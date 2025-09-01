Peyu reflexiona tot sortejant un pernil
L'humorista osonenc va fer reviure l'esperit de les quines de Festa Major en l'espectacle "La niña bonita"
Recuperar una tradició en format teatral: les quines de Festa Major i de pas, si es pot, ser l’afortunat o afortunada que es pot emportar el pernil que està en joc. Si mentre van rodant les boles amb el número, s'amenitza el sorteig amb una entretinguda i divertida selecció d’històries, la tradició fa un pas endavant i la recuperació de la tradició és millorada. I en definitiva, això és "La niña bonita", el darrer muntatge d’en Peyu, que tancava diumenge la programació teatral de la Festa Major d’enguany.
Una quina popular i algú que guanyarà un pernil si té un cartó amb la combinació de números que hagin sortit. Però a tot això s’hi afegeix la suposadament atzarosa tria de temes, inquietuds i reflexions que en Peyu comparteix amb els assistents. El punt de sortida del muntatge té la seva pròpia controvèrsia: la caixa on es guarden les boles pel sorteig s’ha fet malbé i el tècnic d’en Peyu les ha desat dins una urna. El que el tècnic no sabia és que aquella urna conté les restes de la tieta Carmen d’en Peyu, a qui l'endemà de la funció aniran a rendir el darrer homenatge i en llançaran les restes a Llançà.
I a partir d’aquí, fet l’escalfament previ, també talment com un sorteig de temes, l’intèrpret va desgranant un imaginari particular, des de les reflexions monolingüistes hispàniques dels notaris, que inclouen la reflexió de si els notaris i els enterramorts són la mateixa persona, la poca evolució de molts invents que en el seu moment van desvetllar curiositats i cobrir necessitats … la quina és l’excusa per obrir aquest especial calaix de sastre que l’intèrpret osonenc sap dur a bon port, amb la seva sola presència es posa el públic a la butxaca i compta des de bon inici amb la complicitat de tots els assistents.
Són històries i reflexions quotidianes amb les particulars reflexions i impressions del que es podria anomenar filtre Peyu, amb bones dosis d’humor negre amb un sarcasme amb tendència a l’humor més corrent i fresc. Un format efectiu. I no va faltar, com en anteriors muntatges de l’actor osonenc, la trucada de la seva mare que, en la seva darrera visita a Manresa, no va sortir massa contenta.
És curiós el cant de molts números, molts ja coneguts, per al públic més jove, una sorpresa com el vuit, el que no està mai ple, el trenta-set com el d’enmig de la guerra, el quatre com la calaixera tota sola o el setze com l’eixugamocs. A les acaballes, va aparèixer el flamant guanyador del pernil, i llargs aplaudiments van tancar l’atzarosa i humorística sessió teatral.
