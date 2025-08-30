Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El teatre amateur manresà perd Lola Monrós Planas, una de les seves actrius més veteranes

Vinculada a l'escena d'Els Carlins, era la mare de la també actriu i directora Teti Canal i del desaparegut waterpolista olímpic Albert Canal

El comiat es farà aquest diumenge, a les 12 del migdia, al Tanatori Fontanova del carrer de Bruc de Manresa

Lola Monrós i Maria Matilde Almendros en l'obra &quot;La Corona d'Espines&quot;, el 1974 a Els Carlins

Lola Monrós i Maria Matilde Almendros en l'obra "La Corona d'Espines", el 1974 a Els Carlins / Arxiu particular

Susana Paz

Manresa

El teatre amateur de Manresa ha perdut una de les seves actrius més veteranes, Lola Monrós Planas, que moria divendres a 88 anys. Vinculada a l'escena d'Els Carlins, Monrós, amb el seu marit l'Octavi Canal (Tavi), van conrear l'amor pel teatre durant anys. Veïna del Poble Nou, va anar a viure al barri de la Sagrada Família en casar-se i sempre van mantenir el vincle amb el teatre del carrer Sabateria. Mare de la també actriu i directora manresana Teti Canal i del desaparegut Albert Canal, waterpolista olímpic i ànima del gimnàs Nat's, que moria el passat 19 de gener a 63 anys, el comiat per la Lola Monrós es farà aquest diumenge, a les 12 del migdia, al Tanatori Fontanova (Áltima) del carrer del Bruc de Manresa. La vetlla és aquest dissabte fins a les 21 h i, diumenge, de les 9 a les 12 h.

El matrimoni format per Lola Monrós i Tavi Canal a l'escenari d'Els Carlins

El matrimoni format per Lola Monrós i Tavi Canal a l'escenari d'Els Carlins / Arxiu particular

El 2021, en la festa del 26e aniversari d'El Galliner, l'entitat manresana va homenatjar a una vintena llarga de noms vinculats al teatre amateur a la ciutat, entre els quals la Lola Monrós, per reconèixer la tasca que al llarg de les dècades havien dut a terme a la ciutat en el foment de la creació teatral. Els tradicionals Pastorets d'Els Carlins i obres com La rambla de les floristes, La cancela, Cançó d'amor i de guerra o La corona d'espines amb Maria Matilde Almendros, el 1974, van ser alguns de celebrats muntatges en els quals va participar Monrós. El 2023, el consell municipal de la dona va organitzar a Manresa un itinerari històric teatralitzat per fer visible el paper que havien tingut les dones vinculades a la cultura a Manresa i homenatjar-les. El recorregut va fer parada al teatre Els Carlins en el qual es va reconèixer la tasca de Monrós Planas i també, de la ja també desapareguda Pilar Arnau Sala i de Josefina Matiñó Vidal. El desembre de l'any passat, Monrós participava en una taula rodona amb actors i actrius de diferents generacions que havien intervingut al llarg dels anys en diferents muntatges d'Àngel Guimerà, en la commemoració del centenari de la mort del dramaturg.

Ara fa onze anys, el 2014, Teti Canal dirigia la seva mare en l'obra Gènits canviats, a l'Ateneu La Vinyeta, un espectacle que volia homenatjar a Tavi Canal i a Josep Fontdevila, dues persones que havien estat grans activistes del barri la Sagrada Família de Manresa.

