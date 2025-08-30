Venècia 2025 (Dia 2): Dia de candidats als Oscars
El festival de Venècia estrena els nous films de Yorgos Lanthimos i Noah Baumbach, amb estrelles com Emma Stone, Adam Sandler i George Clooney
Esteve Soler
Un festival demostra la seva força quan en una mateixa jornada estrena dues de les principals pel·lícules aspirants als Oscar. Aquest va ser el cas del dijous al festival de Venècia amb els nous films de Yorgos Lanthimos i Noah Baumbach. La darrera vegada que Lanthimos va estar al Lido es va endur el Lleó d’Or al millor film amb Poor things, que obriria una temporada de premis espectacular per a ell i per a Emma Stone. Tots dos han tornat a unir forces a Bugonia, sense l’ambició formal de l’anterior, però el mateix esperit surrealista i esbojarrat, gairebé digne dels Coen.
Partint de Save the green planet!, de Jang Joon-hwan, i amb un guió brillant del molt anarco Will Tracy (El menú, Sucession), Bugonia exposa com dos joves conspiranoics segresten una important executiva convençuts que es tracta d’un extraterrestre que vol destruir el planeta. La química entre Stone i Plemons, ja comprobada a Kinds of kindness, fa embogir un film que té moltes coses a dir socialment. Si darrera de Poor things hi havia un poderós al·legat feminista, a Bugonia hi ha un sensible missatge ecologista i de lluita de classes que generarà consciència entre els espectadors quan s’estreni al novembre.
També vam veure el nou film de Baumbach, qui la darrera vegada que es va passejar pel Lido va obtenir una reacció oposada a la de Poor things. La recepció de White noise en la inauguració de Venècia 2022 gairebé va enfonsar la pel·lícula, però no ha estat la mateixa amb Jay Kelly, reflexió sobre la fama i la maduresa amb ampli potencial oscaritzable per a George Clooney i, sobretot, Adam Sandler, la gran oportunitat dramàtica per guardonar l’estimat actor de Happy Gilmore i Big daddy. La reflexió sobre la fama i la profunditat de la comèdia, pròpia de Fresas salvajes, de Bergman, convertiran Jay Kelly en imprescindible per als seguidors de Baumbach com The squid and the whale i Frances Ha, però també per a qui busqui apropar-se a la condició d’estrella de Clooney.
