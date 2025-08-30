Nova tendència
Arriben a Barcelona les ‘Silent Reading Parties’, cites per llegir en silenci amb desconeguts
Aquestes iniciatives tenen lloc en parcs o en llibreries, on els assistents van a llegir però també a socialitzar
Laia Carpio Fusté
A Barcelona hi ha festes per a tothom, fins i tot per a aquells a qui no els agrada la festa. Els que prefereixen endinsar-se en les pàgines d’un llibre durant tota una tarda i viatjar per mons imaginaris, en comptes de sortir a llocs amb música alta i gots alts, ja tenen racons de Barcelona en els quals poden disfrutar d’un ‘hobby’ individual i alhora socialitzar.
Aquestes festes aptes per a lectors i introvertits es diuen ‘Silent Reading Parties’ i són tendència a mig món. Han arribat a Barcelona com una iniciativa discreta i a poc a poc es deixen veure en locals i parcs. Per exemple, Backstory Bookshop, una llibreria especialitzada en literatura anglesa, organitza una trobada a la seva llibreria cada dos dissabtes. També en setmanes alternes, però diumenge, el grup de lectura BCN Chat’n’Chapters es reuneix al Parc de l’Estació del Nord (i a l’hivern, en espais tancats) per llegir en grup. I la llibreria Finestres té prevista una cita similar aquest setembre, anomenada ‘Silenci: estem llegint’.
Llegir i socialitzar
Les ‘Silent Reading Parties’ tenen duesparts: durant la primera hora, els assistents llegeixen el seu propi llibre en silenci. Cadascú tria el seu llibre, no cal cenyir-se a un títol ni a un gènere, com en els clubs de lectura estàndard. Tot i que l’únic càstig no passi d’una mala mirada, la idea és que la immersió en la lectura sigui total, sense pauses per mirar el mòbil ni comentar la situació. La segona hora sí que se centra a interactuar: els participants estan convidats a parlar amb la persona del costat sobre llibres o qualsevol tema a què els porti la conversa.
Francesca Catalogne és la creadora de BCN Chat'n'Chapters. «Vaig descobrir en un article a ‘The New York Times’ que hi havia gent que es reunia simplement per llegir, i em va semblar una idea genial», rememora. De seguida va voler importar-la: «Vaig buscar una cosa similar a Barcelona, però no vaig trobar res, així que vaig decidir crear-la jo mateixa». Remarca que aquestes cites són una bona alternativa per als introvertits, ja que l’oci convencional «al principi pot semblar incòmode»: «Sents que tens l’obligació de trencar el gel, preguntar-te ‘¿què estàs fent aquí?’, però una vegada t'asseus al costat d’algú, aquesta barrera desapareix», afirma.
La creadora del grup, que va començar les quedades el 2024, assegura que«a Barcelona hi ha tantes coses per fer que pot ser aclaparador», i que BCN Chat‘n’Chapters permet asseure’s, relaxar-se i desconnectar una mica del caos de la ciutat. El grup de lectura està pensat per a persones a qui els agrada llegir i volen conèixer-ne d’altres amb el mateix interès. La majoria dels 30 o 40 assistents són estrangers i van a les reunions tot i que només estiguin a Barcelona durant uns mesos. «Ha vingut gent de totes les edats, des de nens de dos anys fins a persones de més de 70», diu, però matisa que la majoria té entre 20 i 30anys.
Els assistents a les ‘Silent Reading Parties’ de Backstory Bookshop també són de la mateixa generació. Abbie Hibler, la llibretera impulsora, va començar aquestes quedades fa un any i mig, quan va obrir el seu local. «La idea era organitzar una activitat a la botiga que ajudés a crear comunitat sense suposar un cost», afirma Hibler. «Quan arribem, canviem la disposició dels seients perquè la gent que ja es coneix s’assegui per separat i pugui conèixer gent nova. Al final de la ‘Silent Reading Party’ es genera una conversa entre les persones que s’asseuen juntes», explica. I afegeix, rient: «Acaba sent tan amè que de vegades hem de fer fora la gent de la botiga, es queden parlant durant més d’una hora i no volen anar-se’n».
A la ‘Silent Reading Party’ de Backstory Bookshop els assistents porten tot tipus de llibres, des d’aventures fins a llibres d’autoajuda. Hibler comenta que «hi ha molt Sally Rooney, però també molta literatura clàssica». En aquestes reunions, se sol trobar gent d’entre25 i 40 anys. Alguns prossegueixen la xerrada més enllà de la convocatòria: «Al sortir de la botiga se’n van a fer alguna cosa junts, com prendre alguna cosa, i veig que després repeteixen un altre dia», relata. També explica que durant l’hora de socialització «es parla molt de Barcelona com a ciutat, perquè hi ha tanta gent local com persones que acaben de mudar-se»: «Comparteixen recomanacions sobre platges, llocs per anar a la Costa Brava o fins i tot consells pràctics, com renovar el DNI».
Creant comunitat
EL PERIÓDICO va acudir a una ‘Silent Reading Party’ a la llibreria aquest estiu i va constatar que mentre alguns assistents somreien llegint, d’altres reien en veu baixa, i fins i tot alguns s’aixugaven llàgrimes dissimuladament. L’ambient era tranquil, amb una música molt suau de fons. Les cadires estaven col·locades en forma d'U, perquè tots tinguessin algú al costat i una altra persona just davant. Durant una hora sencera, ningú va interrompre la seva lectura mirant el mòbil, ni tan sols per mirar l’hora. Per indicar que el període de lectura havia acabat, una cançó d’Amaia va sonar més fort durant uns segons, captant l’atenció dels lectors immersos als seus llibres.
Les converses que van sorgir van ser orgàniques, lluny de les converses de bar més convencionals per trencar el gel (¿De què treballes? D’on ets?). Els participants van compartir el seu gust per la lectura, especialment les sensacions que els havia provocat el llibre que estaven llegint a la ‘Silent Reading Party’.
El Vincent, de França, estava llegint un manual d’autoajuda en anglès. En comptes de començar amb les preguntes de protocol, va parlar sobre els beneficis que sentia que el llibre aportava a la seva salut mental. La Martina, d’Itàlia, va compartir els seus pensaments sobre el gènere ‘young adult’. Igual que ells, la Victoria va assistir a la ‘Silent Reading Party’ per primera vegada dissabte passat. «M’ha agradat perquè no estem acostumats a estar quiets durant una estona prolongada», relatava aquesta noia del barri de Gràcia. «És necessari crear espais de resistència davant l’oferta constant de dopamina –defensa–. Estar una hora llegint en silenci amb tanta gent al voltant et fa sentir que comparteixes una activitat amb els altres, alhora que treballes la concentració».
