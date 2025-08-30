Venècia 2025 (Dia 3): Brillant «Estrany riu», de Jaume Claret Muxart
Ahir va ser el dia a Venècia del cinema en català, gens habitual en aquest festival amb l'estrena del director barceloní en el llargmetratge
El film el protagonitza el bagenc Jan Monter, un adolescent interpretat amb formidable versemblança, i el petit solsoní Roc Colell
Esteve Soler
Ahir va ser el dia a Venècia del cinema en català, gens habitual en aquest festival. De fet, no recordo que s’hagi sentit l’idioma en un film de ficció des de la molt silenciosa Caracremada, de Lluís Galter, l’any 2010. I crec que va ser el primer cop... Molta feina al davant. Benvingut és doncs Estrany riu, primer llargmetratge del realitzador Jaume Claret Muxart, amb àmplia experiència en el món dels curts d’autor, que han influït molt clarament el relat i sobretot l’estil contemplatiu i serè d’aquesta proposta. Per mi, la més brillant i suggeridora del cinema espanyol que portem vist aquest 2025.
Estrany riu es presenta, com Caracremada, dins la secció Orizzonti i exposa el viatge en bicicleta pel Danubi del Dídac, un adolescent de 16 anys, i la seva família. L’aparició d’un noi misteriós entre les aïgues del riu canviarà al Dídac i també la seva relació amb la família. Aquest rol principal l’interpreta amb formidable versemblança el jove bagenc Jan Monter, acompanyat del solsoní de 10 anys Roc Colell i dels veterans Nausicaa Bonnín i Jordi Oriol. Un repartiment impecable per a un film que posiciona Claret Muxart en la línia del cinema de Galter, però també d’Albert Serra. Esperem que els festivals de cinema facin el mateix cas al seu cinema valent i arriscat que al del realitzador banyolí.
També vam veure ahir en la secció competitiva una gran directora francesa, Valerie Donzelli. A pied d’Oevre és una de les tres pel·lícules franceses en la competició de la Mostra i un honest, sorprenent i gens convencional relat sobre un home que deixa la seva confortable feina per dedicar-se a l’escriptura, però involuntàriament s’aboca a una desesperant pobresa. Amb un guió compartit amb Gilles Marchant, responsable de la brillant La nit dels 12, Donzelli ens lliura el seu millor film des de la formidable Declaración de guerra.
També hem vist dins de la secció Orizzonti, el film eslovè Father, de Tereza Nvotová, que aborda un tema lamentablement present a les notícies els darrers mesos: la mort d'un infant per un cop de calor dins d'un cotxe. La pel·lícula pivota en el moment tràgic, des d'on recrea amb angoixós talent un relat extrem de culpa i ansietat, especialment en desmuntar la figura masculina central.
