Carme Riera, Toni Sala, Joan-Lluís Lluís i Gemma Ruiz Palà, novetats de tardor en català
En els propers tres mesos també arribaran a les llibreries reedicions de Carner i Pedrolo i la poesia d'Alcover i Blai Bonet
Irene Dalmases/EFE
Carme Riera, Toni Sala, Joan-Lluís Lluís, Melcior Comes, Vicenç Villatoro, Jordi Cabré, Elisabet Riera, Martí Domínguez, Pere Rovira, Gemma Ruiz Palà, Albert Pijuan, el navasenc Xavier Mas Craviotto i Miquel de Palol són alguns dels autors que publicaran obra nova en català aquesta tardor en els primers mesos de la nova temporada.
En els propers tres mesos, també arribaran a les llibreries la reedició de "Nabí", "El veire encantat", "L'oreig entre les canyes" i "La paraula en el vent" (Edicions 62), de Josep Carner. Igualment, es reeditaran 'Prosa de combat' (Comanegra), de Miquel de Pedrolo, un volum amb un llibre inèdit de 1966; 'Cartes des dels camps de concentració' (Club Editor), de Pere Vives, i 'Estimat senyor fiscal' (Clandestina), de Maurici Serrahima.
Altres títols a les prestatgeries seran 'Poesies' (Edicions 62), de Joan Alcover, en el centenari del naixement del poeta mallorquí; 'La carícia dels detalls' (Empúries), de Vicenç Pagès, i una edició limitada de 'La maternitat d'Elna' (Ara Llibres), d'Assumpta Montellà.
Setembre
En l'inici de la temporada, dos dels escriptors més puntuals són Toni Sala, que el dia 3 publica 'Escenaris' (L'Altra Editorial), títol amb el qual tanca la Trilogia de la Mort, que va iniciar el 2014 amb 'Els nois', i el rossellonès Joan-Lluís Lluís amb 'Una cançó de pluja' (Club Editor), amb una orangutana protagonista que topa amb la maldat dels humans.
Carme Riera, just quan es commemora amb una edició especial el 50è aniversari de 'Te deix, amor, la mar com a penyora', publica 'Gràcies' (Edicions 62), unes memòries literàries sobre què ha significat aquest mig segle d'escriptura, en què agraeix als seus lectors haver-la acompanyat aquests anys, repassa la seva obra i revela alguns secrets de l'ofici d'escriptor.
Durant les primeres setmanes de setembre estaran a les llibreries altres volums com 'El mar, que brilla i riu' (Columna), de Montse Barderi; 'L'home que va vendre el món' (Proa), de Melcior Comes; 'Polonesa' (Proa), de Vicenç Villatoro; 'La conversió de Habib' (Univers), de Jordi Sierra i Fabra; 'No va quedar res' (Ara Llibres), de Maria Escalas, i 'Els alats' (Males Herbes), d'Elisabet Riera.
Hi haurà més títols com 'Tu amb la nit' (Proa), de Jordi Cabré; 'Mercromina' (Edicions 62), d'Aida Sunyol Sánchez; 'Gangsta Major' (Empúries), d'Èdgar Cantero; 'La ciutat errant' (Anagrama), del manresà Cesc Martínez; 'Virgil' (Edicions de 1984), de Quim Español; 'Fam' (Periscopi), de Núria Busquet Molist; 'Una llum submergida' (Club Editor), de Marc Cerdó; 'Digue'ls que la meva vida va ser meravellosa' (Navona), de Miquel Esteve, i el fotògraf Joan Fontcuberta firmarà l'assaig 'Lliçons de les coses' (Arcàdia).
D'altra banda, en aquesta arrancada de temporada, els segells La Magrana, La Campana i Rosa dels Vents aposten per nous autors i veus, amb primeres novel·les com 'Es lloga habitació', de Carlota Font Castelló; 'El joc del silenci', de Gil Pratsobrerroca; 'Les coses que t'hauria volgut dir', d'Àlex Bosch; 'Gel a 40 graus', de Laura Cera, o 'Saber tornar', de Laia Bové.
En l'àmbit de la poesia destaquen els nous llibres d'Antònia Vicens, 'Agafa la teva creu' (LaBreu); 'El corc' (LaBreu), de Jaume C.Pons Alorda; 'Entre dues fosques' (Proa), d'Antoni Vidal Ferrando, i el debut de l'ex-consellera de Cultura Mariàngela Vilallonga amb 'Retrat interior' (Proa), el 8 d'octubre, un mes en què Edicions 1984 publicará 'Poesia completa', de Blai Bonet.
Octubre
Durant el mes d'octubre està previst que els lectors puguin conèixer la nova novel·la de Gemma Ruiz Palà, 'Una dona de la teva edat' (Proa), una "celebració ferotge de la segona meitat de la vida", i el valencià Martí Domínguez presentarà, a partir del dia 1, 'Ingrata pàtria' (Proa), on reflexiona sobre la intolerància.
El poeta Pere Rovira torna amb un altre dels seus diaris, 'Vida i miratges' (Proa); l'ex-conseller Raül Romeva presentarà 'Hipòxia' (La Campana); Xavier Theros donarà a conèixer 'La verge de la Punyalada' (La Campana); 'Animals inexpressius' (L'Altra Editorial) és el nou títol de Xavier Mas Craviotto, una recopilació de contes amb personatges "narcotitzats per la inèrcia, la incomunicació, el fracàs i la mentida" i Albert Pijuan, últim premi Crexells, firma 'El carril del mig' (La Segona Perifèria).
El diputat Francesc-Marc Álvaro presenta el llibre 'El franquisme en temps de Trump' (Pòrtic) i Angle Editorial publicarà 'La mare incompleta', de Bel Olid.
Novembre
Un mes abans de Nadal, el novel·lista i polític Alfred Bosch tornarà a les llibreries amb 'Escolta, Sefarad' (Edicions 62), una novel·la històrica d'aventures en què tindrà molt protagonisme un llibre sagrat que han custodiat en secret durant mil anys quatre famílies jueves.
Altres autors amb obra nova seran Jordi Lara, amb 'La ciutat submergida' (Proa); Mar Bosch Oliveras amb 'Lliçons d'abisme' (Empúries); Lolita Bosch, que veurà a les llibreries 'Una vida normal' (La Campana), com Mercè Ibarz que aportarà 'Una noia a la ciutat' (Anagrama).
El veterà Miquel de Palol torna amb la monumental 'Abans que encara' (Navona), on reconstrueix l'entramat vital, familiar i moral d'una estirp marcada per les lluites de poder, els pactes trencats i la consciència del fracàs.
'L'udol de l'aigua' (Rosa dels Vents), de Laia Vilaseca, es podrà llegir, així mateix, en el penúltim mes de l'any, com 'Viladelsac' (La Segona Perifèria), de Damià Bardera.
- Un Castell de Focs de festa major amb més gentada que exclamacions d’entusiasme
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- La Diputació presentarà a la Generalitat una proposta d’ampliació del parc natural de Sant Llorenç
- Una substància irritant provoca tos i malestar entre el públic del carrer Sallent a la Festa Major de Manresa
- Igualada i Manresa seran punts de trobada d'una nova plataforma de cites ràpides en català per buscar l’amor de proximitat
- Presó provisional per a l'home que va apunyalar i llançar per la finestra la seva dona a Manresa
- Segona nit conflictiva a la Plaça Sant Ignasi durant la Festa Major: una baralla per drogues amb dos ferits
- Doctor Prats juga amb l'autotune en un concert guanyat a la segona cançó