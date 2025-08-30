L'estiu de...
Clara Oliveres, guitarrista: «Platja i estiu, uf... Hi ha massa gent i la gent em fa molta mandra»
La guitarrista i compositora santfruitosenca Clara Oliveres ens fa un forat enmig de la seva agenda apretada entre concerts amb els grups Juriol, Les Coco i Adelyne per parlar de l'estiu
Al Sielu feien Jam Sessions fa anys i allà va conèixer a uns nois que li van proposar de muntar un grup. Amb només 17 anys va començar a rodar per Catalunya, amb un projecte de funk instrumental. «De vegades ens pagaven i d’altres ens donaven un entrepà i unes gràcies». Tot i això, la guitarrista, cantant i compositora santfruitosenca Clara Oliveres (Sant Fruitós de Bages, 1990) va començar a endinsar-se en el món de la música amb el saxo com a instrument. Anys després el va canviar per la guitarra. Havia rebut algunes classes, però de més gran i encara ara continua formant-se a una escola online de guitarristes.
Actualment té el seu projecte personal, anomenat Juriol, «amb r», m’especifica. «Aquest projecte m’omple a molts nivells, menys en l’econòmic». També toca a un grup de versions: Coco. Paral·lelament, fa de guitarrista amb en Miqui Puig, on rememoren els hits del seu grup Los Sencillos. Aquest any ja tenen programats concerts a la sala Apolo de Barcelona i a Madrid. També toca amb un grup de noies que es diu Adelyne, «i el que em vagi sortint». Ja s’acaba l’estiu, però per ella no és sinònim de vacances, sinó de feina. I això li encanta perquè odia la platja.
T’agrada l’estiu?
Sí. M’agrada molt. Per a mi l’estiu no vol dir vacances, sinó molta feina i molta música. Els músics a l’estiu anem una mica del revés: concert, descansar, concert, descansar... i cotxe i molts quilòmetres.
Platja o muntanya?
Muntanya.
Quin és el teu estiu perfecte?
Per a mi l’estiu ideal és fer el que estic fent aquest any: de concert en concert, de poble en poble i intentar tenir algun forat per veure els amics i la família.
Ets de les qui s’avorreix o de les qui no té aturador?
A l’estiu no hi ha aturador. És a l’octubre quan es comença a parar. No m’avorreixo. Les hores que tinc sense fer res dormo per recuperar-me.
Doncs així després de dinar sempre cau alguna migdiada?
Bé...Migdiades gairebé obligatòries, perquè a les nou del vespre he d’anar a treballar i torno a les set del matí de l’endemà.
El lloc de Clara Oliveres: Passejar amb la Juriol pel Poble
La resposta a la pregunta ‘Què no pot faltar mai a la teva maleta’ és la seva gossa. Es diu Juriol, com el seu grup de música i el seu projecte més personal. Juriol és la nineta del seus ulls (com la gossa) però per viure l’ha d’alternar amb altres formacions. Explica que el seu somni és viure només de la música, però encara no s’ho pot permetre. Assegura que és molt complicat perquè «Catalunya és molt petita i has de tenir molta sort per poder viure només de bolos», però no ho descarta. Explica que si ho descartés ja no hi lluitaria. Paral·lelament, amb la seva parella porten una casa rural al Berguedà. Això li dona «tranquil·litat» i també la fa desconnectar de la música. Però la seva aspiració a la vida és «viure amb la música, de la música i per la música». Des de sempre ha viscut a Sant Fruitós de Bages, on hi té una casa. Allí ha muntat un estudi de música. És el seu lloc de creació, on assaja i grava les cançons. «Ara mateix no m’és necessari anar a viure a Barcelona, però si que és veritat que aquí al poble em falta moviment musical, més música en directe».
Entremig, tens temps de mirar alguna sèrie?
Sí. Aquest estiu m’he menjat sencera Breaking Bad, que no l’havia mirat i era molt necessària. La recomano molt, és un clàssic.
Marxem de viatge. Quin lloc has visitat?
Quan he tingut tres dies seguits sense bolos he anat als Pirineus, fins a Tavascan (Pallars Sobirà).
Quin és el destí on tornaries?
Un lloc on sempre tornaria i que per a mi va ser molt important és Nova Orleans(Louisiana, Estats Units).
Per quina raó?
Hi vaig anar per primer cop amb dinou anys amb el meu saxo, a perdre’m allà.
Si haguessis d’escollir entre viatjar per Catalunya o fora del país, què triaries?
No es pot fer tot? (Riu) La veritat que ara estic viatjant molt per Catalunya. Estic descobrint molt territori i això m’encanta. Toquem a molts pobles que no aniria a veure expressament i descobreixo llocs que no ubicava ni en el mapa.
Recordes unes vacances especials?
El que et deia, quan vaig anar sola a Nova Orleans. És una història bastant divertida, però el resum és que hi tinc una amiga vivint, i la primera vegada que la vaig anar a veure el meu objectiu era actuar en bars on havien tocat els mites del jazz. I ho vaig aconseguir. Va ser un viatge molt especial.
Què no pot faltar mai a la teva maleta?
(Pensa) .... Et diria la meva gossa, però no la posaria a la maleta. M’emportaria la meva gossa. Ve sempre amb mi.
Com es diu la gossa?
Juriol. De fet el nom del grup prové del nom de la gossa. Quan estàvem gravant apareixia per allà... i vam decidir que la banda portaria el seu nom.
Quin viatge tens pendent?
A l’octubre anem a Islàndia uns deu dies. Feia ja molt temps que volia anar-hi.
A quin lloc tornes sempre?
Angoustrine, a la Cerdanya Francesa. Els meus pares hi tenien una mini caravana plantada i és un lloc especial del qual hi guardo molts records bonics.
I a quin lloc no tornaries?
Parles d’algun viatge?... Així en general de seguida m’ha vingut al cap la platja. Platja i estiu, uf... Hi ha massa gent i la gent em fa molta mandra. Si hi vaig ha de ser a algun raconet maco i sense gaire gent. Em va molt bé fer les vacances fora de temporada.
Si algú visita Sant Fruitós de Bages, què li recomanaries? Prepara’m un pla per a un cap de setmana.
Que vingués a les Enramades del Carrer Nou. Són el segon cap de setmana de juliol. Hi ha molta música, hi ha tota la gent del poble... També la festa del fang, quan fan ceràmica... És una barreja de tot el que m’agrada i són molt bons dies.
