Venècia 2025 (Dia 5): Jude Law treu suc a Putin
Olivier Assayas ofereix un retrat gens complaent d’una de les figures polítiques més polèmiques
Jim Jarmusch ofereix, amb un càsting espectacular, un tríptic sobre la institució familiar
Esteve Soler
Grans realitzadors en la competició oficial de la Mostra. Avui ha passat pel festival de Venècia un mite del cinema nord-americà, Jim Jarmusch, un veritable poeta novaiorquès que ha elaborat una de les filmografies més coherents del setè art en una combinació d’humor beckettià i melancolia urbana on s’observen pausadament les contradiccions humanes.
A Father mother sister brother posa l’ull al damunt de la institució familiar, que integra un càsting espectacular format per Cate Blanchett, Vicky Krieps, Adam Driver, Tom Waits i Charlotte Rampling, entre altres. El film és un tríptic desenvolupat a tres països diferents: Nord-amèrica, on uns germans es retroben amb un pare hermètic; Irlanda, on una escriptora no té cap altre remei que acceptar les seves filles; i França, on uns bessons afronten una tragèdia. Som davant d’una pel·lícula sensible sobre la incomunicació, detallista sense dramatismes exagerats, i la proposta més sòlida que ha elaborat Jarmush en els darrers anys, més en la línia de Paterson, que va passar massa desapercebuda. Esperem que tingui millor sort amb aquest nou i valuós treball.
Un altre gran nom amb una obra a considerar és el d’Olivier Assayas i The wizard of the Kremlin, que ha ofert un retrat gens complaent d’una de les figures polítiques més polèmiques: Vladimir Putin. El film segueix, a la caòtica Rússia de finals dels 90, un jove productor, interpretat per Paul Dano, que coneix un ambiciós agent del KGB amb ànsies de poder, interpretat amb premiable excel·lència per Jude Law. Ambdós confondran el món amb un joc de mentides que els duran a conquerir el Kremlin. El francès fa un nou exercici de direcció brillant, que recorda la intensitat de Carlos, amb un guió aterridor i impecable que ha coescrit amb el gran Emmanuelle Carrere. El resultat és prou ambiciós i el tema prou rellevant perquè el film mereixi una lògica repercussió.
