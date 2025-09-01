CRÍTICA / CINEMA
"Agárralo como puedas" no passa mai de moda
El 'reboot' de la pel·lícula que dirigeix Akiva Schaffer presenta una parella protagonista insospitada i de luxe, Pamela Anderson i Liam Neeson
El trio format per Jim Abrahams i els germans Zucker (David i Jerry), conegut popularment com a ZAZ, feu forrolla en els anys vuitanta amb una sèrie de títols -"Aterriza como puedas", "Top Secret", "Agárralo como puedas"- que parodiaven els gèneres més recognoscibles -el cinema de catàstrofes, les pel·lícules d’espies, les produccions d’acció- amb un humor tan irreverent com jocós.
La versió 2025 d’"Agárralo como puedas" aspira a recuperar aquesta fórmula reeixida i constitueix el reinici -el 'reboot', un recurs cada vegada més emprat a Hollywood- d’una franquícia que havia donat tres llargmetratges i que estava silenciada d'ençà de tres dècades.
El film ens presenta al Frank Dreblin Jr., el fill del personatge que encarnà Leslie Nielsen en les cintes precedents de la nissaga i un tinent maldestre, que investiga el cas de l’assassinat d’un magnat tecnològic; una escriptora de crims, Beth Davenport, es convertirà en la seva atípica col·laboradora.
El polivalent Akiva Schaffer -actor, escriptor, músic, cineasta- lidera aquesta operació nostàlgica i gamberra que no aspira a guanyar cap premi ni a afegir-se a la llista de les millors comèdies de la història. S’ha de reconèixer, però, que sense cap mena de pretensió aconsegueix el seu objectiu i esdevé un divertiment efectiu que supera àmpliament altres productes sustentats en la paròdia cinematogràfica, com "Scary Movie" i similars, malgrat que no pugui mantenir al llarg de tot el seu metratge el frenètic ritme del tram inicial.
El creador nord-americà ens sedueix amb una successió de gags hilarants i juga la carta guanyadora d’un esplèndid repartiment que explota la insospitada vis còmica de la parella protagonista, composta per la recuperada Pamela Anderson i el versàtil Liam Neeson.
