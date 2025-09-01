Joan Pera, rialles i telèfons maleducats
L'intèrpret mataroní va demostrar un cop més perquè és el rei de la comèdia teatral en dues funcions amb entrades exhaurides al Kursaal
Amb les entrades exhaurides per a les dues funcions programades, l’amfitrió teatral de la Festa Major de Manresa des de ja fa uns bons anys, Joan Pera, acudia a la puntual cita amb el públic manresà, en aquesta ocasió amb "Un sogre de lloguer" de Susanna Garachana i Jaume Viñas sota la direcció de Daniel Anglès.
En aquesta ocasió, Pera interpreta en Ramon Lloveras, un actor professional "amb poca feina". En Marçal Padrós (Edu Lloveras) el contracta perquè es faci passar pel seu pare durant un sopar amb la seva promesa, l’Hel·lena (Júlia Jové), i la mare d’aquesta, la Lulu (Muntsa Alcañiz), per demostrar-li que està amb ella per amor, no pels seus diners. Una història del passat que implica a en Ramon i la Lulu, sense saber-ho ni fer-ho expressament, convertiran la vetllada en una rocambolesca i divertida trobada.ç
Joan Pera és el rei d’aquest tipus de comèdies, sense marge de discussió. El to fresc, aparentment improvisat i l’autènticament improvisat, són una evident i demostrable llarga trajectòria sobre els escenaris amb un domini de l’escena manifest i el darrer cap de setmana va fer perceptible que es manté com el primer dia, fent un pols al pas del temps. Físicament i interpretativament, Joan Pera manté el número 1 al podi. Són textos i funcions totalment a la disposició de l’intèrpret, però on es manté la vàlua de la necessitat d’un treball en equip cabdal. La resta de repartiment és primordial per fer funcionar una territorialitat ben entesa i aconseguida.
"Un sogre de lloguer" és un text senzill, molt lleuger, d’estructura molt bàsica, previsible però ben trobat i de bon passar. Aniria bé un xic més de mesura en certes escenes que es perllonguen en excés, però el conjunt global és satisfactori i amb un objectiu ben definit i aconseguit. El muntatge va acomplir amb les expectatives dels assistents, que van reconèixer i homenatjar, especialment l’actor mataroní, amb forts i llargs aplaudiments.
Cal silenciar els mòbils
Tot just comença la temporada, però cal recuperar l’espai de silenci i respecte, que els usuaris de telèfons mòbils li han pres al teatre. No perpetuar la normalitat de certes actituds com quan sona el telèfon mòbil i el propietari es posa a riure, esperant la complicitat de la resta (s’aplaudeix la desaprovació unànime del públic). O si s’ha acabat el tiquet del parquímetre i no se sap com funciona l’aplicació, no cal enfadar-se, que la resta d’espectadors no en té culpa.
Tot just comença la temporada i els inicis sempre són un bon moment per a les esmenes. I aquestes són necessàries i urgents.
