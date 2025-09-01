Els Sirex estimen i es fan estimar a la Festa Major de Manresa
El sextet barceloní ha ofert el primer dels dos concerts programats al Kursaal exhibint vitalitat
Aquest dimarts fan una segona actuació al teatre manresà i encara queden algunes entrades
«Estimeu-vos molt» com a filosofia de vida: «si obriu la nevera i no us dona per fer un fricandó, doncs feu una truita, sigueu feliços amb el que tingueu». Antoni Miquel Cerveró, el Leslie dels Sirex de tota la vida, canta, balla, fa algun salt, s’ajup per parlar afectuosament amb una fan a la primera fila, baixa a la platea i n’abraça una altra i xerra, xerra pels descosits. I, envoltat pel Paco Ramírez (baix), el Juanjo Calvo (guitarra), el Pepe Fontseré (guitarra rítmica), l’Albert Escudero (bateria) i el Quim Bernat (teclat i saxo), irradia energia i vitalitat. Perquè si alguna cosa té, a més de carisma, és vida: 81 anys fets aquest estiu. I no hi ha qui el pari: «estem celebrant 65 anys com a grup i no ens ho creiem ni nosaltres». La mítica banda barcelonina, creada el 1959, ha omplert i ha entusiasmat al Kursaal i demà dimarts (18 h) repeteixen. Encara quedava alguna entrada lliure.
Després d’una arrencada instrumental i un non stop amb "Quiero que lo pases bien", "Tus celos", "San Carlos" i "Que es eso, rock", a Leslie se li ha trencat el cinturó. «És el primer cop que em passa això. Si em cauen els pantalons, tranquils, no passa res, l’única espantada serà la meva dona», ha improvisat i ha deixat la peça a la tarima de la bateria.
Entre cançons que ja són himnes del rock’n’roll en castellà i un record per a Manuel de la Calva, el 50 per cent del Duo Dinámico, que va morir dimarts passat, el cantant ha estat agraït amb el públic i els tècnics. I ha expressat la satisfació per la revifalla causada perquè els grups del rock i rockabilly capdavanters del panorama estatal, «gent de 40 anys», els tenen en compte com a pioners i els conviden a tocar.
«Un dia, la professora de la meva neta em va convidar a fer una xerrada a l’escola i li vaig dir que tocaríem algunes cançons», ha explicat Leslie: «quan li vaig dir que faríem Que se mueran los feos, em va dir ‘nooo! com explico als nens que el lletjos s’han de morir?’». I ha conclòs l’anècdota preguntant-se: «voleu dir que no els l’agafem amb paper de fumar?».
Al Kursaal sí que ha sonat el tema, com també "Muchacha bonita", "El tranvia", "Lo sabes", "Cantemos", "Yo grito", "Fuego", "Que te deje de querer", "Resistiré" en homenatge a Manuel de la Calva i, no podia ser d’altra manera, "Si yo tuviera una escoba". Un popurri final amb temes dels mexicans Teen Tops ha clausurat una altra vetllada de rock’n’roll i memòria col·lectiva.
