateix, va afegir que cal recordar que "obtenir la democràcia no va ser cap regal", sinó que va costar morts, empresonament i innombrables represàlies. "Ara més que mai, amb l'actual auge de la ultradreta cal recordar-ho", va cloure.
Els inicis del monument a Pau Casals del parc de Puigterrà
L'obra d'art que ha estat "descoberta" aquest any al Museu de Manresa ha estat el model de guix amb què es va fer el Monument en homenatge a Pau Casals que resta al parc de Puigterrà, el qual va ser esculpit per Josep Barés. Precisament, Memoria.cat va publicar aquesta passada setmana un web que explica les vicissituds de l'obra escultòrica, vetada pels jerarques franquistes a Manresa, Després d'agrair l'oportunitat de poder exposar la peça que va ser l'embrió de l'obra que tothom pot admirar al parc manresà, va manifestar el seu desig que es millorin les condicions de conservació del monument. Segons el seu parer, la intervenció contribuiria a subratllar encara més la importància de l'homenatjat.
- Ajuntament de Bagà: 'resulta que els autocaravanistes son nets i respectuosos; els ampliarem els serveis
- Un home apunyala i llança la seva dona per la finestra en plena Festa Major de Manresa
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Negar-se a pagar una derrama: la decisió del Suprem que marca un precedent
- Preocupació ciutadana a Manresa per la proliferació d’un mini escarabat
- Un expert veterinari adverteix sobre el greu error que comets amb el gat: 'Pot provocar un problema important
- Un accident es produeix a 50 metres d'una patrulla a Manresa i la policia n'envia una altra
- Trist final per a l'alpinista Natalia Nagovistyna: la donen per morta després de 15 dies d'intents de rescat