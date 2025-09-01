El Berguedà, escenari d’un film colpidor sobre els trastorns alimentaris
El film és una iniciativa d'Arrels Produccions, una nova productora audiovisual amb seu a la Catalunya Central
Mar Martí (ACN)
Després de la mort de la seva àvia, la Greta, una adolescent brillant i autoexigent, comença a perdre el control d'allò que més importa: ella mateixa. Influïda pels discursos de les xarxes, s'endinsa en una rutina obsessiva marcada per la restricció alimentària, l'exercici compulsiu i la culpa. Aquest és l'argument de '46 CAL', un film impulsat per la nova productora Arrels Produccions -amb seu a la Catalunya Central-, que aquest dilluns arrenca el rodatge en diferents localitzacions del Berguedà com ara La Nou i Gironella. L'objectiu és que la pel·lícula pugui arribar als cinemes la primavera del 2026. Entre l'elenc principal d'actors hi ha Mireia Fernández -en el paper de Greta-, Ramon Godino, Fanny Marsà i Joan Crosas.
Que el rodatge de '46 CAL' sigui al Berguedà no és una casualitat. Els impulsors d'Arrels Produccions -Marc Comavella i Eva Pagerols- són veïns de la comarca. Com a tal, tots dos tenien clar que film s'havia de "desvincular" d'una gran ciutat, tot i que algunes escenes es rodaran també a Barcelona. "De vegades tenim la fixació que aquests temes només passen a llocs on hi viu molta gent i on hi ha molta massa i no és així", detalla Comavella. El director del film explica que han volgut portar-ho a "l'extrem contrari" i situar la història en un poble molt petit del Berguedà, La Nou de Berguedà. "És un lloc que sembla totalment residual i on aquesta malaltia no hi pugui tenir cabuda, però on sembla que tot està sota control pot haver-hi el descontrol", explica.
El rodatge del film arrenca aquest dilluns i les gravacions s'allargaran fins a principis d'octubre. A partir d'aquí, calculen tenir un primer esborrany de la pel·lícula per Nadal i la idea és que durant la primavera del 2026 ja es pugui projectar als cinemes. Comavella ha explicat que el projecte es va començar a gestar fa uns quatre o cinc anys i ha dit que han estat "molt temps picant pedra" fins a fer-se realitat. "Ha estat molt complicat tirar endavant com a productora nova", ha expressat Comavella, que ha lamentat que "les ajudes mai acaben de ser les suficients i això suposa un gran 'handicap'".
La prevenció dels trastorns a partir de la consciència i educació
L'objectiu principal de '46 CAL' és fer arribar la història a tota la societat catalana per "fomentar la reflexió sobre els trastorns de la conducta alimentària i la salut mental juvenil, utilitzant el cinema com a eina transformadora". De fet, des de la productora tenen la idea que el film, a banda de projectar-se als cinemes, pugui servir també com a eina educativa a escoles i instituts. En aquest sentit, Pagerols ha dit que volen que el film sigui també un "missatge d'esperança" per a totes aquelles persones que pateixen un trastorn alimentari que, segons assegura, "malauradament cada cop són més i de perfils més variats".
Per la seva banda, Comavella ha dit que, tot i que al cinema sí que hi ha referències a aquesta temàtica, trobaven a faltar un projecte en català que tingués els trastorns de la conducta alimentària com a "eix central". "Creiem que, donada la gravetat del tema i de les xifres que suposa, a casa nostra no hem trobat una pel·lícula que se centri únicament a tractar aquesta problemàtica", ha expressat el director del film.
Comavella ha explicat que, malgrat que el film és ficció, sí que està vinculat a experiències i vivències reals, ja que han treballat molt estretament amb el centre Eàtica de Barcelona, especialitzat en el tractament d'aquests trastorns. En aquest sentit, en l'elaboració del guió hi han intervingut unes 25 noies d'edats similars al personatge de la Greta que "han aportat veu i vot" a la història. La part final del rodatge, precisament, es farà al mateix centre Eàtica.
Un elenc d'actors capitanejat per Esteve Rovira
Al repertori principal d'actors s'hi troba Mireia Fernández -en el paper de Greta-, Ramon Godino i Fanny Marsà -que interpreten els pares de la Greta- i Joan Crosas -en el paper d'avi-. I es completa amb actors de llarga trajectòria com ara Miquel Gelabert, Rosa Gàmiz, Carme Sansa, Jordi Banacolocha o Elisabet Carnicé. Tots ells estan dirigits per Esteve Rovira, que s'encarrega de la direcció d'actors del film. Explica que, des d'un principi, li va interessar molt la temàtica de la pel·lícula, ja que familiarment li ha tocat de prop: "Em va semblar un tema valent, interessant i que s'ha d'explicar. Tot i que s'ha anat tractant, mai n'hi haurà prou".
