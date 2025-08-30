Informe
El dia que el senyor Lluís es va convertir en el Lluïset: edatisme en el llenguatge
La utilització d’expressions tan comunes com «la nostra gent gran» i «els nostres avis», i de diminutius o d’un to melós situa les persones grans en un pla d’inferioritat i acaba impactant en el seu benestar
Ágatha de Santos
La manera que té una persona de dirigir-se a una altra diu molt de com veu el món, però també té un impacte en el seu receptor. En les interaccions amb les persones grans persisteixen actituds paternalistes que, lluny de ser un gest carinyós, poden derivar en una infantilització. Tractar les persones grans com si fossin incapaços només per l’edat es coneix com a «edatisme condescendent», una de les formes d’edatisme, un fenomen molt estès que, segons l’evidència científica, té conseqüències negatives en el seu benestar físic, emocional i social. A més, aquest llenguatge exerceix un paper fonamental en la perpetuació de la discriminació per edat.
Segons el doctor Andrés Vázquez, membre de la secció Sèniors de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia (SEGG), el llenguatge discriminatori envers la gent gran està tan subtilment implantat en la societat que molts dels que el fan servir ni tan sols en són conscients. «La infantilització forma part del fenomen de l’edatisme i és una realitat tremendament freqüent en el nostre llenguatge», adverteix el gerontòleg de Vigo.
La discriminació lingüística afecta el 20,4% de la població espanyola -percentatge de més grans de 65 anys que hi ha a Espanya, segons la Projecció de la població resident a Espanya 2024-2074-, una xifra que arribarà el 30,5% el 2055. Davant aquestes previsions, és necessari canviar la percepció negativa de l’envelliment i posar en valor la individualitat d’aquest col·lectiu i el respecte a la seva capacitat de decisió.
No obstant, el doctor Vázquez entén que, mentre que s’està fent un esforç important per implantar el llenguatge inclusiu contra la discriminació de gènere i cap a altres col·lectius, com les persones amb discapacitat, no s’està tenint en compte el llenguatge que infantilitza les persones grans. «Hi ha un ús abusiu del possessiu: ‘la nostra gent gran’, per exemple. ¿De qui són els més grans? Jo no pertanyo a ningú. Aquestes expressions les veiem fins i tot en els discursos institucionals. Però a un polític no se li acudiria dir ‘les nostres dones’. Seria senzillament intolerable», diu.
Expressions d’aquesta índole constaten la percepció que es té de la senectut, que pressuposa a la persona gran una vulnerabilitat i una minva de la seva capacitat de decisió i d’entesa. «Les persones grans continuen sent propietàries de la seva pròpia vida, de decidir què volen i què no, i és fonamental donar-los veu i presència en tots els àmbits perquè continuen formant part de la societat on viuen i tenen molt a oferir», apunta.
Una altra fórmula d’edatisme és l’ocupació de diminutius: «pobret», «vellet, Lluïset»...«¿En quin moment Lluís o senyor Lluís va passar a ser Lluïset, o Marta o senyora Marta, Marteta? Aquesta adjectivació indica una idea de disminució, tracta la persona com una cosa diminuta, sense importància, infantilitzant-la de nou. S’ha d’anar amb compte amb el que es diu, perquè el destinatari acaba sentint-se petit, pot afectar la seva autonomia», exposa l’especialista de la SEGG. El diminutiu està acompanyat, massa ocasions segons l’opinió de Vázquez, d’un to melós, que reforça el paternalisme. «El to excessivament carinyós té l’efecte contrari del que es pretén: fa que la persona se senti malament, s’infravalori i no se senti autònoma», alerta.
A més, afegeix que es tendeix a generalitzar quan es parla de la gent gran, quan formen part d’un col·lectiu molt divers. Un exemple és l’ocupació de fórmules com «els nostres [de nou, el possessiu] avis». «No totes persones grans són avis, i els que tenen nets són avis, però dels seus nets», manifesta.
La pluralització és una altra manifestació edadista que, segons el gerontòleg, es fa servir indiscriminadament. «Expressions com ‘és l’hora que prenguem la medecina’ o ‘hem d’anar al metge’... es repeteixen molt en l’àrea de les cures com termes de convenciment.
Fer servir frases curtes en les converses és una altra mostra edadista molt estesa. «De nou, es dona per fet que la persona gran no entén el que sent com els altres i per això es fa servir un llenguatge simple, tot i que aquesta persona no tingui cap problema neurològic com ara Alzheimer», comenta.
«Són com nens»
L’ocupació de l’expressió «són com nens» o afirmar que van de nou «camí de la infància» són dues manifestacions més d’aquest llenguatge discriminatori. «La persona gran no és un nen; és una persona gran i tampoc va camí d’enlloc. Té una experiència, uns coneixements i un criteri propis. Tot i que se’ls equipari als nens des del carinyo, col·loca la persona en un segon pla respecte a qui parla, se li resta importància», argumenta.
Fins i tot el volum de veu canvia quan el receptor és una persona gran. «La tendència és a parlar més alt o més a poc a poc, com si per ser més gran ja no hi sentissis bé o no entenguessis el que t’estan dient. Això evidencia, de nou, aquesta tendència a homogeneïtzar aquest col·lectiu, pressuposant que totes les persones grans han perdut sentit o capacitat d’entesa», comenta.
Parlar en el seu lloc sense permetre que siguin ells els que expressin les seves idees, com si no fossin capaços de comunicar-se per si mateixos és una altra manifestació d’infantilització i pot minar la confiança en si mateixos i les seves interrelacions socials.
Per erradicar l’edatisme, Vázquez assegura que cal corregir els estereotips negatius associats amb l’edat, i que polítics i mitjans de comunicació canviïn el llenguatge que fan servir al referir-se a la vellesa i l’envelliment, i promocionar la seva presència. «Si jo no sento o no llegeixo expressions com ‘els nostres avis’ i ‘la nostra gent gran’ deixaré de normalitzar-ho», afirma.
Segons la seva opinió, és necessari promoure una imatge més positiva i diversa de la senectut a través de campanyes de conscienciació i educació que destaquin les contribucions i capacitats dels més grans en la societat. «Avui, la imatge general que es té del més gran és la d’una persona dependent i vulnerable a qui cal assistir, quan hi ha més grans de 75 anys jugant a pàdel i molts estan sostenint molts dels seus fills», denuncia Vázquez.
