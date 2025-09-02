Venècia 2025 (Dia 7): Sofia Coppola admira Marc Jacobs
La petita de la nissaga s'estrena en el documental amb "Marc by Sofia", un retrat del reputat dissenyador de moda
Esteve Soler
Dos gegants del cinema indie nord-americà i un nou valor espanyol s’han passejat les darreres hores pel festival de Venècia. La primera ha estat Sofia Coppola, guanyadora aquí del Lleó d’Or amb ‘Somewhere’ fa exactament 15 anys. La més jove de la nissaga Coppola no ha recuperat el bon nivell d’aquest moment, però ens presenta ara el documental somiat per qualsevol festival de cinema i moda. ‘Marc by Sofia’ és el personalíssim retrat que Sofia fa del dissenyador de roba Marc Jacobs i una declaració d’amistat i admiració artística a aquesta celebritat considerada per la revista Time com una de les més influents del món. El component personal i íntim dona un punt diferenciat a aquest documental que és el primer que signa la realitzadora.
Des de 2018, el festival de Venècia té un guardó honorífic anomenat ‘Passion for film’ i enguany li ha tocat endur-se’l a Gus Van Sant, un nom certament imprescindible des del seu debut en el cinema l’any 1985 amb ‘Mala noche’. Després de triomfs artístics rotunds com ‘Drugstore cowboy’ i ‘Elephant, Van Sant presenta també aquí un nou film, incomprensiblement fora de competició. Es tracta de ‘Dead man’s wire’, un projecte que havia de dirigir Werner Herzog i que relata el segrest d’un treballador d’un banc per part d’un atracador. La brutal reflexió de Gus Van Sant sobre els clarsobscurs de la moral nord-americana ha despertat la reacció d’aplaudiments més important i afectuosa per part de la crítica en aquesta edició.
Cal destacar també un impressionant repartiment integrat per Colman Domingo, Al Pacino, Cary Elwes i Bill Skarsgard, a qui habitualmemt només veiem en films de terror i molt emmascarat. Finalment, el director de Hellín Gabriel Azorín ha presentat dins la secció ‘Giornatte degli autori’ ‘Anoche conquisté Tebas’, un film sobre la fragilitat de l’amistat establerta entre uns adolescents portuguesos. Amb una suggerent i poètica posada en escena, Azorín signa un film carregat de reflexió i honestedat que mereix no passar desapercebut. Una joia per als amants del cinema d’autor més radical i exigent, com una barreja entre el taiwanès Tsai Ming-liang i el Louis Malle de ‘Mi cena con André’.
