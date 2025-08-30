Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Festa Major de Manresa: La nit de les set places, de Clepton a Maria Jaume

L’ambient de divendres a la nit al centre de Manresa es va repartir per gustos i estils

Un moment de l'actuació de Clepton divendres a la nit a la plaça Sant Domènec

Un moment de l'actuació de Clepton divendres a la nit a la plaça Sant Domènec / Axel Casas

Marc Serena

Marc Serena

Manresa

Salsa a la plaça Neus Català, l’esbart a la plaça Major, el rock de Clepton a la plaça Sant Domènec, tech house a la placeta de la Mel, reggae a la plaça Europa, nit de girls&gays amb Maria Jaume a l’Alternativa i balls en línia sènior amb l’Orquestra Montgrins a la Porxada. També colletes repartides pels carrers. La nit de divendres al centre de Manresa va ser per tots els gustos. Només calia moure’s un mica per trobar el lloc adequat.

Moltes mirades estaven posades en la reaparició del quartet manresà Clepton, que tornava amb un concert que potser no es repetirà més. Presentaven el seu disc Joan, on expliquen cançó a cançó la vida d’un dels seus amics. Hi surt l’amor visceral, desamors tràgics, la presó, el VIH i les drogues.

Clepton en un concert únic

Clepton en un concert únic / Axel Casas

A la plaça de Sant Domènec, un nucli de seguidors fidels que les cantava totes. Movent-se inquiet entre el públic hi havia el mateix Joan, veient com sonaven les cançons que expliquen la seva vida per ordre cronològic. El projecte va néixer de les converses que van tenir fa gairebé deu anys i en el concert va sonar la seva veu enregistrada. Va ser a Dimonis, on explica en primera persona com és baixar als inferns.

Clepton va aplegar un nucli de seguidors fidels que les cantava totes

Clepton va aplegar un nucli de seguidors fidels que les cantava totes / Axel Casas

Expectativa per Maria Jaume a l'Alternativa

Mentre Clepton encara era marxa, la plaça Puigmercadal estava plena per escoltar a la mallorquina Maria Jaume, autora del millor disc de l’any passat segons la revista Enderrock i un dels noms a priori més interessants de la programació musical d’aquest any. La situació de Mallorca surt a les seves lletres, que combinen amb encert escuma i compromís. “Ens hem convertit en un parc temàtic col·lapsadíssim, ja no sabem ni què dir ni què fer”, deia divendres a Manresa.

Maria Jaume en un moment del concert a la plaça Puigmercadal

Maria Jaume en un moment del concert a la plaça Puigmercadal / Axel Casas

Malgrat el potent repertori i el seu talent visual i a xarxes, la posada en escena va aportar poc. Va sonar molta música pregravada, reproduint sense més ni més el què ja hi ha al disc. No va ni adaptar les cançons on col·labora amb artistes com Julieta, Pau Debon (Antònia Font), Mushkaa o Fades, aquesta última la més celebrada. Totes les collabs estaven gravades i ella semblava oferir un playback tebi.

Notícies relacionades i més

Actitud Fulfilleds

Amb molta més actitud havien tocat abans un altre quartet de rock quilòmetre zero, “els putu Fulfilleds”, tal com es presenten. Van avançar cançons del disc que sortirà a l’octubre, on hi ha “un cor ple de metralla”. Van demanar que l’Alternativa segueixi “encara que cada cop costi més”. “No us rendiu mai!”, van cridar des de l’escenari. Al costat hi tenien una bandera palestina XXL i un cartell que diu “No hi ha Manresa sense l’Alternativa”.

Un moment de l'actuació de Fullfilleds, divendres a la nit a l'Alternativa: actitud total

Un moment de l'actuació de Fullfilleds, divendres a la nit a l'Alternativa: actitud total / Axel Casas

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents