Venècia 2025 (Dia 6): De la boxa al musical, Venècia es toca amb Hollywood
Els dos films destacats d'avui són apostes vocacionalment creades des de l’inici per als guardons: "The smashing machine" i "The testament of Ann Lee"
Esteve Soler
Més cinema carregat de grans expectatives al Lido. Venècia s’ha convertit cada cop de manera més descarada en el gran aparador dels Oscars. Una doble conveniència pel festival i per a Hollywood. Els dos films destacats d'avui són apostes vocacionalment creades des de l’inici per als guardons, fins i tot més enllà de quin sigui el seu resultat qualitatiu i del consens que puguin obtenir, que, en els dos casos no ha resultat aquí majoritari.
La primera, The smashing machine és un film sobre un boxejador, Mark Kerr, que viu la glòria i la caiguda de la seva carrera al costat de la muller. Som davant d’un subgènere en ell mateix, el de la boxa, amb Toro salvaje (Martin Scorsese), al capdavant, i amb un Lleó d’Or a Venècia relativament proper, The wrestler (Darren Aronofsky). The smashing machine parteix del documental homònim per apropar-se a la crueltat i dramatisme d’un relat on Dwayne Johnson i Emily Blunt llueixen sobretot quan exhibeixen les dificultats de la relació sentimental. Dirigeix Ben Safdie, que s’ha separat del seu germà, i company habitual al cinema, Joshua, qui lluita també per entrar als Oscars amb Marty Supreme.
L’altra gran aposta pels premis d'avui és The testament of Ann Lee, de Mona Fastvold, coguionista de The brutalist, qui torna a escriure el seu nou film amb Brady Corbet. I l’ambició és equiparable. Tant pel punt de partida com pel resultat desmesurat i irregular, però fascinant. És un musical que aborda la figura històrica d’Ann Lee (1736-1784), creadora d’un popular culte religiós, ‘the shakers’, que creia que sacsejar-se t’apropa a la divinitat. Perfecta excusa per elaborar un musical ple de coreografies on també s’aborden les virtuts del col·lectiu, començant per l’exercici escrupulós de la igualtat social i de gènere. Malgrat que se li agrairia més rigor dramatúrgic, el resultat permet a Mona Fastvold generar un film originalíssim i reivindicatiu que fa lluir com mai Amanda Seyfried, candidata a tot.
