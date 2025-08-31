Portem la història als gens
Qui més qui menys ha sentit curiositat per saber quins són els seus orígens. Alguns fan l’arbre genealògic de la família. A Oxford han anat una mica més enllà: han fet el de tota la humanitat
Xavier Carmaniu
Una de les conseqüències de les guerres a Ucraïna i Gaza és l’impacte emocional que està causant en moltes persones, encara que no tinguin cap lligam amb aquella zones en concret. La guerra ha perdut aquella pàtina de cosa heroica d’altres temps i es veu com el que és: una desgràcia terrible que provoca un mal irreversible a molts éssers humans.
En èpoques pretèrites a la gent només li interessava i la preocupava el benestar del seu cercle més immediat, però amb el pas dels segles això ha anat canviant. Sobretot a partir del segle XX. Pot semblar un contrasentit perquè els últims 100 anys s’han viscut les guerres més cruels de la història, però mai fins ara hi havia hagut tanta gent arreu del planeta reclamant el dret de poder viure en pau. Tant li fa on passin les coses, perquè sabem que els que ho pateixen són com nosaltres. Podríem ser nosaltres.
Estudi d’Oxford
Aquesta idea que tots som iguals no és filosofia d’estar per casa. És ciència. La Universitat d’Oxford va presentar una obra colossal que ho demostra: l’arbre genealògic més gran i complet que s’ha fet mai. Tal com explicava la periodista Valentina Raffio a El Periódico, a partir de 3.500 seqüències d’ADN que corresponen a 215 poblacions humanes, els científics han aconseguit fer una genealogia de 27 milions d’avantpassats humans que es remunta fins a l’època prehistòrica. Aquesta eina permetrà conèixer millor l’evolució de la nostra espècie però també obre la porta a estudiar l’origen de determinades malalties genètiques.
Aquesta obsessió per descobrir qui són els nostres ancestres es remunta a la nit dels temps. Actualment és l’objecte d’estudi d’una ciència auxiliar de la història anomenada genealogia. De fet és possible que molts dels nostres lectors s’hagin entretingut a reconstruir els orígens de la seva família. Doncs han de saber que el mateix ja es feia a Mesopotàmia o a Egipte fa milers d’anys. En alguns casos, la transmissió dels llinatges es feia via oral, però les cases reials i les nissagues nobiliàries ja tenien documents. Grans imperis de l’antiguitat com els hitites o els perses registraven les dinasties aristocràtiques mitjançant tauletes d’argila. Després vindrien altres tipus de suport fins a arribar als pergamins i el paper. És un fenomen comú a totes les civilitzacions d’arreu del món: des dels vikings fins a l’Amèrica precolombina, passant per la Xina o el Japó. Fins a l’arribada de la democràcia moderna, a gairebé tot arreu la transmissió del poder era per via hereditària; per tant, la genealogia servia per justificar el dret del sobirà (o sobirana) a seure al tron.
A partir del segle XVI, aquesta disciplina es va ampliar a altres capes de la societat, especialment a les ciutats europees, on els que feien diners amb el comerç i altres activitats volien remenar entre els seus ancestres per intentar trobar algun avantpassat noble. Això va ser especialment important durant el segle XIX, quan la burgesia enriquida amb la Revolució industrial encara aspirava a reforçar el poder econòmic amb el prestigi que seguia donant el fet de ser comte, baró, marquès o el que fos. De fet, era habitual que les famílies benestants manipulessin el seu arbre genealògic per fer-hi constar algun ancestre d’origen noble per poder reclamar algun títol.
A partir del segle XX la genealogia va començar a ser considerada una activitat científica i per tant requeria un cert mètode de treball, i amb el pas dels anys s’ha anat perfeccionant cada vegada més. Fer un arbre genealògic requereix paciència, constància i rigor. Cal comprovar cada dada que es troba remenant arxius.
Amb el canvi de mil·lenni, aquesta disciplina, a part de la documentació històrica, també es val de la genètica, que posa en evidència que per més títols que poguessin tenir alguns humans, i, per més diferents que siguem per fora, per dins som la mateixa cosa. Cada vegada som més els que ho sabem, per això cada vegada som més els que trobem un sense sentit voler eliminar els que són com nosaltres. Siguin d’Ucraïna, del Iemen o de Síria.
