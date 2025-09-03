L'edat no importa a l'escenari
La música i la interpretació ofereixen nombrosos exemples d'artistes que, com Joan Pera i el Leslie dels Sirex, que han passat per la Festa Major de Manresa, continuen en actiu al llindar dels vuitanta (i més enllà)
Esteve Soler
Joan Pera va omplir i posar dempeus dues vegades el Kursaal durant la recent Festa Major de Manresa i no és fàcil ni convèncer vuit-centes persones ni tampoc fer-ho als 78 anys després de donar-ho tot durant una hora i mitja a l'escenari. Ahir dilluns, sense concessions, els Sírex van desplegar un grapat d'èxits del seu ampli repertori de 65 anys de trajectòria musical: a ritme de rock'n'roll, amb una energia envejable, el Leslie va capitanejar la nau fets ja els 81. La interpretació i la música ens proporcionen notables exemples d'artistes incombustibles que estimen allò que han fet tota la vida.
La longevitat no és motiu per no continuar en actiu si t'agrada el que fas i la salut et respecta (o si tu t'has respectat i cuidat al llarg de la vida, que també és important). Un dels casos més increïbles és el de Clint Eastwood. Harry el Sucio, aquell policia implacable del film que es va estrenar a inicis dels 70, és avui en dia un director de cine amb una trajectòria en aquesta faceta tant o més rellevant que la duta a terme en la interpretació. L'any passat, Eastwood, que ja té 95 anys, va estrenar el seu darrer treball (fins ara), "Jurado nº 2".
Hollywood és ple de velles glòries, una expressió que no té res de metafòrica. La britànica Judi Dench, una de les grans dames del cinema europeu, pateix degeneració macular des del 2012 i ja no hi veu als seus 90 anys, però el 2021 encara va rebre una nominació als Oscar per "Belfast" i l'any següent va participar en la pel·lícula "Allelujah".
Robert Redford, un dels grans galans de la història del cinema, n'ha fet 89 i el 2018 es va retirar, però continua dins la indústria i aquest any va sortir en un petit paper a la sèrie "Dark Winds" que ell mateix produeix.
Jane Fonda, una actriu emblemàtica i icona de l'aeròbic, ja va pels 87 i manté la seva rutina gairebé diària d'exercicis per mantenir la millor forma possible. Fa dos anys encara posava la seva veu a la pel·lícula d'animació "Krakens y las sirenas". Rita Moreno, la inoblidable Anita de "West Side Story", s'enfila als 93 i fa dos anys encara estava estrenant diversos projectes.
'El Padrino' Al Pacino ja n'ha fet 85 i si l'any passat el vam veure a "Modigliani, tres días en Montparnasse", dirigit per Johnny Depp, aquest 2025 surt a "The Ritual". Robert de Niro, una altra llegenda de Hollywood i el setè art, ha complert els 82 i no parem de veure'l a la televisió i el cinema, com és el cas de la pel·lícula d'enguany "The Alto Knights". Harrison Ford (83) va tornar a ser Indiana Jones fa dos anys i enguany l'hem gaudit a "Capitán América: Brave New World". Michael Douglas, per la seva part, amb 81 d'aquí a uns dies, encara va aparèixer a la pantalla a "Ant-Man y la Avispa: Quantumania". Ian McKellen, fa unes setmanes, va dirigir una lectura de "Nit de Reis", de Shakespeare, amb actors trans i no binaris a Londres. Woody Allen, amb 88, encara està al peu del canó i ha dit recentment que vol dirigir Donald Trump en una pel·lícula.
Anthony Hopkins, impossible no recordar Hannibel Lecter, en té 87 i no sembla que tingui intenció de plegar. Fa cinc anys es va convertir, pel seu paper a "The father", en l'actor de més edat en guanyar l'Oscar al millor paper protagonista.
Helen Mirren, una altra estrella rutilant del cinema, n'ha fet ja 80 i no para. Acaba d'estrenar per a Netflix "El club del crimen de los jueves". Glen Close ja va pels 78 i Meryl Streep pels 76, en plena forma.
L'escena catalana també és plena de veterans il·lustres, com Josep Maria Flotats, que als 86 puja als escenaris per fer de Voltaire a "Voltaire/Roussea. La disputa". Josep Maria Pou, un gegant del teatre, ha fet els 80 i en el darrer Grec va estrenar, precisament, "Gegant". Jordi Banacolocha, amb 81, està en època d'assaigs per estrenar ben aviat una nova producció de la comèdia "Pel davant i pel darrere".
Una llegenda com Núria Espert ja ha ingressat als 90, i només fa dos anys que es va retirar dels escenaris amb l'obra "La isla del aire". Carme Sansa, de 82 anys, ha encarnat Marta Ferrusola, la dona de Jordi Pujol, a "Parenostre". La nostra Mont Plans, d'Artés, amb 76, viu un moment dolç.
En el panorama espanyol trobem José Sacristán, en actiu als 87. A Lola Herrera, els 90 no l'espanten perquè gira amb pels teatres estatals amb "Camino a La Meca". Els mateixos té Maria Galiana, que fa uns mesos vam tenir a Manresa en el rodatge de la pel·lícula "Upiro". I a Charo López, amb 82, la podem veure també sobre la fusta amb el monòleg teatral "Mi amor". Carmen Maura, de 79, ha presentat al festival de cinema de Venècia "Calle Málaga" i ha declarat que ha estat un dels més durs de la seva carrera.
La música també és territori de grans artistes que es resisteixen a deixar-se vèncer pel pas del temps. Mick Jagger, amb 82, encara no ha baixat dels escenaris i manté intacte el mite dels Rolling Stones, al costat d'una altra llegenda com Keith Richards, amb 81. Paul McCartney, llegenda viva, 83 anys, va passar l'any passat pel Movistar Arena de Madrid en la seva fins ara darrera gira, que encara continua voltant pel planeta. I Bob Dylan, als 84, també viatja amb la seva música, que ja pertany a l'imaginari col·lectiu. El mateix que fa Rod Stewart, que amb 80 continua agafant l'avió cada dos per tres. I Tom Jones, amb 85. La seva vitalitat no s'exhaureix. Roger Daltrey (The Who) està actualment de gira amb 81 anys i la salut una mica deteriorada.
Miguel Rios, amb 81 anys, començarà el mes vinent la gira "El último vals". Un altre nom indispensable de la música espanyola de l'últim mig segle, Raphael, ha arribat als 82 i no s'atura i agafa el micròfon per posar-se davant del públic amb el seu estil inconfusible. El Duo Dinámico no va plegar veles fins fa tres anys, quan Manuel de la Calva, que va morir dimarts passat a l'edat de 88 anys. Ramon Arcusa, l'altre component del grup, és un any més gran.
