Jan Monter des del festival de Venècia: «He firmat el meu primer autògraf»
El bagenc vivia ahir una experiència que difícilment oblidarà: el seu pas per Venècia com a protagonista d’«Estrany riu» | Amb ell, el solsoní Roc Colell
El debut en el llargmetratge de Jaume Claret Muxart s’estrenava a la secció Orizzonti de la Mostra amb l'aplaudiment de de la crítica
Tenia al cap que es calçaria les sabatilles de set vetes per assistir a l’estrena de la pel·lícula i així ho va fer. Amb 17 anys, Jan Monter (Castellbell i el Vilar, 2008) vivia ahir a Venècia una experiència que difícilment oblidarà: la première a la Mostra d’Estrany riu, el debut en el llargmetratge del director barceloní Jaume Claret Muxart i el debut, també, en el cinema i com a protagonista, del jove bagenc. Plovia ahir al Lido després de l’estrena a la Sala Darsena, amb capacitat per a 1.500 persones, d’un film a qui també, van ploure adjectius com brillant o poètic. Consens entre la crítica, que ha aplaudit sense fissures l’estrena del director i s’ha deixat seduir per un film honest inclós en la secció Orizzonti del certamen.
Aquests dies són per a Jan Monter una acumulació de primeres vegades. No havia estat mai, ni a Venècia ni a Itàlia, on arribava dimecres acompanyat de la seva família: la mare, la Sílvia Palau, els seus germans, el Nil i el Cesc i el pare, el Bernat Monter. Començava amb un parell d’entrevistes i ahir, ja, la sessió de fotos amb l’equip i la preparació per a l’estrena. En conversa telefònica, explicava ahir a aquest diari que amb la família s’estan a Venècia ciutat [el festival se celebra al Lido] i que tot i començar amb algun problema amb l’acreditació, «que es va solucionar ràpidament», tocava encarar el plat fort del viatge: l’estrena oficial amb públic. «M’han demanat si estava nerviós. I la veritat és que al principi no ho estava gens. Però quan ha acabat la projecció i hem sortit davant de la sala, amb el director i el productor, estava tremolant. I el Francesco [Wenz] encara més!. M’han fet una pregunta en italià, que m’han traduït i he respost en anglès». Una nova primera vegada superada.
El director
Jaume Claret Muxart (Barcelona, 1998) ha debutat en el llargmetratge amb un film que se centra en el viatge iniciàtic d’un adolescent durant unes vacances familiars. La pel·lícula s’inspira en els recorreguts en bicicleta que va fer el cineasta amb la seva família i s’ubica en diferents localitzacions de la regió de Baden-Würtenberg, per on passa el riu Danubi. Claret Muxart reconeix que treballa amb un cinema «poètic» que vol «fer-se preguntes». Que el públic surti de la sala «amb coses no resoltes, que hi tingui una participació activa». -ACN
«La sensació que hem tingut tot l’equip és que la pel·lícula ha agradat molt». I tu, com ho has viscut? «Ja l’havia vist, però se m’ha fet estrany, potser perquè recordava un ordre diferent... però ha estat una gran experiència». Explica que plou i que mentre parla per telèfon s'aixopluguen amb l’equip sota un porxo; que s’estaran a Venècia fins al dia 1 («fem les vacances familiars aquí»); que no recordava si l’endemà tenia «cap compromís més» i que, amb sinceritat, «no m’esperava que un festival fos així»; que el millor ha estat «retrobar-nos amb tot l’equip perquè amb alguns d’ells feia molt de temps que no ens veiem». Que s’ha fet un fart de fotos i que ha firmat el seu «primer autògraf». Que és el seu primer festival, però que espera que en vinguin molts més.
El bagenc va ser escollit entre més de 800 joves per interpretar el protagonista d’Estrany riu, el Dídac, un adolescent com ell. El director ho va tenir clar: «el Jaume ens va dir que quan va escriure la pel·lícula veia el Jan», explicava la seva mare a aquest diari fa poc més d’un mes. No va ser l’unic actor de la Catalunya central que Claret Muxart va triar per al seu debut: també, el solsoní Roc Colell, de 10 anys, i germà petit en la ficció de l’actor bagenc que ahir compartia flaixos amb Monter i l’equip. La pel·lícula arribarà als cinemes el pròxim 3 d’octubre, però abans, farà parada en un altre festival, el de Sant Sebastià. El viatge continua.
