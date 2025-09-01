Doctor Prats juga amb l'autotune en un concert guanyat a la segona cançó
Els terrassencs, que apleguen 8.000 persones al carrer Sallent, presenten a Manresa el seu nou disc "F5 "en un directe que no oblida els èxits de la banda
Doctor Prats va posar punt final diumenge a la nit als concerts del carrer Sallent de la Festa Major de Manresa amb un directe enèrgic i participatiu que a reunir unes 8.000 persones, segons el consistori. Després del multitudinari castell de focs, però amb un quart d’hora de retard, el grup terrassenc va arrencar el xou amb un compte enrere projectat a la pantalla de l’escenari que va donar pas a Aeròbic, la primera cançó del nou disc F5.
“Molt bona nit, Manresa!”, va cridar el cantant Marc Riera abans d’interpretar Extraordinàriament normal, també del nou àlbum. En només dues cançons, els terrassencs ja s’havien guanyat un públic que picava de mans, movia els braços enlaire i omplia tota la cruïlla.
El concert va ser un viatge entre novetats i temes clàssics de la banda. Van sonar peces del disc del 2016, com Ara! (corejada a ple pulmó pel públic), i també èxits més recents com Tu fas, del disc Venim de lluny (2019). Entre peça i peça, Riera va fer alçar ampolles i gots i així cantar A brindar.
Tot i la gran festa, alguns elements típics dels antics concerts del grup es van trobar a faltar. No hi va haver pintura fluorescent per al públic, com era tradició en els seus concerts de les gires 2016 (amb Aham Sigah) i 2019 (Venim de lluny). Ni en cap dels dos grans concerts de festa major es van fer piles de castells improvisats com s’acostumava a fer fa menys de 5 anys.
No obstant això, Doctor Prats va estrenar nous recursos escènics: una pantalla que projectava imatges en directe a través d’una càmera i l’ús puntual de l’autotune, que va provocar moments d’humor quan una fan de primera fila, la Maria del Mar, va cantar amb la veu distorsionada i va explicar que el seu home era a la barra, cosa que va fer riure els cantants. Després va ser el torn de tres joves que van explicar que venien de Rocafort, i els músics van respondre’ls fent broma amb “tres pobles de mala mort” (la dita "Mura, Talamanca i Rocafort, tres pobles de mala mort")
Durant tot el concert es va mantenir el pols reivindicatiu amb crits reclamant la independència. La recta final va ser una explosió d’energia. Amb l’esperada, Les teves pigues, Doctor Prats van buscar la interacció directa amb els espectadors. El “vull trobar-te totes les teves pigues” va ser respost immediatament del públic amb “soc tant cigala com formiga”. Va ser el moment d'encendre la primera bengala. Amb Caminem lluny, nois i noies pujaven a les espatlles dels amics mentre estenien estelades i s’encenia una altra bengala. Quan semblava que la nit s’acabava, el clam del públic va fer tornar el grup a l’escenari amb Seguirem ballant, just quan començaven a caure les primeres gotes de pluja.
El punt final va arribar amb la versió catalana d’Avicii. "Gràcies Manresa per fer que aquesta sigui una d'aquelles nits que no moren mai”, va dir Riera. I la celebració es va tancar amb La recepta i una foto final amb el públic que persistia sota la pluja.
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Un home apunyala i llança la seva dona per la finestra en plena Festa Major de Manresa
- Ajuntament de Bagà: 'resulta que els autocaravanistes son nets i respectuosos; els ampliarem els serveis
- Amenaça el públic de la sessió de DJ del carrer Sallent amb una eina metàl·lica i acaba detingut
- Un Castell de Focs de festa major amb més gentada que exclamacions d’entusiasme
- Segona nit conflictiva a la Plaça Sant Ignasi durant la Festa Major: una baralla per drogues amb dos ferits
- Preocupació ciutadana a Manresa per la proliferació d’un mini escarabat
- Si tens mascotes a casa, podràs descomptar les despeses en la declaració de la renda: aquests són els requisits