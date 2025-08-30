Anar de visita a les cases amb història i als museus és gratis
El Museu del Barroc, el Museu de l’Aigua i el Tèxtil, la Torre Lluvià, el Centre de l’Aigua de Can Font i el carrer del Balç obren portes per apropar el patrimoni a la ciutadania
La inauguració del Museu del Barroc de Catalunya-Museu de Manresa al renovat edifici de l’antiga escola Sant Ignasi ha permès la ciutat fer un salt d’escala en la seva oferta museística i expositiva. L’equipament farà una jornada de portes obertes el dilluns 1 de setembre, de 10 a 15 h, i durant aquesta estona també es podrà visitar el Museu Petit, que mostra una selecció de peces del museu local ara en obres. Al llarg del matí, es farà una activitat infantil ("Rebel·lió al museu") i estarà obert l’Espai de creativitat familiar.
Un altre espai que obre portes durant la Festa Major és el Centre d’Aigua Can Font. Dissabte, de 17 a 20 h, s’hi podrà accedir de forma lliure i gratuïta. A les 18 h, qui ho vulgui podrà participar en la visita guiada "Una masia a peu de Séquia", un itinerari per l’entorn de la masia de Can Font de la Serra, la planta baixa i l’ermita. El preu és de 4 euros, amb descomptes per a jubilats i joves i gratuït per als menors de 7 anys.
També estarà disponible per a la visita durant aquests dies la Torre Lluvià. Concretament, el diumenge des de les 11 del matí a les 2 de la tarda. Coneguda també com a Vil·la Emília, la torre és una casa d’estiueig modernista projectada per Ignasi Oms Pons el 1896 i que es troba integrada a l’Anella Verda de la capital bagenca.
L’activitat donarà a conèixer els assistents les obres de restauració que s’han fet recentment i que han fet possible obrir nous espais, com el de les tines. Les visites començaran a les 11, les 12 i les 13 h i es recomana reservar plaça a manresaturisme.cat.
Un clàssic de la festa és la jornada de portes obertes al carrer del Balç, que se celebrarà el dilluns 1 de setembre, de 10 a 14 h. El Centre d’Interpretació està ubicat en un antic casal noble de Manresa i els visitants podran accedir a la sala de la maqueta virtual i al mateix carrer que esdevé una mostra d’urbanisme medieval català.
El mateix dia i hora també es podrà entrar de forma lliure al Museu de l’Aigua i el Tèxtil, situat als antics Dipòsits Vells, amb accés per la carretera de Santpedor. El recinte, que forma part de la Xarxa del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, té una exposició dedicada a la Séquia i l’aigua i, una altra, sobre el tèxtil i el sector de la Cinteria.
