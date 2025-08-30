Venècia 2025 (Dia 4): Park Chan-Wook aconseguirà un reconeixement internacional a la seva alçada?
L'esperadíssim film del director coreà suma, fins ara, el consens més gran entre la crítica
S'estrena, també, l'enorme producció de Netflix "Frankenstein", de Guillermo del Toro
Esteve Soler
Al voltant del primer cap de setmana és quan s’acostuma a trobar els millors films d’un festival i enguany Venècia està servint unes primeres jornades impressionants. Avui ha estat el torn del nou i esperadíssim film de Park Chan-Wook. El realitzador coreà d’Oldboy i The handmaiden és una veritable llegenda del cinema, però existeix una sensació col·lectiva que encara no ha obtingut un reconeixent internacional a la seva alçada. Ho aconseguirà ara amb No other choice?
El film és una versió de la novel·la The axe, que Costa Gavras ja va adaptar a Arcadia. En ambdues ens trobem amb la història d’un treballador que després de ser acomiadat de la seva empresa, i amb l’obligació de mantenir la seva família, decideix eliminar sense compassió a la seva competència. Park Chan-Wook ha volgut fer una espècie de Parásitos, potser per la possibilitat d’assolir una bona reacció de premis com la del multioscaritzat Bong Joon Ho, però també pel fet de poder sumar una posada en escena majúscula a un tema amb un important ressò en la reivindicació de les desigualtats socials i laborals. Tot i que el resultat pot recordar sovint el cinema exagerat, satíric i grotesc d’Alex de la Iglesia, el film és la proposta a competició que ha obtingut fins ara el consens més gran entre la crítica.
S’ha sumat a aquest primer tram intens del festival l'enorme producció de Netflix Frankenstein, adaptació del conegut relat de Mary Shelley, a càrrec de Guillermo del Toro. La identitat estètica de del Toro, el seu dolor emocional i la seva humanització del monstre són allò que fan diferent aquesta versió colossal d’altres adaptacions, algunes també magnífiques, com les de James Whale o Kenneth Branagh. El film forma part de la complexa meditació sobre la monstruositat en la qual el cineasta mexicà ha convertit la seva filmografia i, malgrat que tots els films de del Toro son valuosos en el seu relat de déus i monstres, aquest posseeix un èmfasi especial que farà que sigui imprescindible en qualsevol avaluació de la seva carrera.
