Laia Giralt estrenarà la nova sardana «Manresa està de festa!»
La compositora de la capital bagenca uneix diverses melodies de la imatgeria festiva de la ciutat en una peça que es podrà escoltar per primer cop diumenge al matí a la plaça Major
Regalar una sardana nova de trinca a la germana que fa divuit anys no només és d’una originalitat extraordinària sinó també la constatació d’un talent remarcable. Amb "Dolços divuit peque", la Laia Giralt Torrescasana va expressar l’estima per l’Anna i alhora va inaugurar un camí que fins ara ha donat com a fruit cinc composicions d’un gènere que «a casa sempre l’hem viscut molt perquè som sardanistes». En el marc de la Festa Major, Giralt estrena aquest diumenge "Manresa està de festa!". «Escric quan em ve de gust escriure, tot just estic a l’inici del camí», afirma l’autora i música manresana.
Com és preceptiu en la jornada dominical de la celebració que té lloc cada any a finals d’agost, després de la missa de les 11 h a la Seu es procedirà a fer el seguici de les autoritats cap a la plaça Major i allí s’iniciarà una matinal dedicada al folklore local amb la ballada de la imatgeria i la ballada participativa amb el Ball del Rossinyol i la Bolangera. Posteriorment, la Cobla Ciutat de Manresa interpretarà la sardana "La Llum que portes dins", de Joan Lázaro Costa, i per primer cop entonarà "Manresa està de festa!".
«Està bé que la ciutat tingui una sardana representativa de la Festa Major», opina Giralt. Després de la peça de debut i, que data del novembre del 2017, la manresana va escriure "L’aplec de Sant Joan de Vilatorrada" (2020), "Una mirada des del cel" (2023) i "Manresa, Capital de la Sardana" (2024), amb motiu d’una efemèride que va convertir la ciutat en l’epicentre de la dansa catalana durant més d’un any.
La nova "Manresa està de festa!" és un encàrrec de l’Ajuntament que té la particularitat de reunir «diversos motius de la Festa Major». Giralt explica que «vaig agafar els balls i les músiques de la imatgeria, tant la protocol·lària, dels gegants, els gegantons, els nans, l’hereu, la pubilla, el lleó i l’àguila, com la de Xàldiga, amb el ball del drac, la moscada, i d’altres com el toc de castells, i les vaig ajuntar per fer la sardana». Un popurri en què la feina de la compositora es va centrar més en l’arranjament que en crear noves melodies. «L’important era fer encaixar totes aquestes peces entre si, i n’hi ha que no sonen ben bé com estem acostumats a sentir-les», anota Giralt.
La particularitat de l’estil de ballar sardanes a la Catalunya central, explica l’autora, fa que el ritme dels compassos amb els quals s’estructura la dansa acabi, en la seva peça, en imparell, ja que «així és més fàcil de repartir. «Es tracta de finalitzar amb el peu esquerre», afegeix la manresana.
La vetllada unirà el nom de Giralt amb el de Joan Lázaro, prolífic compositor de sardanes manresà que ens va deixar el dia 15 de juliol de l’any passat a 79 anys. «El Joan em va ajudar en les primeres sardanes», recorda Giralt: «a casa som sardanistes; quan pensava què li podia regalar a la meva germana pel seu divuitè aniversari, vaig creure que havia de ser alguna cosa especial, i res millor que fer-li una sardana. Em vaig posar en contacte amb en Lázaro i no va dubtar a donar-me un cop de mà».
Laia Giralt toca el tible a la Cobla Ciutat de Granollers, una experiència que, reconeix, l’ajuda a l'hora de compondre. «Quan ets a l’escenari, et fixes en molts motius de les sardanes que interpretes, el dia a dia fa que escoltis música de molts autors diferents», afirma i admet que «em falta molt per aprendre». La manresana no vol córrer i escriurà sardanes al seu ritme, sumant, això sí, una veu femenina a un sector encara masculinitzat. En aquest sentit, cita la feina que fan l’Anna Abad i la Mercè Navarro.
Un cop estrenada, "Manresa està de festa!" passarà a ser patrimoni de la ciutat. «Que s’escampi i que es balli», diu Giralt. És, ni més ni menys, el que ella pensa fer diumenge, dansar la seva música.
- Ajuntament de Bagà: 'resulta que els autocaravanistes son nets i respectuosos; els ampliarem els serveis
- Negar-se a pagar una derrama: la decisió del Suprem que marca un precedent
- Un expert veterinari adverteix sobre el greu error que comets amb el gat: 'Pot provocar un problema important
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Dos accidents laborals en una sola matinada a la Catalunya central
- Preocupació ciutadana a Manresa per la proliferació d’un mini escarabat
- Aquest és el dia de la setmana amb més robatoris a les llars catalanes
- L'Atlàntida de Manresa va tornar a fer olor de crispetes