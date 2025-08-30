Puigcerdà vibra amb l’Occident Summerfest: més 20.000 persones i 85% d'ocupació
The Tyets, Nil Moliner, Figa Flawas, Sopa de Cabra i Antonio Orozco són alguns dels artistes que hi han participat
ACN
Puigcerdà
La quarta edició de l'Occident Summerfest, a Puigcerdà, ha superat els 20.000 assistents, amb més d'un 85% d'ocupació. La cita s'ha celebrat entre el 19 i el 29 d'agost amb deu concerts programats, tot i que el de Rosario, que havia venut totes les entrades, es va haver de suspendre per les condicions meteorològiques adverses.
Sí que hi han pogut participar The Tyets, Nil Moliner, Figa Flawas, Sopa Cabra, Antonio Orozco, Malmö 040 i Los Secretos. L'edició s'ha tancat aquesta nit amb el concert tribut a Mecano de Hija de la Luna. El festival compta també amb un espai amb proposta gastronòmica per als assistents.
