Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Puigcerdà vibra amb l’Occident Summerfest: més 20.000 persones i 85% d'ocupació

The Tyets, Nil Moliner, Figa Flawas, Sopa de Cabra i Antonio Orozco són alguns dels artistes que hi han participat

Actuació del grup 'El pot petit' al Occident Summerfest

Actuació del grup 'El pot petit' al Occident Summerfest / ACN

ACN

Puigcerdà

La quarta edició de l'Occident Summerfest, a Puigcerdà, ha superat els 20.000 assistents, amb més d'un 85% d'ocupació. La cita s'ha celebrat entre el 19 i el 29 d'agost amb deu concerts programats, tot i que el de Rosario, que havia venut totes les entrades, es va haver de suspendre per les condicions meteorològiques adverses.

Sí que hi han pogut participar The Tyets, Nil Moliner, Figa Flawas, Sopa Cabra, Antonio Orozco, Malmö 040 i Los Secretos. L'edició s'ha tancat aquesta nit amb el concert tribut a Mecano de Hija de la Luna. El festival compta també amb un espai amb proposta gastronòmica per als assistents.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents